Hivatalos, hatalmas dobásra készül az Aldi: mit tud erre lépni a Tesco, Lidl, Spar?

Az Aldi intenzív erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy visszanyerje pozícióit a 133 milliárd dolláros értékű ausztrál szupermarket-szektorban. A vállalat jelenleg az ágazat 10 százalékát tartja kézben, ami jelentős teljesítmény a fogyasztók egyre növekvő igényessége mellett. Ezzel szemben a piac nagyobb részét, körülbelül 65 százalékát a Coles és a Woolworths birtokolja, amelyek politikai nyomás alatt állnak az áremelkedésekkel kapcsolatos vádak miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Aldi eladásai ugyan növekedtek, de a 2022-es év során az üzemi nyereség 434,3 millió dollárról 285,4 millió dollárra csökkent, míg a nettó nyereség 262,7 millió dollárról 177 millió dollárra esett vissza. A cég ausztráliai tevékenységét jelenleg Anna McGrath vezérigazgató és Marietta Schorn ügyvezető igazgató irányítja. Tom Daunt, az előző vezető, tavaly júniusban hagyta el a pozícióját egy globális feladat ellátása végett a német anyavállalatnál. McGrath és Daunt közös stratégiájuk keretében többek között magasan automatizált elosztóközpontok létrehozását, informatikai rendszerek modernizálását - ideértve az elektronikus polccímkék és önellenőrző pénztárak bevezetését - valamint a friss élelmiszerek kínálatának bővítését tűzte ki célul az ország keleti partján található 600 boltos hálózatukban. Az Aldi vezetése alatt elsősorban az ausztrál városok külső területein található növekedési lehetőségekre koncentrál, miközben fő hangsúlyt fektetnek meglévő üzlethálózatuk fejlesztésére is. McGrath asszony egy áprilisi szenátusi meghallgatáson kifejtette, hogy bizonyos tervezési jogszabályok és az ellátási lánc korlátai akadályozzák az Aldit abban, hogy további beruházásokkal bővítse tevékenységét olyan régiókban, mint Far North Queensland és Tasmánia. Továbbá elutasította azon javaslatokat, amelyek a szupermarket-óriások feldarabolását célozzák meg. McGrath asszony állítása szerint az Aldi nem támogatja az élelmiszeriparra vonatkozó korlátozási törvényjavaslatokat.

Címlapkép: Getty Images

