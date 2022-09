Életveszélyes élelmiszerek a magyar hűtőkben: az ilyen zöldséget, gyümölcsöt meg ne edd!

Tavaly óta brutálisan drágultak a zöldségek és a gyümölcsök, így nagyon érdemes odafigyelni arra, miylen frisseségű termékeket vásárolunk a boltban. A mostani árak mellett senki sem szeretné, hogy a hűtőben rohadjon meg a drága zöldség és gyümölcs. Azonban nem kell megijedni, ha valami penészes lett: elég csak a romlott élelmiszert kidodni, és némi odafigyeléssel a többit még megmenthetjük attól, hogy kárba vesszen. Most arról gyűjtöttünk tippeket, miből dönthetjük el, hogy egy zöldség vagy gyümölcs még ehető, ha esetleg már nem néz ki a legfrissebbnek.

Valószínűleg senkinek sem kerülte el a figyelmét, hogy 2022-ben mennyivel drágult a vásárlás Magyarországon: idén augusztusban átlagosan 15,6%-kal került többe minden, mint egy évvel korábban. Ráadásul az alapvető élelmiszereknél ennél jóval magasabb inflációt tapasztalhatunk: itt átlagosan 30%-kal emelkedtek az árak, amiből külön kiemelkednek a zöldségek és a gyümölcsök. Ekkora mértékű drágulás ellen pedig szinte lehetetlen máshogy védekezni, mint figyelni az akciókat, és minél tudatosabban vásárolni, hogy véletlenül se kerüljön semmi feleslegesen a kukába abból, amit megvettünk.

Emellett idén a szokásosnál korábban jött az ősz, és a hűvös, esős időszakban különösen fontos, hogy elég vitamint fogyasszunk, aminek a legkézenfekvőbb módja, hogy elég zöldséget és gyümölcsöt eszünk. Ezzel viszont az a probléma, hogy a pont ezek drágultak meg a legjobban, és most 20-30-40%-kal kerülnek többe, mint tavaly. Ha nem akarunk felesleges vagyonokat elkölteni ősszel ezekre, akkor nem csak arra érdemes odafigyelni, milyen zöldséget és gyümölcsöt veszünk a boltban, hanem hogyan tároljuk azokat, illetve meddig jók. Most azzal kapcsolatban gyűjtöttünk össze pár hasznos tippet a Huffpost cikke alapján, hogyan tudjuk eldönteni, melyik zöldség és gyümölcs fogyasztható még, hogy csak az kerüljön a kukába, aminek tényleg muszáj.

Egy rossz alma még nem minden

Nyilván senki sem örül neki, hogyha valami penészes lesz a hűtőjében, vagy éppen elkezd rohadni, de ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egész zacskó vagy doboz gyümölcsnek repülnie kell. Attól, hogy egy barnuló szőlő vagy paprika hozzáért a többihez, még egyáltalán nem biztos, hogy minden ehetetlen lett.

Egy rohadt alma miatt a többi is kárba veszhet, azonban ehhez idő kell

– magyarázza Matt Regusci, élelmiszer-biztonsági felügyelő és tanácsadó. „Ettől még semmi okunk arra, hogy kihajítsuk a többit is, csak azért, mert valami romlani kezdett. Csak azt dobjuk ki, ami követlenül hozzáért a már rohadó zöldséghez vagy gyümölcshöz” –tanácsolja a szakember. Egyébként még azt is meg lehet enni, ami meleltte volt, ha előtte alaposan megmossuk, és aztán minél hamarabb elfogyasztjuk – teszi hozzá Regusci. Azért egy pár dologra érdemes figyelni, mikor azon gondolkozunk, mi az, amit még meg lehet enni a hűtő tartalmából, és mi az, amit biztosan a kukába kerül.

EZ IS ÉRDEKELHET Inflációs pokolban élnek a magyarok: ennek a 10 terméknek több mint 50 százalékkal nőtt az ára Egy éves távlatban, a top 10 legdurvábban dráguló termék közé már nem lehet bekerülni 50 százalékos áremelkedés alatt.

Fogyasztható-e, ami a penészes élelmiszer mellett volt?

A penészgombáknak több százezer fajtája létezik, melyek mikroszkopikus méretűek és megtalálhatóak minden állati és növényi eredetű termékben. A penész leggyakrabban spórákkal szaporodik, melyek a levegőn keresztül jutnak el a környezetében található élelmiszerekre, tárgyakra – magyarázta az ételromlás okát Vanessa Coffman ételmérgezés-megelőzéssel foglalkozó szakértő. Emellett a penész vízen és rovarok segítségével is továbbterjedhet.

