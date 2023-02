Borzalmas hagymakatasztrófa jöhet tavasszal Magyarországon: erre kell készülni a boltokban, piacokon

Akár 800 forint is lehet a vöröshagyma kilója tavaszra – adta hírül az RTL Híradó.

Tavaszra becslések szerint 50-60 százalékkal drágulhatnak meg a hagymafélék Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a vöröshagyma kilója 700-800 forint is lehet, de a különlegesebb hagymafélék a kilónkénti 1000 forintos árat is elérhetik – derült ki a csatorna riportjából. Egy termelő is beszélt a híradónak, szerinte a tavalyi aszály miatt jóval kevesebb zöldséget tudtak betakarítani.

Ráadásul a hazai termőföldek termése a hazai fogyasztás már nem fedi le, ezért többet kell az import felé nyúlni. Varga István a Fruitveb szakmaközi szervezet alelnöke a híradóban azt is elmondta, hogy az import termékek beszerzése is jócskán megdrágult.