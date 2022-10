Érik a chips- és mirelitkrumpli hiány a magyar boltokban: nagy a baj, erre kell felkészülni

Egyre több magyar vásárló tapasztalhatja kedvenc boltjában, hogy időszakosan nincs kedvenc chipséből a polcokon vagy a fagyasztó ládákban nem tudja megvenni kedvenc mirelit krumpliját. A hiba nem a magyar vásárlók fejében van, a Pénzcentrum iparági forrásai szerint valóban gondok vannak az ellátási láncban, azt pedig néhány érintett bolt is elismerte, időszakosan bizony előfordulhat, hogy ebből vagy abból a termékből nem lehet kapni.

Egyre többet tapasztalhatják a magyar vásárlók, hogy a hazai üzletekben, főleg sajátmárkás termékek terén itt-ott nincs a polcokon burgonyachips vagy fagyasztott hasábkrumpli. A helyzet pedig most úgy áll, hogy akár egymást követő napokban is járhat úgy az ember, hogy nem találja kedvenc chipseit vagy a hamburger mellé ideális mirelit sültkrumpli variációját.

Az egyre többet tapasztalt hiányok miatt megkerestük a visszajelzések alapján legérintettebbnek tűnő boltokat, mi az oka a termékek elmaradásának. Valamint kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen hónapokra készülhetnek a magyar vásárlók kedvenc burgonya alapú ételeik tekintetében, kell-e például hosszabb távú áruhiányra számítanunk?

Most akkor van vagy nincs chips?

A Lidlnél konkrétan saját márkás chipsükre kérdeztünk, amiből az utóbbi időben többször lehetett tapasztalni, hogy nem volt ott a polcokon. A diszkont arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a lánc folyamatosan monitorozza a fogyásokat és mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatosan biztosított legyen. Azt viszont elárulták, hogy az általunk érdeklődött chips nemzetközi beszerzés részét képezi, mely esetében időnként ellátási problémák akadhatnak. A diszkont ehhez hozzátette azt is, hogy a vállalat ebben a termékkategóriában különböző helyettesítő termékeket, más chipseket, illetve növényi alapú chipseket is kínál vásárlóinak.

Noha olvasóink jelzései, és a szerkesztőségi tapasztalatok is az ellenkezőjét mutatják, az ALDI arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy náluk a burgonyachips termékek jelenleg elérhetők, nincs fennakadás a beszállításban, ritkán előfordulhat, hogy egy-egy üzletnél az esetlegesen nagyobb kereslet miatt egy-két napig nem kaphatók a termékek, de tartós termékhiány jelenleg nem áll fenn.

Érdeklődtünk a témában a Sparnál is, akik arról számoltak be a Pénzcentrumnak, hogy jelen pillanatban náluk sem a chips, sem a mélyfagyasztott sültkrumpli tekintetében nem kell áruhiánnyal szembenéznie a vásárlóknak.

Nagyobb lehet a baj

Bár a boltok félig meddig elismerték, hogy időszakos fennakadások lehetnek a különböző chipseket, mirelit krumplikat illetően, a baj ennél nagyobb lehet a valóságban. Más iparági forrásaink ugyanis arról tájékoztatták lapunkat, hogy valóban komoly gondok vannak a globális ellátási láncokban, és bár egyelőre rendszerszintű áruhiánytól tényleg nem kell tartani,

de komolyan emelkedhetnek majd az árak különböző burgonyatermékek esetében, illetve lokálisan és időszakosan is lehet olyan együttállás, hogy nem lesz kapható egy-egy termék. Ez pedig a már fentebb említett chipseket ugyanúgy komolyabban érinthet, mint például a mélyfagyasztott burgonyát.

Krumpliválság van a világban

Nem meglepő, hogy a globális ellátási láncban fennakadás tapasztalható a feldolgozott burgonyatermékeknél, ugyanis az idei év pokolian rosszul sikerült a burgonyatermelés szempontjából. Az egész Európát súlytó perzselő aszály miatt rendkívül alacsony lett az idei burgonyatermés, ami rendesen érezteti is a hatását.

Azt például tudni lehet, hogy az idén rendkívül gyenge lesz a termés. Az előzetes becslések ugyanis azt mutatják, hogy a perzselő nyár miatt az elmúlt évek leggyengébb burgonyatermése lehet idén Európában. A legnagyobb burgonyatermelő országokban (Németország, Belgium, Franciaország, Hollandia) ugyanis súlyos csapadékhiány alakult ki.

A helyzet ráadásul Magyarországon sem túl rózsás, idénre még tovább fogyott a burgonya termőterülete. Míg 2019-ben 13287 még hektáron ültettek étkezési burgonyát, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) felmérése alapján 2021-ben már csak 8711 hektáron, 2022-ben pedig - a májusi adatok szerint - valamivel több mint 7,8 ezer hektáron ültették a gumós növényt.

A krumpli nemzetközi szenvedéséről elmondható továbbá, hogy a klímaváltozás egyre erősebb nyomást gyakorol a hazai burgonyatermesztőkre is. Mostanra eljutottunk oda, hogy öntözés nélkül egyre kevésbé lehet nyereségesen megtermelni ezt a növényt, mindemellett a hazai termőterület is egyre csak csökken. Míg tavaly még a hazai burgonyafogyasztás felét ki tudta elégíteni a termés, idén már ez is kétségessé vált. És ha ehhez hozzávesszük, hogy az unió legnagyobb burgonyatermelői is bajban vannak, nem nagyon van min csodálkozni azon, ha kevesebb vagy néha egyáltalán nem lesz chips vagy mirelitburgonya az egyes boltok polcain.