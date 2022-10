Új világ jön a magyar boltokban idén karácsonykor: elbúcsúzhatnak a vásárlók az akcióktól?

A boltok polcain folyamatosan tapasztaljuk a termékek drágulását. Nagy nevű és múltú éttermek, cukrászdák zárnak be, mert az egyre emelkedő inflációval szemben nincs más megoldási lehetőségük. A mostani helyzet senkinek sem egyszerű, minden megváltozik, és ebbe erősen beletartoznak a vásárlási szokások is.

Nebehaj Vanda, a Mazuri Marketing tulajdonosa szerint annak ellenére, hogy folyamatosan drágul minden, mégis el fog indulni egy árverseny, csak másképp. „Nem tud majd olyan árverseny kialakulni, mint korábban. Lesznek árakciók, de amit régen tudtak kínálni a boltok az 50, 70 vagy akár 90 százalékos leértékelések meg fognak szűnni. Helyette visszatér a régen oly népszerű kuponozás vagy a termékajándékok. A vásárlók viselkedése már most megváltozott, de ez a változás csak még jelentősebb lesz" - mondta el.

Már nem vesszük meg az első cipőt, hanem szétnézünk, hogy hol olcsóbb. Tudatosabbak lettek az emberek, és megalapozott döntéseket hoznak

– véli a marketing szakember.

Már az idei karácsony is más lesz

Napi szinten változnak a termékek árai, mert drágulnak az alapanyag árak és a beszerzési árak is. Nebehaj Vanda szerint, amíg ilyen bizonytalanok a nemzetközi körülmények, addig ezek a változások jelen lesznek az emberek életében. „Még mindig azt látjuk, hogy nő a vásárlások száma. Nyilván ez egy idő után meg fog szűnni. A vásárlók jobban meggondolják a döntéseiket, és addig kell egy olyan professzionális rendszert felállítani a cégeknek, amivel optimalizálni tudják a jelenlétüket. Erre 2-3 hónapjuk van, mivel már az idei karácsonyi időszak is más lesz, mint amit eddig megszoktunk” – tette hozzá Nebehaj Vanda.

Jól megfigyelhető, hogy a cégek visszavettek a marketing költségekből ebben az erősen megváltozott gazdasági helyzetben. Mindenki próbál talpon maradni, pedig ez korántsem egyszerű, főleg azok után, hogy épphogy kiheverték a Covid-sokkot. Ráadásul a magyar cégeknek még mindig van egy jelentős hányada, aki nincs jelen online, pedig ma már ez teljesen elképzelhetetlen egy sikeres működéshez.

A szakember szerint azok, akik a világjárvány alatt nem adták fel és fejlődni tudtak, ma piacvezetői annak a szegmensnek, melyhez tartoznak. „Hasonló várható most is, és ez nagyon fontos üzenete ennek az időszaknak. Nehéz racionális döntést hozni ezért az is fontos, hogy a cégvezetők a saját mentális egészségükkel is foglalkozzanak. Ne hallgassanak a negatív hangokra, amik érkezhetnek a barátoktól, családtól vagy akár a médiából is. Ne pánikdöntések szülessenek, hanem vegyék észre a negatív dolgokban is a pozitív lehetőségeket” – tette hozzá Nebehaj Vanda.