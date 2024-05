Tuti tipp a balatoni nyaralóvásárláshoz: itt még ma is lehet olcsón ingatlant venni a magyar tengernél

A Balaton északi és déli partja közötti ingatlanpiaci különbségek 2023-ban jelentős mértékben kicsúcsosodtak, különösen az átlagos négyzetméterárakban. Az északi parton 719 ezer forint volt az átlag négyzetméterár, míg a déli parton 615 ezer forint az egyik hazai ingatlanos nagyvállalat adatai szerint. Az árkülönbség 2024-ben tovább nőtt a két partszakasz, jelenleg 18%-os. Mint körképünkből kiderült, az eladási idők és a kereslet is eltérő képet mutat a két partszakaszon, az északi parton hosszabb értékesítési idővel kell számolni, a vevők alaposabban megfontolják döntéseiket. Az új építésű projektek száma és eloszlása szintén változó, de összességében délen lényegesen több új lakás épül. Az is kiderült, hol van az a határ, ameddig a budapesti vásárlók zöme hajlandó elmenni - ezen túl alacsonyabb árakkal találkozhatunk.

2023-ban 17%-os különbség jelentkezett a Balaton északi és a déli partjának négyzetméterárai tekintetében a használt ingatlanok piacán - számolt be kérdésünkre Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője a cég közreműködésével értékesített otthonok adatai alapján. Mint kifejtette: adataik szerint az északi parton 719 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, míg a déli part saját partszakasszal rendelkező településein 615 ezer Ft/m2-ért lehetett ingatlant vásárolni. Az idei év első négy hónapjának értékesítési adatai alapján sincs ez másként, 2024-ben is az északi part nyeri az árversenyt, a különbség 18% a Balaton két partja között.

A déli parton stagnálás érezhető, a tavalyi négyzetméterárakkal csaknem megegyező, 616 ezer forintos áron lehetett ingatlanhoz jutni idén, míg az északi part településeinek átlaga szintén enyhe, 1%-os irányárváltozással, 725 ezer forintra emelkedett a használt ingatlanok szegmensében. Az aktuális kínálati adatok vizsgálata során megállapítható, hogy azok, akik az északi parton szeretnének használt házat vagy lakást vásárolni, átlagosan 979 ezer forintos négyzetméteráron hirdetett otthonok közül válogathatnak, akik azonban inkább a déli parti lokációt preferálják, 7%-kal enyhébb, 917 ezer forintos átlagos négyzetméteráron böngészhetik a kínálatot

- ismertette a szakember. Kérdésünkre arról is beszélt, a Duna House-nál úgy látják: a használt ingatlanokra irányuló kereslet április folyamán minimálisan visszaesett, de a jó idő közeledtével ismét beindult az érdeklődés a balatoni ingatlanok iránt az északi parton.

Értékesítési idő tekintetében pedig szerinte általánosan elmondható, hogy átlagosan 4-6 hónap hirdetési időre van szükség a Balaton északi partján elhelyezkedő ingatlanok eladásához. Ha viszont a tulajdonos ragaszkodik a kezdeti, sok esetben magas árhoz, akkor tovább is elhúzódhat, emellett vevői oldalról az érdeklődők óvatosan köteleződnek el, alaposan átgondolják, hogy végül melyik ingatlanra szerződjenek, ritka a gyorsan meghozott vevői döntés.

Az Otthon Centrum szerint a 2024 első negyedévében mért adatok alapján, hogy a Balaton déli partján magasabbak az árak. A déli parti településeken a használt házak átlagos négyzetméterára 547 ezer forint, míg a tó északi partkán és 440 ezer forint.

Az elmúlt évhez képest 10%-kal csökkentek az árak mindkét oldalon, de arra számítunk, hogy az év második felében, Budapesthez hasonlóan, itt is megindul az árak emelkedése

- tették hozzá kérdésünkre. Mint kifejtették, ők úgy látják, a családok körében népszerűbb déli parton a forgási idő is rövidebb, átlag 125 nap, míg az északi part esetében 186 nap az idei évi átlagos értékesítési idő a használt házak esetében.

Kérdésünkre az OTP Ingatlanpont arról beszélt, a tavalyi év nehéznek bizonyult a Balaton északi és déli partján is, hiszen 2022-höz képest jelentősen kevesebb adásvételt regisztráltak és ez a visszaesés minden szegmensben érzékelhető volt.

