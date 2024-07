Durva dolgokra derült fény: így tudhatod meg, veszélyeztet-e a stroke, demencia

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tudomány világában decemberben jelentős áttörést jelentettek: sikeresen létrehozták a Brain Care Score-t (BCS), egy olyan eszközt, amely orvosi eljárások nélkül is képes felmérni a demencia vagy a stroke kockázatát, sőt, mi több: egy tanulmány szerint ezzel az innovatív pontszámmal még a későbbi depresszió kialakulásának az esélyét is megjósolhatjuk - számolt be a CNN.

A 21 pontos BCS segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy egy adott személy hogyan teljesít a lent felsorolt 12 egészséggel kapcsolatos szempont tekintetében, amelyek az egészség fizikai, életmódbeli és szociális-érzelmi összetevőin alapszanak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Brain Care Score egy olyan egyszerű eszköz, ami világszerte bárki számára segítséget nyújthat abban, hogy jobban gondját viselhesse az agyának - mondta Dr. Jonathan Rosand, a Massachusetts General Hospital McCance Center for Brain Health társalapítója és a BCS vezető fejlesztője. Az új tanulmány meggyőző bizonyítékokat szolgáltat azzal kapcsolatban is, hogy a BCS emelése nem csak egészségesebbé és ellenállóbbá teszi az agyat az olyan betegségekkel szemben, mint például a demencia és a stroke, hanem reményt adhat arra is, hogy a segítségével védekezhessünk a depresszió ellen. A kutatócsoport több mint 350 000 olyan személy egészségügyi adatait használta fel, akiket 2006 és 2010 között vettek fel a UK Biobank tanulmányba. A BCS négy fizikai összetevője közé a következők tartoznak: a vérnyomás,

a koleszterinszint,

a hemoglobin A1c (a vércukorszint hosszú távú mutatója),

és a testtömegindex (BMI). Az öt életmódtényező: a táplálkozás,

az alkoholfogyasztás,

az aerob tevékenységek (testmozgás, sport),

az alvásminőség,

és a dohányzás. Végül pedig három szociális-érzelmi szempontot is figyelembe vesznek a számítások során, amelyek: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) az emberi kapcsolatok minősége,

a stresszkezelés,

illetve az élet értelmének a megtalálása. Izgalmas eredményekre derült fény Minél magasabb összesített pontszámmal rendelkezik valaki a fentiekben felsorolt szempontok alapján, az ő esetében annál kisebb az agyi betegségek kialakulásának a kockázata. Az eredmények szerint, ha fizikailag aktívak maradunk, egészségesen táplálkozunk, minimalizáljuk a dohányzás és az alkoholfogyasztás mértékét, megtartjuk az egészséges testsúlyunkat és sikerül elkötelezettnek maradnunk a szociális életünk mellett is, akkor ezeknek a korai intézkedéseknek számos előnyét élvezhetjük majd a későbbiekben, és nem csak a szív- és érrendszerünk egészsége, illetve a demencia termén. Meglepő módon az eredményekből az is kiderült, hogy még a fiatalabb felnőttek körében is jelentős kapcsolat mutatható ki a kiindulási BCS és depresszió kockázata között. Ez egyáltalán nem meglepő, ugyanis például az Alzheimer-kór esetében, már évtizedekkel korábban elkezdődnek azok az agyi változások, amelyek végül memóriavesztéshez vezetnek - mondta Dr. Richard Isaacson, megelőző neurológus. A szakember hangsúlyozza továbbá, hogy a depresszióval küzdő idősebb felnőtteknek is fontos nyitottnak lenniük a kezelésre és segítséget kérniük orvosuktól, legyen szó akár terápiáról, akár antidepresszánsokról. A kezelés további előnyei közé tartozhat, hogy néhány korai kutatás szerint bizonyos antidepresszánsok még lassíthatják is azoknak a fehérjéknek a felhalmozódását az agyban (ilyen például béta-amiloid), amelyek később az Alzheimer-kór kialakulásához vezethetnek.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK