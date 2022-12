Leesik az állad: ennyiért árulja 2022-ben a bejglit a Lidl, Spar, Aldi, Tesco

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A magyar boltok polcain idén akár már 1 999 forintos kilós egységáron is lehet kapni bejglit, igaz ezt otthon meg kell még sütni, ugyanis gyorsfagyasztott termékről van szó ezen az áron. A Pénzcentrum gyűjtése alapján ez most a legolcsóbb, de klasszikus, nem fagyasztott bejglit találni már 2 396 forintos kilós egységáron is, ami sebesen képes fölfelé kúszni előbb 3 000 majd 3 500 forintra is. És akkor a legdrágább, 6 000 – 7 000 forintos termékekről még nem is beszéltünk. Persze az ár mellett érdemes megnézni azt is, mekkora töltelékhányaddal rendelkezik is az adott termék.

Ahogy beléptünk a decemberbe, bizony a legnagyobb magyarországi boltláncok is berobbantották a bejgli akcióikat. Szinte bármelyik eheti akciós kiadványt is lapozza fel az ember, a rengeteg karácsonyi hirdetés között már ott vannak a karácsony kedvenc desszertjének is az aktuális árai. De figyelem! A tekercs és a bejgli nem ugyanaz, úgyhogy mutatjuk a részleteket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bejgliárak a boltokban December elseje éppen csütörtökre esik, ami azt is jelenti, hogy a legnagyobb hazai áruházláncok már élesítették is az eheti akciós kiadványaikat, amikbe most már szinte kivétel nélkül belekerültek az idei évi bejgli akciók is. Úgyhogy a Pénzcentrumon most meg is néztük, hol mennyibe kerül jelenleg a karácsonyi időszak ünnepi süteménye. A Spar és Interspar üzletek Ínyenc ötletek az ünnepekre… c. kiadványában, ami november 28 és december 24 között érvényes, két sütemény árát találtuk. Az egyik egy gluténmentes tekercs, aminek 400 grammja 2 499 forintba (6248 ft/kg) kerül, a másik viszont egy Szamos bejgli, diós vagy mákos, amiknek az 500 grammos kiszerelése 3 499 forintba kerül (6998 ft/kg). Érdemes megjegyezni, hogy a Spar Szamos bejgli ajánlata némileg kedvezőbb, mint amennyiért a Szamos hivatalos oldalán találunk bejglit. Ott ugyanis az 500 grammos kiadás 3 700 forintba kerül, tehát a kilós egységár nem 7 000, hanem 7 400 forintot kóstál. A Lidl 48. heti akciós kiadványában 3 bejgli ajánlatot találtunk, ezek között ott van az úgynevezett Deluxe kiadás, aminek az 50 százaléka töltelék, ennek az 500 grammos terméknek az ára 1 399 forint (2798 ft/kg). Emellett van egy 46 százalékos töltelékaránnyal rendelkező finomság is, ebből 295 gramm 699 forintba (2369 f/kg) kerül. Emellett lehet még kapni a diszkontban gyorsfagyasztott mákos bejglit is, 2x350 grammnyi termék 1 399 forintba (1999 ft/kg) kerül. Az Auchan karácsonyi élelmiszer katalógusában, ami november 24 és december 24 között érvényes, egy bejglit találtunk, ami mákos és diós verzióban elérhető. A termék 400 grammos és 1 299 forintba kerül, a kilós egységára 3 248 forint. Az Aldi Gerbeaud akciójáról már beszámoltunk. A diszkontban a legendás cukrászdának a terméke 500 grammos kiszerelésben kapható, ára 2 999 forint, tehát a kilós egységára 5 998 forint. Ez pedig majd 4 000 forinttal olcsóbb, mint a Gerbeaud hivatalos oldalán található, igaz díszdobozos kiadású bejgli ára. A Tesco akciós kiadványaiban még nem találtunk bejglit, de a hiper hivatalos webshopjában három féle bejgli kapható. Ezek a Ceres termékei, 40 százalékos töltelékkel, 400 grammos kiadásban. A diós és a mákos 1 199 forintba, a gesztenyés 1 399 forintba kerül. A kilós egységárak tehát 2 998 és 3 498 forint között alakulnak. Összegzés Nem mindegy, hogy bejgli vagy tekercs Sokan nem tudják, de bizony szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mi nevezhető bejglinek, és ez a Magyar Élelmiszerkönyv leírása alapján be is van határolva az. A szabályozás szerint a kész sütemény legalább 250 grammos, a tészta alapjául pedig búzafinomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej (vagy tejpor), tojás és víz szolgál. A zsír-és cukormennyiségére is oda kell figyelni, se túl sok, se túl kevés arányt betartva. A zsíradéknak a bejgli szárazanyag tartalmának 22 százalékát, míg a cukor esetében annak 7 százalékát kell elérnie. Előírás szerint a töltelék mennyisége legalább a késztermék 40 százalékának kell lennie, ez alatt ugyanis csak tekercsről beszélhetünk. Ugyanakkor ez nem befolyásolja azt, hogyan kell belülről kinéznie a süteménynek, miután a bejgli készülhet sok tésztával, de akár a töltelék is lehet látványosabban több. Az viszont mindenképpen fontos, és kikerülhetetlen, hogy a bejglitöltelék fajtája a csomagoláson, valamint a termék nevében is szerepeljen.

Címlapkép: Getty Images

