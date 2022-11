Nesze neked árstop! Dúl a tejhiány a magyar boltokban: megszólalt a Tesco, Spar, Auchan

Úgy tűnik, mostanra unta meg az Agrárminisztérium, hogy hiába árstopos a tej immáron egy teljes éve, egyre több üzlet vásárlóitól hallani, hogy bizony folyamatos készlethiánnyal szembesülnek, pedig a családoknak segítség, ha a 2,8%-os tejet mindössze 209 forintért tudják megvásárolni. A tárca vezetője elrendelte a vizsgálatot, a boltok mossák kezeiket.

Ha jártál mostanában boltban, és sűrűn vásárolsz tejet, feltűnhetett neked is, hogy sok láncnál, sok helyen csak egy cetlit tesznek ki oda, ahol a 2,8 százalékos tejnek kellene lennie. A cetlin pedig felhívják a figyelmet, hogy ez a termék ideiglenesen nincs a készletben. A Blikk ezért utánajárt, mi a helyzet a boltokban, majd a minisztérium véleményét is megkérdezték az ügyben.

A Tesco a lapnak azt válaszolta, hogy természetesen előfordulhat rövid idejű hiány, de igyekeznek minél gyorsabban beszerezni a tejet, és különben is, a hatósági árasból is folyamatosan rendelnek.

Piaci súlyunkból fakadóan egy-egy termékkategóriában jellemzően több szállítóval állunk kapcsolatban, így nagyobb az esélyünk arra, hogy a piaci egyensúlytalanságokat kezeljük, és a termékek folyamatosan vásárlóink rendelkezésére álljanak. Állandó megrendeléseink vannak a hatósági áras 2,8%-os tejből, emellett a piacon az egyik legszélesebb folyadéktej választékkal várjuk a vásárlóinkat. Természetesen a hatósági áras termékek hónapok óta a legnépszerűbbek, hisz vásárlóink ezzel is igyekeznek optimalizálni kiadásaikat, ezért számtalan vásárlói kosárba bekerülnek. Emiatt maximalizáltuk az árstopos termékek egyszerre megvásárolható darabszámát, melynek célja, hogy a lehető legszélesebb vásárlói körben tudjunk értékesíteni. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy a nyitva tartás első időszakában ezen termékek az adott napra elfogynak

- írta a Tesco.

Az Auchan hasonlóan válaszolt, de azt tagadták, hogy a hatósági áras tejből folyamatos lenne a hiány.

A hatósági áras tejből a tavaly értékesített mennyiség idén is maradéktalanul kikerül az áruházaink polcaira, de az is látszik, hogy az ársapka miatt az eladások jelentős része erre a termékre helyeződött át. Tartós hiányról nem beszélhetünk, és természetesen más kedvező ár-érték arányú tejek és tejtermékek széles választéka mindig a vevőink rendelkezésére áll

- válaszolta a lapnak az Auchan.

A SPAR is sietett leszögezni, hogy amikor csak van az árstopos tejből, akkor azt azonnal vihetik a vásárlók, de a kollégák most is emberfelettit nyújtanak a boltokban.

Az ellátásbiztonság minden tekintetben garantált a SPAR Magyarországnál, a hatósági árral kapcsolatos szabályozásnak áruházláncunk teljes mértékben megfelel. A szükséges mennyiségek rendelkezésre állnak, és a szektorunkat is sújtó munkaerőhiány ellenére kollégáim mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áruházak raktáraiból kellő gyorsasággal jussanak a polcokra a termékek.

A lap ezután kérdéseket küldött a Nagy István vezette Agrárminisztériumnak is, akik azonnal közölték, hogy vizsgálatot indítanak, hogy kiderüljön: miért kapják folyamatosan a panaszokat arról, hogy nem jut a vásárlóknak a hatósági áras tejből? A minisztérium ugyanakkor elismerte: jól látható, hogy a hatósági áras termékek rendkívül népszerűek, és értik, ha emiatt alakulnak ki ideiglenes készlethiányok

Vizsgáljuk, ha az árstoppal érintett termékek megfelelő mennyiségben nem állnak a fogyasztók rendelkezésére. A boltok polcain tapasztalható készlethiány azonban a megváltozott fogyasztói szokások révén is előfordulhat. A kormány korábbi döntése értelmében az ársapkát határozott időre vezette be, a jelenlegi szabályozás szerint december 31-ig van érvényben, de folyamatosan vizsgálja a helyzetet és dönt majd az árstopok ügyében

- válaszolta a minisztérium a bulvárlapnak.