A déli parton jellemzően azok vásároltak, akiknek élethelyzetük miatt költözniük kellett, ennek megfelelően elsősorban a lakásokat és olcsóbb házakat kerestek a vevők kifejezetten a saját használatukra. Az északi parton is hasonló tapasztalatokra tettünk szert, leginkább a zártkertek és a balatoni háttértelepülések olcsóbb ingatlanjait keresték a vevők, jellemzően nyaraló célú hasznosításra. Ugyanakkor a kereslet változását nem követte árcsökkenés, de nőtt a vevők alkupozíciója és egyre több eladó fordult szakértőinkhez segítségért

- ismertették. Emellett azt is közölték, hogy

az idei év eddigi tapasztalatai alapján az északi és a déli parton is látványosan élénkült a piac.

Mi a helyzet az új projektekkel?

A két partszakasz összevetésében fontos szempont az újépítésű projektek száma is, hiszen a beruházók is azokat a lokációkat keresik, ahol eladhatóak a megépített lakások. Ezek kapcsán az Ingatlanpont közölte: a déli parton több új építésű projekt zajlik, Siófokon, Balatonfenyvesen és Balatonakarattyán is. Ugyanakkor azt látják, az új építésű ingatlanokra változó az érdeklődés, és a vásárlási hajlandóság.

Az északi részen is vannak új építésű projektek, például Hévízen vagy Keszthelyen, azonban kimagasló keresletet nem tapasztalunk

- tették hozzá.

A déli parton dolgozó kollégák beszámolója alapján Benedikt Károly arról beszélt, a 2022-es ingatlanpiaci enyhülést előtti, körülbelül 5 éves időszakban tapasztaltaknál - amikor a lakóingatlanpiac mellett a nyaralópiac is szárnyalt - 2-3-szor hosszabb értékesítési idővel kell kalkulálni az idei év során a területen. Az újépítésű projektek kapcsán pedig elmondta, az idei év során az északi parton dolgozó ingatlanszakértők tapasztalatai alapján bár keresettek az újépítésű ingatlanok, a hozzájuk beérkező érdeklődések 70%-a még mindig inkább a kedvezőbb áron megvásárolható, használt ingatlanokra irányul.

A déli parton a magas négyzetméteráraknak köszönhetően továbbra sem mondható jelentősnek az újépítésű projektek iránti érdeklődés

- fűzte még hozzá.

Az OC összesítése szerint a készülő projektek tekintetében a déli part vezet, ahol 46 épül jelenleg is, eközben az északi parton összesen 19 projekt van folyamatban, ami éppen megegyezik a déli part legnagyobb városának számával (Siófokon is 19 projekt épül).

Itt van a határ a pestieknek

Az észak-déli összevetés mellett arról is kérdeztük a szakértőket, hogy mi a helyzet a magyar tenger keleti és nyugati végének ingatlanpiacán. Kíváncsiak voltunk, hol lehet az a határ, ameddig még a budapesti vásárlók, érdeklődők elmennek, és ez mennyiben befolyásolja az ingatlanárakat.

Ennek kapcsán Benedikt Károly arról beszélt, hogy a keszthelyi kollégák tapasztalatai alapján a Balaton nyugati csücske már nagyon távoli a fővárosi érdeklődők számára, annak ellenére sem erős körükben a keszthelyi ingatlanok iránti kereslet, hogy más, Budapesthez közelibb balatoni településnél kedvezőbben, 1,6 millió forint körüli négyzetméteráron is elérhetőek itt a magas minőségben kivitelezett újépítésű projektek. Keszthely inkább a Zala vármegyeiek, valamint az átlagosabb pénztárcájú külföldi nyugdíjasok által kedvelt környék.

Keszthely példája kiválóan alátámasztja, hogy mennyire hangsúlyos a fővárosi érdeklődők számára a Budapesthez közeli elhelyezkedés

- húzta alá. Ők úgy tapasztalják,

az északi parton a tehetősebb vevői kör számára Csopak, Balatonfüred és Tihany jelenti a határt, míg átlagosabb pénztárcával inkább csak Balatonfűzfőig mennek el azok, akik balatoni ingatlant vásárolnának.

A déli parton Siófok, illetve Zamárdi a legtávolabbi úti cél, amit gond nélkül bevállalnak a fővárosiak, az utána következő települések, Balatonföldvár, Szántód és Balatonszárszó kompromisszumos megoldásnak tekinthetők.

