Az élhetőbb városokban az ingatlanok is felértékelődnek (x)

Nagyvárosban, főleg a központi részeken élni mindig jó: karnyújtásnyira van számtalan olyan szolgáltatás, amelyek egy kisebb településen nem élnének meg, egyszerűen azért, mert nincs elég nagy népsűrűség a kereslethez.

A városi életnek ugyanakkor számos hátulütője is van. Hogy kinek mi a legnagyobb probléma, mindig egyéni, de a zsúfoltságot, a dugókat, a zajt és a légszennyezettséget, és persze a természet hiányát a legtöbben az elsők között említik.

Szerencsére – vagy a globális klímaváltozás miatt – ma már egészen más szemlélet terjed a városfejlesztésben. Az egyik ilyen elképzelés a 15 perces város, melynek lényege, hogy a mindennapi élethez szükséges, valamennyi szolgáltatást el lehessen érni legfeljebb 15 perc sétával vagy kerékpározással, illetve közösségi közlekedéssel. Ha pedig nincs miért autóba ülni, az értékes köztereket nem a parkoló autók fogják elfoglalni, és a helyükön gyalogos zónák, bicikliutak, fák, bokrok, parkok, kerthelyiségek, kávézók nőnek ki. Mindeközben a levegő kitisztul, az autók motorzaja és a dugók megszűnnek, pöfékelő autók helyett az emberek árnyas, madárfüttyös kerthelyiségekben ücsörögnek, vagyis, mindent egybevetve sokkal biztonságosabb, nyugodtabb és minőségibb lesz az élet.

Ennek az – egyáltalán nem elméleti – változásnak pedig még egy fontos hozadéka van: a környékbeli ingatlanok rendkívüli módon felértékelődnek. A középső-ferencvárosi volt rozsdaövezet, amit ma Millenniumi Városközpontnak nevezünk, több szempontból is az ilyen irányú fejlesztések egyik ideális helyszíne. Itt épül az 513 okosotthont magában foglaló Metrodom Green lakópark, amelyet a több ezer, homlokzatokra, háztetőkre és a kertekbe telepített növényről neveztek el, sőt, átvitt értelemben is zöld, mivel megkapta az AA, vagyis közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb energetikai besorolást. Negyed hektáros belső kertje pedig valódi természetközeli élménnyel ajándékozza meg a lakóit, amellett, hogy a sok növény nyáron természetes módon hűti a levegőt.

A városrehabilitáción átesett, volt rozsdaövezet ma már számtalan szolgáltatást kínál a közelben lakóknak. Itt épült fel a Nemzeti Színház és a Müpa, de klinikák és magánkórház, és persze iskolák, óvodák, üzletek és éttermek is bőven vannak a közösségi közlekedéssel is sűrűn átszőtt környéken. A régi ipari létesítmények helyén ma már igazi 21. századi hangulat uralkodik, a Boráros tértől a Rákóczi hídig kiépült egy irodafolyosó a Soroksári úton, ahol rengetegen dolgoznak, ugyanakkor a patinás egyetemek: a SOTE, az ELTE, a Műegyetem és a Corvinus szintén 15 perc sétatávolságon belül vannak. A távolabbi városrészek pedig busszal, villamossal vagy HÉV-vel is könnyedén megközelíthetők. Autóra tehát, a Millenniumi Városközpontban élőknek nincs is szükségük a mindennapi élethez.

Maga a Metrodom Green lakópark is számtalan szolgáltatást kínál: 24 órás portaszolgáltatás, kávézó, wellness részleg, konditerem, szauna, grillterasz, GreenGo és Bubi állomás, illetve csomagpont támogatja a minél kényelmesebb életet és a közösségi élményt a lakói számára. Aki pedig a város közepén is természetre vágyik, szintén megkapja helyben, de a Duna-part menti zöld sétányok is csak pár percre vannak a lakóparktól.

A Metrodom Greenben most akár 6 millió forint kezdőrészlet befizetésével is lehet ingatlant vásárolni, a vételár fennmaradó 90 százalékát pedig ráér a használatbavételi engedély megszerzését követően kifizetni. Ráadásul – rozsdaövezet lévén – a tulajdonosok az 5% ÁFÁ-t is visszaigényelhetik. Az ingatlan felértékelődése pedig borítékolható.

