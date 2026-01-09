2026. január 9. péntek Marcell
Kvíz

Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!

Pénzcentrum
2026. január 9. 18:02

Aki otthon van a zászlók világában, vagy sokat néz sportversenyeket, annak nem is kell magyarázni: rengeteg más ország zászlójában dominál a piros, a fehér és a zöld szín. Ezek nem csak a magyar nemzeti lobogó meghatározó színei, sok más ország használja ezeket, más sorrendben vagy együtt más színekkel. A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín. Arra kell rájönni, melyik ország zászlaja van a képeken. Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik ország zászlója látható a képen?
Olaszország zászlaja három egyenlő szélességű függőleges csíkból áll. A színek balról jobbra haladva zöld, fehér és piros. A zöld a reményt, a fehér a hitet, a piros pedig a szeretetet jelképezi. Ezek a színek a 19. századi olasz nemzeti mozgalomhoz is kapcsolódnak, amely Olaszország egyesítését tűzte ki célul. A gyakran Il Tricolore néven emlegetett zászló tükrözi Olaszország nemzeti identitását és történelmi jelentőségét.
Mexikó
válasz
Olaszország
Magyarország
2/10 kérdés
Ez melyik ország lobogója?
Bulgária zászló zászlaja
Koszovó
Románia
Bulgária
Moldova
3/10 kérdés
Melyik ország zászlaját látod?
Libanon zászló
Kanada
Japán
Brazília
Libanon
4/10 kérdés
Melyik szigetország zászlója van a képen?
A Maldív-szigetek zászlaja egy zöld téglalap, feltűnő piros szegéllyel. Középen egy függőleges fehér félhold helyezkedik el, amelynek zárt oldala a zászló felvonási oldalára néz. Az 1965. július 25-én elfogadott mintázat jelentős szimbolikát hordoz. A vörös szegély a nemzet hőseinek áldozatvállalását jelképezi, a zöld pedig a békét és a jólétet. A fehér félhold az ország iszlám hitét tükrözi. A színek és szimbólumok egyedülálló kombinációja büszkén képviseli a Maldív-szigetek egységét és identitását.
Jamaica
Írország
Izland
Maldív-szigetek
5/10 kérdés
Ez melyik ország zászlaja?
Irán zászlaja három vízszintes sávot tartalmaz. A legfelső sáv zöld, amely a növekedést és a reményt szimbolizálja. A középső sáv fehér, a békét és a tisztaságot jelképezi. A legalsó sáv vörös, amely a bátorságot és a vitézséget jelképezi. A fehér sávban középen a nemzeti jelkép található, amely az Allah szó stilizált ábrázolását tartalmazza arab betűkkel. Ez a minta Irán kulturális és nemzeti identitását testesíti meg.
Pakisztán
Afganisztán
Irán
Irak
6/10 kérdés
Itt egy újabb piros holdas zászló, de ebben csillag is van! Melyik ország lobogóját látod?
Algéria zászlaja két függőleges zöld és fehér sávból áll, középen egy vörös csillaggal és félholddal. A zöld szín az iszlámot, valamint az ország buja táját és természetét jelképezi. A fehér a tisztaságot és a békét szimbolizálja. A vörös csillag és a félhold az iszlám hagyományos szimbólumai, és gyakran az ország történelmével és kultúrájával hozzák összefüggésbe. A zászlót hivatalosan 1962. július 3-án fogadták el, miután Algéria elnyerte függetlenségét Franciaországtól, és a nemzeti identitás és egység erőteljes szimbóluma.
Kína
Algéria
Törökország
Tunézia
7/10 kérdés
Ez is egy szigetország zászlója. De vajon melyiké?
Egyszerű design, amely büszkén mutatja be és ragadja meg Madagaszkár zászlaja szimbólumainak és színeinek lényegét.
Madagaszkár
Új-Zéland
Málta
Kuba
8/10 kérdés
Ez melyik európai ország lobogója?
Fehéroroszország nemzeti zászlaja (fehéroroszul: , románul: Sciah Biearusi) egy jellegzetes, két színű, vörös és zöld sávokból álló zászló, a felvonó végén elhelyezett vörös díszítőmotívummal. A vörös színárnyalat történelmi jelentőséggel bír, emlékeztetve arra, hogy a fehérorosz erők olyan kulcsfontosságú csatákban használták, mint például Grunwald, illetve a Vörös Hadsereg a második világháborúban. Ezzel szemben a zöld a nemzet előremutató törekvéseit és a tájat borító buja erdőket jelképezi.
Finnország
Ukrajna
Dánia
Belarusz
9/10 kérdés
Még mindig nem fogytunk ki a piros-fehér-zöld zászlókból. Most melyik ország zászlóját látod?
Omán zászlaja három vízszintes fehér, piros és zöld csíkkal, valamint egy piros függőleges csíkkal a felvonó oldalán. A vörös csík tartalmazza az ország nemzeti jelvényét, amely egy szertartási tőrt (khanjar) és két keresztezett kardot tartalmaz. A fehér csík a békét és a jólétet jelképezi, a piros az ország népének küzdelmeit, a zöld pedig a termékenységet és a föld mezőgazdaságát.
Omán
India
Egyiptom
Jemen
10/10 kérdés
A végére hagytunk egy különleges zászlót, amiben a piros-fehér-zöld mellett a kék és a sárga szín is megjelenik. Melyik szigetcsoport zászlaja van a képen?
Seychelle-szigetek
Bahama-szigetek
Zöld-foki Köztársaság
Seychelle-szigetek
Fülöp-szigetek
Címlapkép: Getty Images
