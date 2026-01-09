Fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el a fővárosban: erre kell nagyon figyelni

A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében. Egyetlen nap alatt 248 nehéz körülmények között élő embert ellenőriztek, közülük 23-an kértek segítséget – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

A főváros közterületeit a rendőrök polgárőrökkel, egyes területeken mezőőrökkel közösen járják. Ellenőrzik az aluljárókat, az erdős részeket és az elhagyatott épületeket, mivel az extrém hideg fokozott veszélyt jelent a nélkülözők számára. A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart a védelmi bizottságokkal, a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal, valamint a segélyszervezetekkel.

A tájékoztatás szerint azoknál, akik önállóan nem tudnak eljutni melegedőbe vagy éjszakai menedékhelyre, szükség esetén mentőt hívnak vagy értesítik a segélyszervezeteket. Ha nincs szükség egészségügyi ellátásra, de az érintett nem tud közlekedni, a rendőrség saját krízisjárművet biztosít a mielőbbi elhelyezés érdekében.

Csütörtök hajnaltól péntek hajnalig 248 emberrel vették fel a kapcsolatot, közülük 23-an éltek a segítség lehetőségével. A XIII. kerületből egy embert éjszakai menedékhelyre, a XVIII. kerületből egyet nappali melegedőbe szállítottak. Többen tűzifát, élelmiszert vagy takarót kértek, ezekről a rendőrök értesítették a segélyszervezeteket és az illetékes önkormányzatokat.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha az utcán segítségre szoruló vagy magatehetetlennek tűnő embert látnak, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót. Arra is kérik az embereket, figyeljenek idős, egyedül élő vagy nehezen ellátható hozzátartozóikra, ismerőseikre és szomszédaikra, és tegyenek bejelentést, ha nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán