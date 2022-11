Eldőlt a Spar, Lidl, Tesco akciós újságok sorsa: mi lesz így a nyomtatott kedvezményekkel?

Óriási a megosztottsága a magyar vásárlók körében annak, hogy van-e még létjogosultsága a papír alapú boltos, akciós kiadványoknak vagy nincs. Gyakorlatilag a vásárlók fele már simán meglenne nélkülük, míg a vásárlók másik fele számára nagyon is fontos, hogy legyenek ilyen lapok. Pontosan ez lehet az oka tehát annak, hogy a legtöbb lánc nagyon durván nem lép a kivezetés útjára, maximum csak példányszámot csökkent. A kérdés azonban felveti a hazai vásárlók teljesen más szinten lévő digitalizációs készségei közötti különbséget, ami nem is olyan rég az autóma vs. klasszikus kasszák között is igen nagy feszültséget gerjesztett.

A Pénzcentrumon legutóbb a nyár végén számoltunk be arról, hogy az Obi egyetlen huszárvágással kivezette nyomtatot katalógusait a reklámújság-piacról. Az ügy apropóján pedig megkérdeztük a többi nagy kiskereskedelmi láncot, nekik milyen terveik vannak a nyomtatott kiadványaikkal. A Spar és az Interspar arról tájékoztatta lapunkat, hogy szórólapjaik több milliós példányszámban kerülnek kiadásra hetente, de a piacon azt látják, az akciós nyomtatott újságok száma inkább csökken. Sőt, beszámoltak arról is, hogy információik szerint több szereplő már nem is terjeszt ilyen kiadványt vagy jelentős példányszámcsökkentést hajtott végre.

Az Auchan akkor arról beszélt, ők évről évre egyre kevesebb újságot adnak ki, ami évente mintegy 10-20 százalékos csökkenést jelent. A Lidl annyit mondott, vásárlóik szeretik a nyomtatott lapokat, ezért jelenleg nem tervezik a nyomtatott szórólap kivezetését. A másik német diszkontlánc az Aldi is azt válaszolta lapunknak, hogy ők is a teljeskörűségben hisznek, és elismerték, akciós kiadvány tekintetében abszolút trendkövető magatartást folytat. A Tesco szintén úgy reagált, hogy ők is folyamatosan nyomon követik a vásárlói visszajelzéseket és folyamatosan dolgoznak a digitalizáción. Céljuk, hogy az az akciós újság esetén is egyre több vásárló a digitális kiadványt részesítse előnyben.

A láncok válaszaiból ugyanakkor kiviláglott az is, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az online felületeikre is, ekképpen pedig az online akciós újságokra is. Ez azonban egyetlen esetben sem tart még ott a kiváltásban, hogy bármelyik multi is amellett döntene, kivezetik a nyomtatott lapokat. Idővel azonban ez is eljöhet, persze ehhez maguk a vásárlók is kellenek.

Mit mondanak a vásárlók?

A reklámújságügy kapcsán megkérdeztük olvasóinkat, ők mit szólnak az egész akciós újság mizériához. Kérdésünk a cikk kapcsán az volt feléjük: Te beszüntetnéd a boltok papír alapú akciós újságjait? A válaszokból pedig az derült ki, teljesen megosztó a kérdés, nagy valószínűséggel ráadásul a boltok is ugyanezzel találkozhatnak, amikor monitorozzák a piacot.

Ahogy a szavazás eredményéből látszik, kérdésünk gyakorlatilag kettéosztotta az olvasókat. Ugyanis míg az emberek 51 százaléka arra szavazott, hogy ők beszüntetnék a boltok papír alapú akciós újságjait, lévén azoknak már semmi értelme sincs. Addig a válaszadók másik fele, 49 százalékuk arra voksolt, hogy ők nem szüntetnék be a láncon papír alapú akciós kiadványait, azok ugyanis szerintük nagyon hasznosak az akciók miatt.

A kérdés jelenlegi feloldhatatlanságát jól jelzi a rendkívül szoros eredmény.

A nyomtatott lapokkal kapcsolatos durva kettőségét pedig minden bizonnyal a kiskereskedelmi vállalkozások is érzik, ezért nem is igen mernek nagyon komolyan belenyúlni ebbe az egészbe. Egy-két kivétel persze lehet, vagy ahogy arról fentebb írtunk, fokozatos példányszámcsökkentések elképzelhetők, de egyelőre nem valószínű, hogy a magyar vásárlók tömegei nyomtatott akciós újságok nélkül maradnának.

Az irány már látszik, de nem egyszerű

Ahogy azt a láncok is elismerték válaszaikban, ők maguk egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az online platformjaikra, így az online elérhető akciós kiadványokra is. Ennek pedig látszik is a sikeressége, rengeteg vásárló ugyanis már most is lemondana a papír alapú kiadványokról, sőt, minden bizonnyal egyre több és több magyar vásárló van, aki már nem nyomtatott, hanem digitális alapú forrásból szerzi információit.

Igen ám, de a digitális hozzáférés nem mindenki számára ugyanolyan mértékű. Emlékezzünk, mekkora port kavart novemberben a Pénzcentrumnak az az értesülése, hogy a VII. kerületi szépkorú lakosság körében áll a bál a Lidl egyik diszkontja körül, ott ugyanis a cég október 13-tól teszt jelleggel 10 automata kasszát üzemelt be úgy, hogy közben csak egyetlen hagyományos pénztár működött. Ez pedig egyáltalán nem tetszett a helyi nyugdíjasoknak, mondván ők se az automata gépet nem tudják vagy nem akarják szívesen használni, illetve sokuknak bankkártyája sincs, így csak készpénzzel tudnak fizetni.

Az automata pénztárgépek körül kirobbant botrány jól rávilágít arra, hogy a hazai bevásárlóközönség mennyire megosztott az új digitális technikák iránt. Ugyanúgy az akciós kiadványokkal kapcsolatban, mint pénztárgépekkel. Nagy valószínűséggel a vásárlók felének nem okoz gondot digitálisan információhoz jutnia vagy magának intéznie egy robot kasszánál a fizetést, a lakosság másik részének viszont egyik és másik is rémálom lehet, ami adott esetben teljes ellenállással is párosulhat. Ameddig pedig ez fönn áll, addig a legnagyobb hazai láncok biztosan nem fognak lemondani a papír alapú arany tojást tojó tyúkjukról.