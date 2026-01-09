Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Aki otthon van a zászlók világában, vagy sokat néz sportversenyeket, annak nem is kell magyarázni: rengeteg más ország zászlójában dominál a piros, a fehér és a zöld szín. Ezek nem csak a magyar nemzeti lobogó meghatározó színei, sok más ország használja ezeket, más sorrendben vagy együtt más színekkel. A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín. Arra kell rájönni, melyik ország zászlaja van a képeken. Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik ország zászlója látható a képen? Mexikó válasz Olaszország Magyarország Következő kérdés 2/10 kérdés Ez melyik ország lobogója? Koszovó Románia Bulgária Moldova Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország zászlaját látod? Kanada Japán Brazília Libanon Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szigetország zászlója van a képen? Jamaica Írország Izland Maldív-szigetek Következő kérdés 5/10 kérdés Ez melyik ország zászlaja? Pakisztán Afganisztán Irán Irak Következő kérdés 6/10 kérdés Itt egy újabb piros holdas zászló, de ebben csillag is van! Melyik ország lobogóját látod? Kína Algéria Törökország Tunézia Következő kérdés 7/10 kérdés Ez is egy szigetország zászlója. De vajon melyiké? Madagaszkár Új-Zéland Málta Kuba Következő kérdés 8/10 kérdés Ez melyik európai ország lobogója? Finnország Ukrajna Dánia Belarusz Következő kérdés 9/10 kérdés Még mindig nem fogytunk ki a piros-fehér-zöld zászlókból. Most melyik ország zászlóját látod? Omán India Egyiptom Jemen Következő kérdés 10/10 kérdés A végére hagytunk egy különleges zászlót, amiben a piros-fehér-zöld mellett a kék és a sárga szín is megjelenik. Melyik szigetcsoport zászlaja van a képen? Bahama-szigetek Zöld-foki Köztársaság Seychelle-szigetek Fülöp-szigetek Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK