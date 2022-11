Így húzza ki a szőnyeget az idei Black Firday alól a válság: ráfázhat, aki ilyen akciókkal vásárolna

Sok esetben idén általánosságban kisebb akciókra számíthatnak a magyar vásárlók Black Friday-kor, sőt van olyan nagy elektronikai kereskedő, aki már nem is egy konkrét napon, de egész hónapban akcióz. A Pénzcentrum által megszólaltatott legnagyobb vállalkozások szerint összességében mégsem mondható el, hogy kiüresedett volna a Black Friday, de a vásárlói igények változnak, amit még inkább nehezít a jelenlegi gazdasági környezet.

Ha november, akkor Black Firday, ami idén sem maradhat el Magyarországon sem, igaz, a Pénzcentrum információ szerint nem mindenhol lesz ugyanolyan a vásárlás ünnepe, mint az eddigi években. Az infláció dübörög, az elszálló rezsiköltségek pedig még a legnagyobb vállalkozásokat is mélyen érintik, ezért nem is annyira meglepő: idén várhatóan kisebb mértékű akciókra számíthatnak a vásárolni vágyó magyarok.

Az idei Black Friday várakozások kapcsán lapunk három elektronikai kereskedőt kérdezett meg, mekkora akciókra készülhet a közönség, jellemzően milyen termékek lesznek érintettek a legnagyobb akciókkal, de kíváncsiak voltunk arra is, hogy az elmúlt években mennyire használódott el a BF brand Magyarországon.

Nem lesz minden olyan, mint régen

Euronics

A vállalat többek között arról tájékoztatta lapunkat, hogy hasonlóan a tavalyi évhez, több termékkategóriára biztosítnak majd kedvezményt. A megjelölt termékekre átlagosan 5-20%-os árengedményt jelent majd.

Néhány termékkörre ezeknél nagyobb kedvezmény is lesz, de inkább visszafogottabb akciókkal számolhatnak idén a vásárlók

- tájékoztatta lapunkat az Euronics, ami elmondta azt is, hogy a gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy bizonyos termékköröknél valóban csak 5 százalékos kedvezményekkel találkozhatnak a vásárlók, de egyes termékek árából 20-30 százalékot is lecsíphetnek majd. Az elektronikai kiskereskedő arról is beszélt a Pénzcentrum, hogy szerintük

nem maga a BF üresedett ki, hanem a vásárlói szokások alakultak át. Az online piac előretörésével az egyes kereskedőknek lehetősége nyílt arra, hogy a számukra ideális időpontra tegyék a BF pontos napját vagy időszakát. Az, hogy milyen időpontot vagy időszakot határoz meg a kereskedő, adódik a saját vásárlóinak szokásaiból, valamint abból is, hogy a felület hogyan tud megbirkózni az akár 20-50 százalékkal magasabb rendelési számokkal. Természetesen az is szempont, hogy a kereskedő hogyan tudja pótolni a BF után a termékkészletet a karácsonyi időszakra.

A kereskedőtől mindezeken felül megtudtuk azt is, hogy a tavalyi BF akciókor náluk a háztartási kisgépek voltak a legnépszerűbbek. Akkor az előző hónap adataihoz képest több, mint 90 százalékkal több kisgépet értékesítettek, amik közül az air fryerek és kávéfőzők voltak a legnépszerűbbek. Kiderült még az is, hogy a szépségápolási- és egészségmegőrzési termékek értékesítése is jellemzően fellendül a BF időszakában. A tavalyi adatokat figyelembe véve ezekben a termékkategóriákban idén is kiugró eredményekre számít az Euronics, de a telefonok, IT termékek és IT kiegészítők, illetve a nagyképernyős, 32” feletti televíziók megnövekedett értékesítésére is számítanak.

Media Markt

A vállalat rögtön nem az egy megszokott napon tart BF akciókat, hanem ők egy teljes hónapon keresztül kínálnak kedvezményeket az úgynevezett Black November keretein belül. Azt is elmondták, hogy az akciókra idén még inkább igaz lesz, hogy nem egy-egy kategóriával, vagy kiemelt árral szeretnék behúzni az érdeklődőket, hanem minden kategórián egyformán készülnek ajánlatokkal. A kereskedő arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy mivel az igények folyamatosan változnak, illetve új kategóriák jelennek meg, így a kínálat is ezt követve folyamatosan változik náluk.

