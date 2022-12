Kiderült a sütőtök-titok: mennyire veszélyes így fogyasztani a magyarok téli kedvencét?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A sütőtök nem véletlenül népszerű téli étel itthon: laktató, finom és ráadásul olcsó is. Ugyan az utóbbi egy évben hajmeresztően drágultak meg Magyarországon az alapélelmiszerek, egyelőre úgy néz ki, hogy a tök ebből kimaradt. Nem csak olcsó, de egészséges választás is tököt főzni vagy sütni, ugyanis nagyon jó vitamin- és rostforrás, emellett szezonális zöldség is, nem utolsósorban pedig könnyen juthatunk hazai termelésű tökhöz. Most megnéztük, mennyire veszélyes, ha héjával együtt fogyasztjuk a különböző tökfajtákat.

Címlapkép: Getty Images