A legokosabb, ha eldobjuk a penészes élelmiszert, és megvizsgáljuk azt, amihez hozzáérhetett. Ha penészt látunk, vagy úgy érezzük, már megpuhult a zöldség-gyümölcs héja, esetleg elváltozott a színe, akkor azt ki kell dobni

– tanácsolja Coffman. Emellett arra is felhívja a figyelmet a szakértő, hogy rendszeresen kell takarítani a hűtőt, főleg akkor, ha már megpenészedtek benne élelmiszerek. Vannak olyan penészfajták, melyek ehetőek, erre jó példák a kéksajtok. Más fajták viszont komoly betegséget okozhatnak: például a mikroszkopikus gombák egy része képes mycotoxinokat termelni, melyek rosszullétet idéznek elő, de szerencsére a legtöbb ember ezeknek nincs kitéve. A penészes ételekben baktériumok is megtelepedhetnek, és sokszor ezek okozzák az ételmérgezés, nem is a gombák.

Tényleg ki kell dobni, ami penészhez ért?

Az ételpazarlás óriási probléma itthon, ahhoz képest, hogy a legtöbben igyekeznek spórolni azzal, hogy minél kevesebb élelmiszert dobnak ki. Mégis évente fejenként 65 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik a magyar háztartásokban, ami nagyjából 45 000 forint egy főre jutó veszteségt jelent. Úgyhogy nem kell minden azonnal a kukába hajítani csak azért, mert egy barack vagy paradicsom már nem olyan szép, mint a többi a csomagban – figyelmeztet Coffman. Néhány naptól akár pár hétig is eltarthat, mire a zöldségek-gyümölcsök penészesek lesznek a hűtőben vagy a spájzban. Ha viszont látunk valamit, amin penész van, akkor mindenképp ellenőrizzük a körülötte lévő többi zöldséget-gyümölcsöt, hogy nem terjedtek-e tovább a gombák, vagy kezdtek el rohadni. Ennek a jele lehet a zöld vagy fehér réteg az élelmiszereken, de a normálisnál puhább állag és az elszíneződés is.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a súlyos igazság: még a román boltokban sem fáj annyira a drágulás, mint Magyarországon Bár Romániában a hivatalos adatok szerint nem sokkal volt alacsonyabb az infláció augusztusban a magyarországinál, az élelmiszerek például sokkal kevésbé drágultak meg.

Mit szabad akkor megenni?

Ha nem látunk penészre vagy romlásra utaló jeleket azokon a zöldségeken és a gyümölcsökön, melyek a már romlott élelmiszer mellett voltak, akkor azokat egy alapos mosás után később még nyugodtan elfogyaszthatjuk. Ilyenkor egyébként ne használjunk mosogatószert vagy szappant, csak bő vízzel mossuk le a zöldséget vagy gyümölcsöt.

Elég alacsony annak a valószínűsége, hogy elkapjunk valamit attól, ha egy friss élelmiszertermék penészeshez ért a hűtőnkben, főleg akkor, ha mi egészségesek vagyunk

– mondja erről Coffman. Azok viszont, akiknek penészgomba-allergiája, vagy gyenge immunrendszere van, azok megbetegedhetnek ilyenkor.

Az sem mindegy, hogy mi lett penészes, ugyanis az alacsony nedvességtartalmú zöldségek és gyümölcsök – például a káposzta, a paprika vagy a sárgarépa – akkor is fogyaszthatóak, ha a romlott részt kivágjuk belőlük. A nagy nedvességtartalmú növényeket viszont, mint például a paradicsom, a barack vagy az uborka, azonnal ki kell dobni ilyenkor, ha romlás miatt foltosak. Coffman szerint a héjon látható penész ilyenkor azt jelenti, hogy már belül is romlott a zöldség vagy a gyümölcs. Ha mycotoxint termelő gombák fertőzték meg az élelmiszert, akkor a mérgező anyag az egészben ott lehet.

Fontos tanács, hogy sose szagoljunk meg penészes élelmiszereket, ugyanis ezzel belélegezhetjük a penészgombákat, melyek aztán felső légúti betegségeket is okozhatnak. Akár attól is meg lehet betegedni, ha csak hozzáérünk a romlott zöldséghez-gyümölcshöz – figyelmeztet ezzel kapcsolatban Coffman. Arra is figyeljünk oda, hogy csak azért, mert valami nem tűnik romlottnak, nem jelenti azt, hogy ehető is. Könnyen lehetnek az élelmiszereken láthatatlan kórokozók, mint az E.coli, a lisztéria vagy a szalmonella.

A boltban nincs módunk arra, hogy eldöntsük, veszélyes lehet az élelmiszer, amit kiválasztunk. Amit tehetünk, hogy jól megmossuk a zöldségeket. gyümölcsöket otthon, amikor van lehetőségünk, akkor meg is főzzük őket, és figyeljük, hogy a boltok visszahívnak-e valamilyen terméket

– foglalja össze Coffman a tudatos vásárlási tippeket az élelmiszer-pazarlás és a fertőzések elkerülésére. A szakértő emellett azt is tanácsolja, hogy a nyers húst ne tartsuk a többi étel közelében, gyakran mossunk kezet főzés közben, és tartsunk hőmérőt a hűtőben, hogy ellenőrizni tudjuk, elég alacsony- a hőmérséklet az élelmiszerek frissen tartására. Ha pedig az ételmérgezés tüneteit tapasztalnánk, ami lehet légszomj, rosszullét vagy hasmenés, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.