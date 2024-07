Ezt veszik most a neten a csehek, horvátok, szlovákok, mint a cukrot: mégis, mit tudhatnak?

A nyár intenzív hősége miatt a magyarok és a régió egyéb országai is a vízparton keresik a megoldást, legyen szó akár matracok, vízipisztolyok vagy horgászfelszerelések vásárlásáról. Egy biztos: próbáljuk magunkat lehűteni, vagy legalábbis valahogy menekülni a meleg elől – derül ki egy hazai ár-összehasonlító portál friss adataiból.

Az Árukereső.hu elmúlt három heti kereséseiből az derül ki, hogy a vízben használatos termékek iránt jóval többen érdeklődnek. Például a magyar vásárlók 2,5-szer annyian kerestek vízipisztolyokat, és 30%-kal többen matracokat, hogy a Balatonon vagy más helyekről élvezzék a hűs vizet. Persze az üdítők és koktélok sem az igaziak citromlé nélkül, így több mint kétszeresére ugrott a citromprések és több mint 80%-kal nőtt meg a gyümölcsprések iránti érdeklődés – ahogy a sétabotoké és a hálózsákoké, mivel sokan a természetbe vonulnak el a hőség elől. Több mint 4,5-szer többet kerestek gyereknapszemüvegeket is, és érdekes módon a cukor is 159%-kal lett népszerűbb. A hőmérséklet jelenti azonban a legnagyobb problémát, így nem meglepő, hogy több mint hatszoros volt az érdeklődés a mobil, és több mint négyszeres a hagyományos klímák iránt.

A csehek hordozható légkondikat (264%), ventilátorokat (210%), kutyamedencéket (89%), léghűtő-berendezéseket (67%), szörfdeszkákat (45%) és horgászbotokat (32%) kerestek leginkább. Sőt, még munkájukat is vinnék magukkal hűvösebb helyre, ugyanis több mint 2,5-szeresére nőttek az aktatáskák keresései. Szintén érdekesség, hogy a szaunák és infraszaunák iránt is jelentős, 126%-os érdeklődést mutattak, ahogy a golfautókra is 112%-kal többen kerestek rá.

A szlovákok, akiknél szintén hatalmasat nőtt az érdeklődés a hordozható légkondik iránt (436%), a kikapcsolódást választják: evezőket (81%), bőröndvédőket (70%), hajómotorokat (63%), kulacsokat (62%), limonádékat (58%) és motoros táskákat (53%) kerestek. Leginkább azonban az edzésre fókuszálnak, ugyanis több mint hatszorosára nőtt az étrendkiegészítők iránti érdeklődés.

Szlovéniában is a gyümölcsprések (215%), az evezők (191%) és a robogók (122%) kapták a legtöbb keresést, ahogy a túrazsákok (85%) és a függőágyak is (72%). Természetesen itt is a légkondik vezettek, több mint négyszeres ugrással.

Romániában a mobil légkondik több mint tízszeres keresési növekedéssel domináltak, amit a ventilátorok követtek hatszorossal. A laptopok munka közbeni túlhevülése is gondot okozhat, ugyanis kétszeres volt az érdeklődés a notebookokat hűtő berendezések iránt. Emellett a horgászorsókat (61%) a kártevőirtók (83%) múlták felül, de népszerűek voltak a társasjátékok (67%) és a LEGO-k is (24%). Semmi se tudta azonban a kerti öntözőket leuralni: majdnem 30-szoros volt az érdeklődés irántuk.

Bulgáriában autókerekeket kerestek háromszor, míg gőztisztítókat és ventilátorokat kétszer annyian. A kempingszékek és az evezők több mint 60%-kal, a futópadok 55%-kal, a hajók közel 40%-kal voltak népszerűbbek.

Horvátországban az élen természetesen a ventilátorok jártak 367%-kos növekedéssel, amit a légkondik követtek 358%-ossal, majd a párásítók 262%-ossal – utóbbira azért is lehet szükség, mert a sok légkondizás szárítja a levegőt. Emellett több mint kétszeres érdeklődés övezte az evezőket, ahogy a kézi mixereket és az utazótáskákat is – az ételaszalókat pedig közel háromszoros. Közel kétszeresére nőtt a mentőmellények keresése, és 45%-kal kutattak többen jacuzzikat.

Szerbiában is a mobil légkondicionálók uralták a keresések piacát (620%), ami után következtek a ventilátorok (242%). A medencefelszerelések (73%) mellett a medencepumpák és -szűrők voltak kifejezetten népszerűek (84%), valamint a biciklik (89%) és a gyerekcipők (121%). A horgászás persze nálunk sem maradhatott el (153%), ahogy a napszemüvegek sem (100%).

Az Árukereső.hu kereséseiből is egyértelművé válik, hogy a teljes régió próbál védekezni a hőség ellen, így vízparton vagy a természetben keresik a lehűlési lehetőségeket. A nyári meleg intenzitásának növekedésével nagy eséllyel ezek az értékek megmaradnak, vagy pont, hogy még magasabbak lesznek.