Hihetetlen, hogy néz ki a magyar evőbajnok: simán körbe futja a Balatont, 3 kiló tészta az adagja

Tele van a közösségi média különböző kihívásokkal, ahol a vendégek elképesztő mennyiségű kaját kell, hogy megegyenek, valamilyen díjért vagy ingyen ételért cserébe. Amerikában az evőversenyeknek már régóta nagy hagyománya, nagy kultúrája van, de Magyarország is kezd felzárkózni, 2023-ban megalakult a Magyar Evőversenyzők Szövetsége.

Elmentünk a szezon első evőversenyére, amit a HaMo ázsiai bisztróban tartottak, a tulajdonos, Nguyen Trong Tung sokaknak ismerős lehet a TikTok-ról, a helyen rendre kihívásokat tartanak, amelyeken brutális mennyiségű ételt kell elfogyasztani. Kérdésünkre Tung elárulta, a videói után rengetegen érkeztek, hogy megpróbálják teljesíteni a kihívásait, rendesen megdobta a forgalmat a TikTok, de a lényeg az szerinte, hogy mindenki jól érezze magát.

A hivatalos evőversenyen egy 3 kilós pad thait kellett bevágni, de ez nem mindenkinek sikerült, sőt - a fődíj egy utazás az Egyesült Államokba, ahol egy ottani versenyen is részt vehet a győztes.

A megmérettetésre nagy esélyesként érkezett Váradi Bence, aki egy közgazdasági elemzéseket készítő cégnél dolgozik, és egyáltalán nem úgy néz ki, ahogy egy evőversenyzőt elképzelünk.

Múlt héten körbefutottam a Balatont 22 óra 50 perc alatt, úgyhogy most van mit visszaszednem. Igyekszem a kalóriát úgy figyelni, hogy heti szinten, nagyjából hetente egyszer van egy nagyobb kirúgás, ami vagy csak azért, mert otthon olyasmit eszek, vagy pedig elmegyek valahova egy kihívásra, versenyre. Ezért igyekszem nagyon nagy mennyiséget, de alacsony kalóriatartalmú ételeket fogyasztani, tehát nagyon sok zöldséget szoktam enni. Mentálisan készültem, mert ezt a pad thai-t már elfogyasztottam, eddig én vagyok az egyetlen, akinek ez sikerült. Ez egy nagyon kemény küzdelem volt. Tehát azt mondom, hogy hiába sikerült már, nem biztos, hogy megint meg fogom tudni enni

- mondta a versenyző.

Komoly bajt is okozhat!

Az evőversenyek kapcsán Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, egy ilyen megmérettetés az extrém sportok közé sorolható. Amikor hirtelen nagy mennyiségű bármi, lehet akár sima víz is, vagy akár étel kerül az emésztőrendszerbe, akkor ez a maga fizikai hatásával befolyással van a különböző szerveinkre. Elsősorban a gyomor, a nyelőcső károsodása az, ami előfordulhat. A gyomor kitágulásának hosszabb távon olyan hatású lehet, hogy a teltségérzet károsodik -de a gyomor, illetve a nyelőcső sérülése, szakadása is előfordulhat. A szakember kiemelte, az egészséges táplálkozásnak a változatosság mellett a mértékletesség is egy nagyon fontos pillére - így ő ezekre sarkall mindenkit.