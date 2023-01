Az élelmiszeren spórolnak a magyarok: egyre többen keresik az akciókat

Az elmúlt időszakra jellemző inflációs környezet és romló gazdasági kilátások miatt a vásárlói igények is megváltoztak, az élelmiszerboltoknál a választás legfontosabb tényezőjévé az ár vált, és egyre többen keresik, és igénylik az akciókat. A Lidlnél például a heti kedvezményeket hirdető szórólap már online érkezik, és az áruházlánc applikációját is egyre többen használják.

Jelentősen romlott a hazai háztartások anyagi helyzete az egy évvel korábbihoz képest az NN Biztosító megbízásából készült, reprezentatív felmérés szerint. A 18-65 év közötti internetezők 29%-a sokkal, 38%-a pedig kicsit rosszabbnak értékeli pénzügyi helyzetének változását az elmúlt fél évben. A megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál spórolni: 65% olcsóbb élelmiszert vásárol, 55% egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít, de sokan (42%) – főként a 30-39 éves korosztály tagjai – inkább otthon főznek az étterem vagy a házhoz rendelés helyett.

Online keresik az akciókat

Az elmúlt időszakban nagymértékben megváltozott a médiakörnyezet, és az emberek nagy része ma már különböző digitális csatornákat használ információszerzés céljából, mit, hol és mennyiért lehet a legkedvezőbb áron megvásárolni.

A Lidl a fogyasztói igényekre, vagyis a promóciós termékek iránt megnövekedett keresletre reagálva hetente változó akciós termékekkel várja a vásárlókat, akik a Lidl Plus applikációt letöltve további kedvezményeket érvényesíthetnek.

„A Lidl Magyarország már régóta erősíti online jelenlétét, így a vásárlókat évek óta arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel az áruházlánc elektronikus hírlevelére, hogy értesülhessenek az akciókról, figyeljék az akciós újságok digitális változatait a weboldalon, vagy használják az áruházlánc okostelefonos applikációit, ahol szintén megtalálhatóak online az akciós szórólapok” – mondták a Pénzcentrum kérdésére az áruházláncnál.A Lidl app további előnye, hogy bevásárlólista funkcióval is rendelkezik, így a vásárlók egyszerűen rögzíthetik, hogy mely terméket szeretnék megvásárolni. A Lidl Plus alkalmazással pedig a vásárlók a szórólapon meghirdetetten túl, heti 10-12 extra kedvezményt is érvényesíthetnek az áruházakban.

A regisztrációt követően elérhetővé válik a digitális hűségkártya és ezzel együtt számos szolgáltatás – például speciális kuponok -, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást.

Az akciós újságban szereplő kedvezményeken felül a Lidl Plus felhasználói hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során és minden vásárlást követően kaparós nyereménykártyát kapnak, amellyel további kedvezményekhez juthatnak

– tették hozzá.

A vállalat folyamatosan fejleszti az alkalmazást, hogy további kedvezményeket kínálhasson vásárlóinak. Ennek apropóján indult el a Kupon Plus kampány is, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít a vásárlóknak. Emellett időről-időre pontgyűjtő nyereményjátékot is szerveznek, mellyel további kedvezményeket lehet kapni. Ezen felül a kedvenc áruház megjelölésével a felhasználó külön értesítést kap az egyedi bolti akciókról, amelyet csak az érintett áruházban hirdetnek meg.

Akár 3500 tonnával kevesebb papír

A nyomtatott szórólapok csökkentése mellett az áruházlánc folyamatosan erősíti online aktivitását, hogy az akciós szórólapok esetében egyre több vásárló részesítse előnyben a digitális változatot, megóvva ezáltal is a környezetet. Így idén akár 3500 tonnával mérsékelhetik papírfelhasználásukat. Ugyanakkor a nyomtatott szórólap – a postaláda helyett – az áruházakban továbbra is elérhető azok számára, akik ragaszkodnak a hagyományos papír alapú újsághoz.