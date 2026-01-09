2026. január 9. péntek Marcell
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A drónnal készült felvételen a Gellért-hegy, előtérben a Szent Gellért tér és a Gellért Szálló a behavazott Budapesten 2026. január 8-án. MTI/Máthé Zoltán
Otthon

Fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el a fővárosban: erre kell nagyon figyelni

Pénzcentrum
2026. január 9. 19:31

A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében. Egyetlen nap alatt 248 nehéz körülmények között élő embert ellenőriztek, közülük 23-an kértek segítséget – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

A főváros közterületeit a rendőrök polgárőrökkel, egyes területeken mezőőrökkel közösen járják. Ellenőrzik az aluljárókat, az erdős részeket és az elhagyatott épületeket, mivel az extrém hideg fokozott veszélyt jelent a nélkülözők számára. A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart a védelmi bizottságokkal, a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal, valamint a segélyszervezetekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tájékoztatás szerint azoknál, akik önállóan nem tudnak eljutni melegedőbe vagy éjszakai menedékhelyre, szükség esetén mentőt hívnak vagy értesítik a segélyszervezeteket. Ha nincs szükség egészségügyi ellátásra, de az érintett nem tud közlekedni, a rendőrség saját krízisjárművet biztosít a mielőbbi elhelyezés érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:

Csütörtök hajnaltól péntek hajnalig 248 emberrel vették fel a kapcsolatot, közülük 23-an éltek a segítség lehetőségével. A XIII. kerületből egy embert éjszakai menedékhelyre, a XVIII. kerületből egyet nappali melegedőbe szállítottak. Többen tűzifát, élelmiszert vagy takarót kértek, ezekről a rendőrök értesítették a segélyszervezeteket és az illetékes önkormányzatokat.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha az utcán segítségre szoruló vagy magatehetetlennek tűnő embert látnak, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót. Arra is kérik az embereket, figyeljenek idős, egyedül élő vagy nehezen ellátható hozzátartozóikra, ismerőseikre és szomszédaikra, és tegyenek bejelentést, ha nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
#otthon #Budapest #időjárás #veszély #tél #hideg #mentő #főváros #lakosság #idősek #rendőrök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:47
19:31
19:19
19:00
18:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
2026. január 9.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2026. január 9.
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
2 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
3
2 napja
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
4
1 hete
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
5
1 hete
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 19:00
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 18:02
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
Agrárszektor  |  2026. január 9. 19:32
Durva, ami a Dunával történik: ilyet már rég nem lehetett látni