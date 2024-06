Tücsökfehérjéből készít proteinszeletet a magyar orvostanhallgató, a Cápák között befektetője is beszállt az üzletbe (x)

Ennek nincs is tücsök íze, ez a leggyakoribb visszajelzés a többféle ízesítéssel gyártott, tücsökfehérjével dúsított proteinszelet, snack és shake kapcsán, a Cricks, Magyarország első rovarfehérje felhasználásával készült élelmiszerforgalmazója felé. A 24 éves, orvostanhallgató alapító két egyetemi tanóra között egy csokit majszolva döntötte el, hogy létrehoz egy gyorsan fogyasztható egészséges snacket. Hogy ezt Péter Dániel és csapata éppen tücsökből készíti, abban a híres francia meseírónak, La Fontaine-nek is van szerepe.

"Két egyetemi tanóra között egy csokit majszolva realizálódott bennem, annak ellenére, hogy orvostanhallgató vagyok, aki számára még az átlagnál is fontosabbnak kellene lennie az egészséges étkezésnek, mégis, nehezemre esik beépíteni azt az életembe. Ekkor döntöttem el, hogy szeretnék létrehozni egy gyorsan fogyasztható, egészséges snacket" - meséli a Cricks 24 éves alapítója Péter Dániel, hozzátéve: gyerekkora óta cserkész, közel áll hozzá a természet, a környezetvédelem a fenntarthatóság ügye, ezért amikor tovább gondolta az ötletét, arra jutott, olyan alapanyaggal érdemes dolgozni, amelynek a lehető legkisebb az ökológiai lábnyoma, mégis tápanyag-dús, energetizáló hatású. Ez lett a házi tücsök.

Az Európai Unióban jelenleg négy rovarfajta engedélyezett emberi fogyasztásra, két fajta lisztkukac, a vándorsáska és a házi tücsök. Mi utóbbi mellett tettük le a voksunkat, mert egyrészt a rovarok közül ennek a legnagyobb az elfogadottsága Európa-szerte, másrészt a La Fontaine mesének köszönhetően Magyarországon is kedvező a kép róla, a tücsök egy szerethető figura - enged betekintést döntése hátterébe a fiatal vállalkozó, aki pontosan tudja, hogy még nagyon sok egészségügyi edukációs munkára lesz szükség, hogy a rovarfehérje elfogadottsága hazánkban akár a töredéke legyen az állati fehérjéének.

Pedig a rovarok több tízezer éve biztosítanak táplálékforrást az ember számára szerte a világon, de Európában és az Egyesült Államokban a mai napig tabu témának számítanak. Leginkább Délkelet-Ázsiában, valamint Közép- és Dél-Amerika egyes területein népszerűek (Thaiföldön manufaktúrákban tenyésztik a házi tücsköket) a belőlük készült ételek közel 2 milliárd embert látnak el. A rovarfogyasztás, vagyis az entomofágia Európában sem volt mindig ismeretlen, főztek cserebogárlevest Magyarországon is a 19. században - a húsevés pedig az újkorig kimondottan luxusnak számított Európában és hazánkban is -, de az ipari forradalom után a nagyüzemi állattenyésztés elterjedésével a rovarfogyasztás teljesen eltűnt kontinensünkről.

Magyarország egyetlen tücsökfehérjében utazó élelmiszer előállítója is Vietnámból importálja a tücsök fehérjét, por formájában, és itthon bérgyártásban kezdték előállítani először a snackeket, később a különféle ízesítésű protein szeleteket és a shake-et. Utóbbi termékek validálására a napokban indítottak közösségi finanszírozási kampányt a Brancskozosseg.hu felületén, amire pár nap alatt máris összegyűlt a célösszeg közel harmada.

Péter Dániel időközben társakat is talált projektjéhez, unokatestvére, Péter Bence lett a vállalkozás társalapítója, és immár táplálkozástudományi szakember is segíti a termékfejlesztést. "Kezdetben még saját konyhánkban az általunk kitalált receptúra alapján kísérleteztünk a termékekkel, de mára már egy élelmiszermérnök kolléga vette át ezt a feladatot" – érzékelteti a fejlődést Péter Dániel, aki a Cricks-szel idén februárban az RTL Klub Cápák között című műsorába is bekerült.

Mi is nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy lesz-e a tücskös superfoodokra valódi kereslet, de úgy tűnik, igen, 3000 eladott szeletnél járunk, a műsor után Balogh Petya angyalbefektető is megkeresett bennünket és végül 5%-os tulajdonrésszel beszállt a Cricksbe.

Daniék célja az úgynevezett funkcionális élelmiszerek fejlesztése, melyek hozzájárulnak a fizikai és mentális egészséghez, valamint a teljesítőképesség fokozásához. De mitől lesz funkcionális élelmiszer valami? Nos, leginkább attól, hogy az alap tápértékén túl valamilyen magasabb hozzáadott értékkel rendelkezik, például mentálisan koncentráltabbak, fizikálisan pedig energikusabbak, terhelhetőbbek, frissebbek leszünk tőle. A tücsökfehérje például könnyen emészthetősége és magas biológiai értéke révén gyorsabban és hatékonyabban segít az izomépítésben, mint más fehérjeforrások. A tücskös funkcionális élelmiszerek vásárlói elsősorban az egészségtudatos, aktív életmódot folytató fiatalok és fiatal felnőttek.

A legfontosabb visszajelzésünk tőlük az, hogy egyáltalán nincsen tücsök íze a termékeinknek. A célunk eredetileg is az volt, hogy finom legyen a snack, a shake és a fehérjeszelet is, ezzel párhuzamosan a tápérték növelésében még maradt potenciál.

Daniék nem akartnak minden magyart leszoktatni a gulyásleves-palacsinta kombóról, nekik az éppen elég, ha az egészségtudatos, aktív életmódot folytató fiatalabb generáció megkedveli termékeiket. Pedig, emlékeztet az orvostanhallgató, fontos lenne, hogy odafigyeljünk, mit és milyen mértékben viszünk be a szervezetünkbe, hiszen a hazai halálozások ötöde összefüggésben áll a helytelen étkezéssel. És itt ér össze Péter Dániel vállalkozó kedve választott hivatásával.

Orvosként leginkább a már kialakult betegségek kezelésében tudunk segíteni, pedig a legjobb az lenne, ha el sem jutnánk addig, hogy megbetegedjünk. Az étrendünknek hatalmas szerepe van az egészségünk megőrzésében, ha odafigyelünk erre, évekkel hosszabbíthatjuk meg az életünket.

