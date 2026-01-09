Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
Aki otthon van a zászlók világában, vagy sokat néz sportversenyeket, annak nem is kell magyarázni: rengeteg más ország zászlójában dominál a piros, a fehér és a zöld szín. Ezek nem csak a magyar nemzeti lobogó meghatározó színei, sok más ország használja ezeket, más sorrendben vagy együtt más színekkel. A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín. Arra kell rájönni, melyik ország zászlaja van a képeken. Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből!
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.
A Pénzcentrum mai állatos kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon mennyire ismered a leghíresebb kutyafajtákat: lássuk, hányat ismersz fel képek alapján!
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!
Ha azok közé tartozol, akik valóban elolvasták a regényt, nem csak átfutották a rövidített verziót, most végre letesztelheted, mi mindenre emlékszel Nyilas Misi történetéből!
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
A Pénzcentrum mai kvízében most letesztelheted, mennyit tudsz a népi időjóslásról. Lássuk tudod-e, melyik nap, milyen időjárást ígér.
Megismerkedtél már az idei munkaidő naptárral? Ha szeretsz előre tervezni és a lehető leggazdaságosabban osztanád be szabadidődet, töltsd ki mai kvízünket!
Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!
A mai kvíz során elsőre talán egyszerűnek tűnő, ám valójában trükkös kérdések várnak.
Neked is meghozták a kedved az ünnepek a filmezéshez?
Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz az idei év legfontosabb eseményeiről, közelgő évfordulóiról!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben az idei év legfontosabb közelgő világeseményei kapcsán.
TOP 10 decemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, irodalmi és közlekedési kvízeink!
A TOP10 decemberi listán 2025-ből többek között a legjobb Szovjetúnió, BKK, Harry Potter és bécsi kvíz kapott helyett.
Legyen szó sporteseményekről, filmekről, zenei fesztiválokról vagy híres születésnapokról, teszteld a tudásod, és nézd meg, mennyire követted a világ történéseit az elmúlt évben.
Szemezgess a 2025-ös év legjobb kvízei közül, jó szórakozást!
Ha naprakészen követed a legújabb tartalmakat, mai filmes kvízünket neked találtuk ki. Lássuk, mennyit tudsz a 2025-ben bemutatott új sorozatokról és a sikerműsorok új évadairól!
Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!
A mai kvíz segíthet feltérképezni, minden fontos filmet láttál-e 2025-ben és mennyire emlékszel azokra.
Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!
Ismered az év kétéltűjét, gombáját vagy gyógynövényét is? Tedd próbára tudásod ezzel a játékos kvízzel, és fedezd fel, milyen különleges élőlények kapták meg idén az...
Otthonosan mozogsz a 20. század történelmében, jól ismered a szocializmus feszült évtizedeit? Ha eleget tudsz a Szovjetunióról, töltsd ki a Pénzcentrum mai történelmi kvízét!
Tedd próbára a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a klasszikus karácsonyi történeteket!
Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered Jézus születésének legendás eseményeit, szereplőit és a bibliai történet apró, de fontos részleteit!
Kvíz: Nálad sem maradhat el a karácsonyi Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön!
Te mennyire emlékszel, mi történt a filmekben és könyvekben karácsonykor a Roxfortban és a varázsvilágban? Emlékszem milyen fontos ajándékokat kapott Harry karácsonyra?