Azonban azok a települések, amelyek Balatonszárszó után következnek már jóval a fővárosiak lélektani határán túl vannak. Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód és a távolabbi települések már teljesen más célcsoport számára lehetnek érdekesek, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő pedig még mindig megőrizték a „régi” Balaton hangulatát

- magyarázta Benedikt Károly.

Válaszában az OTP Ingatlanpont rávilágított: a déli part nagy előnye az M7-es autópálya, a Budapestről érkező érdeklődőknek fontos szempont, hogy az ingatlan a lehető leggyorsabban elérhető legyen. Tapasztalataik szerint a budapestiek a legtöbb esetben Balatonlelléig érdeklődnek, maximum Balatonfenyvesig, ennél messzebb kevésbé keresnek ingatlant. Az északi part esetében nincs éles határvonal, a fővárosból érkező vevők körében nem csak Keszthely népszerű, nyitottak a Káli-medence területére, Balaton felvidékre egyaránt.

Az Otthon Centrum is megerősítette: az árak alakulásában jelentős tényező a Budapesttől való távolság, hiszen a fővároshoz közelebb eső településeken magasabb árak jellemzők. És ehhez érdekes adalék, hogy a déli parton nyáron sok vonat csak Fonyódig közlekedik Budapestről, illetve az északi part esetében Balatonfüredig, de nem biztos, hogy ez meghatározó a nyaralóvásárlás szempontjából.

Mivel a távolság növekedésével arányosan csökken az átlagár a fővárosi vevők esetében a vásárlásra szánt összeg és a kényelem mérlegelése meghatározó, de nem lehet azt mondani, hogy az említett településeken túl már nincs budapesti vevő

- tették hozzá.

Ez lehet a balatoni ingatlanpiac fővárosa 2024-ben

Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy a szakemberek szerint melyik balatoni település lehet ebben az évben a nyaralópiac fővárosa. Az Otthon Centrum szerint a válasz egyszerű, ugyanis az északi parton Balatonfüred, míg a déli parton Siófok annyira kiemelkedik a többi település közül, hogy nem igazán tud más város a helyükre lépni. Ezek mellett az északi parton Balatonalmádit érdemes még említeni, Tihany pedig exkluzivitásával emelkedik ki (és az itt megvalósuló fejlesztések is nagyobb médiafigyelmet kapnak).

Népszerűség tekintetében nem számítunk jelentős átrendeződésre, a listavezetők forgalom és ár tekintetében várhatóan idén is a hagyományosan frekventált települések, mint Balatonfüred, Siófok lesznek

- írta válaszában az OTP Ingatlanpont, akik az átlagos árszint tekintetében összegyűjtötték néhány olyan népszerű, balaton-parti település átlagos négyzetméterárait, ahol a forgalom mindkét vizsgált évben (2023 esetében még nem végleges adatok alapján) meghaladta a 20 db adásvételt - az adatok forrása a KSH

Mivel akár csak pár tucatnyi adásvételi adatból tevődnek össze az átlagok, így egy-egy új projekt lakásainak értékesítése nagy kilengéseket okozhat az árszintben, azaz messzemenő következtetések ez alapján nem levonhatók

- tették hozzá.

A Balaton északi és déli fővárosa kapcsán Benedikt Károly is arról beszélt, hosszú ideje tart a trend, miszerint a Balaton legnagyobb városa, az infrastrukturális és turisztikai szempontból is jelentős Siófok tekinthető a tó egyik legkiemelkedőbb településének, a déli parton pedig a hangzatos, „főváros” címet is kiérdemelte.

A két partszakasz eltérő jellege miatt azonban Siófok egyedül nem viselheti a Balaton fővárosa címet, hiszen a gyorsabban mélyülő víz és a panorámás ingatlanok szerelmesei az északi parti lokációt részesítik előnyben, ahol pedig még mindig Balatonfüred számít a legkeresettebbnek. Annak ellenére, hogy az újépítésű projektek elérhetősége már a többi, saját partszakasszal rendelkező városban is jelentős, sem az északi, sem a déli parton dolgozó ingatlanszakértőkben nem támadt kétely afelől, hogy a két város ne tudná megtartani központi szerepét

- fogalmazott. Hozzátette, a déli parton Siófok mellett Balatonlelle is hangsúlyos szerepet tölt be, hiszen a régió közepének tekinthető és komoly infrastruktúrával rendelkezik. Az északi parton pedig Balatonfüred mellett Balatonalmádi is kiemelkedőnek számít, hiszen mindössze a második település Veszprémtől számítva, így a királynék városában élők számára egyértelműen vonzó célpontnak tekinthető.

