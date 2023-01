Ezrével vándorolhatnak ide a magyarok: ilyenek az árak az egyik szomszédunknál

Száz forintos literenkénti különbség is lehet a horvát és a magyar benzinárakban, de másért is szívesen átmennek a határmenti magyarok.

Déli szomszédunk, Horvátország január elsejével két fontos csatlakozást is végrehajtott: tagja lett a schengeni övezetnek, így megszűnt a szárazföldi határellenőrzés más schengeni országokkal szemben, és csatlakoztak az eurózónához is. Mivel több termék, legfőképp a benzin árában jelentős olcsóság jellemző a magyar árakhoz képest, egyre több magyar vándorol át vásárolni és tankolni - a HelloVidék is autóba ült, és megnézte az árakat.

Először a benzinkutakat térképezték fel: ahogy nálunk, úgy gyakran déli szomszédainknál is eltérhetnek az egyes kutak árai. A 95-ös benzin ára az általuk meglátogatott négy benzinkút esetében egységesen 1,33 euró, ami 402 forintos árfolyammal számolva körülbelül 534,66 forint – a magyarországi átlagárban ez 631 forint körül mérhető, tehát literenként úgy 100 forintos különbséggel érdemes kalkulálnunk; ami egy 50 literes tank teletankolását tekintve 5 000 forint megtakarítást jelent.