Ugyanakkor minden kategóriát fontosnak tartunk, ahogy azt is, hogy mindenki megtalálja kínálatunkban a legjobb választást. Ezért döntöttünk úgy idén, hogy egy egész hónapra kiterjesztjük az ajánlatokat

- fogalmazott a Media Markt, aki azzal érvelte, hogy így minden termékcsoportban tudnak kedvező ajánlatokat biztosítani, és a vásárlóknak pedig nem kell kompromisszumokat kötniük, idejük és lehetőségük is van eldönteni, hogy melyik ajánlattal élnek. Az elektronikai kereskedő kitért arra is, hogy az amerikai eredetű BF promóciós időszak rendhagyó aktivitásnak számít a kiskereskedelemben évek óta, amit a lakosság egy része vagy kerül, vagy előre készül rá. Mint válaszolták lapunknak,

a jelenlegi gazdasági helyzet, az infláció és a rezsiárak tükrében, ahogy a legutóbbi kutatásunk is igazolta, a vásárlók nagyon meggondolják majd, hogy mire költik a pénzüket. Ugyanakkor pont ezek miatt egy ilyen kedvezményekkel teli időszaknak még nagyobb jelentősége lehet. Várakozásunk szerint az elektronikai termékek iránti érdeklődés a jelenlegi piaci helyzetben is karácsonyig nőni fog, a főbb vásárlási szempontok mellé bejött az energiahatékonyság és a korszerűsítés, így az ilyen ajánlatokra biztosan sokan lecsapnak majd.

A vállalat azt is elárulta, hogy kutatásuk szerint a vásárlók okosabban, megfontoltabban terveznek költeni, de a lakosság jó része mindenképpen készül a BF időszakra. Ahogy az is igaz, hogy a novemberi akciósorozat sokak számára a karácsonyi bevásárlást is segíti, ezért a felmérésben résztvevők közül sokan nyilatkoztak úgy, hogy ha jó ajánlatot látnak, a karácsonyi ajándékvásárlást is letudják ebben az időszakban.

Ezek a jelek arra engednek következtetni, hogy a BF-nak továbbra is van létjogosultsága

- válaszolták lapunknak.

eMag

Az eMag a klasszikus vonalon maradva 2022. november 18-án tartja a Black Friday-t, a korábbi évek hagyományai alapján idén is egyetlen napra időzítik a legnagyobb akciókat. Megtudtuk, hogy idén a fekete pénteki leárazásban résztvevő termékekből összesen körülbelül 420 ezer termék lesz készleten - a becslések szerint pedig ezekre a termékekre az eMAG és a Marketplace partnerek együttesen 3 milliárd forintnyi kedvezményt adnak - ez mintegy 8 000-féle terméket jelent.

A vállalat elmondta azt is, érdemes tisztában lenni azzal, hogy vannak olyan termékkategóriák, amelyek kevésbé drágultak az elmúlt hónapokban a többinél: ilyenek például a tévék, és a chiphiány enyhülésével nagyobb választékban elérhető notebookok is. Az eMag elárult azt is, hogy náluk már a tavalyi fekete pénteken is az uniós szabályozásnak megfelelően tüntettük fel az árakat és kedvezményeket, idén májustól ez mindenki számára kötelezővé vált. Abban bíznak, hogy ez a gyakorlat segít visszaállítani a Black Friday renoméját, ami szerintük mind a vállalat, mind a fogyasztók hasznára is válna.

A rezsiköltségek elszállása miatt sokan a szokásosnál megfontoltabban költekeznek nyár vége, ősz eleje óta, ezért arra számítunk, hogy a jelenlegi körülmények között is marad ereje a Black Friday-nek, hiszen a GKID-vel közös októberi kutatásunk szerint a fogyasztók napról napra sokkal tudatosabbá válnak, a megszokott minőséget keresik a lehető legkedvezőbb áron, a rutinos online vásárlók pedig már akár a havi nagybevásárlást is az akciók idejére időzítik

- hívta fel a figyelmet a kereskedő, ami elárulta azt is, hogy tavaly náluk a legnagyobb darabszámban a háztartási eszközök és tisztítószerek, a játékok és más baba-mama termékek, illetve a laptopok és más informatikai termékek fogytak legjobban. Az idei akcióról pedig elmondták, a tudatosabb vásárlást már az is jól jelzi, hogy vásárlóik az elmúlt napokban 30 százalékkal több kedvenc terméket mentettek el későbbi megvásárlásra, mint tavaly ilyenkor - ez azt jelzi, hogy tudják, milyen termékekre van szükségük, és célzottan költenek a fekete péntek alatt is.

Az biztos, hogy a válság “réme” miatt sokan hozzák előre a Black Friday-re az eredetileg későbbre tervezett, valamilyen fontos szükségletük kielégítéséhez szükséges termékek beszerzését, és kevésbé lesz jellemző az akciós termékek impulzusvásárlása

- osztotta meg várakozásait az eMag.