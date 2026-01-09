Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Fokozott rendőri jelenlétet rendeltek el a fővárosban: erre kell nagyon figyelni
A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében. Egyetlen nap alatt 248 nehéz körülmények között élő embert ellenőriztek, közülük 23-an kértek segítséget – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
A főváros közterületeit a rendőrök polgárőrökkel, egyes területeken mezőőrökkel közösen járják. Ellenőrzik az aluljárókat, az erdős részeket és az elhagyatott épületeket, mivel az extrém hideg fokozott veszélyt jelent a nélkülözők számára. A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart a védelmi bizottságokkal, a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal, valamint a segélyszervezetekkel.
A tájékoztatás szerint azoknál, akik önállóan nem tudnak eljutni melegedőbe vagy éjszakai menedékhelyre, szükség esetén mentőt hívnak vagy értesítik a segélyszervezeteket. Ha nincs szükség egészségügyi ellátásra, de az érintett nem tud közlekedni, a rendőrség saját krízisjárművet biztosít a mielőbbi elhelyezés érdekében.
Csütörtök hajnaltól péntek hajnalig 248 emberrel vették fel a kapcsolatot, közülük 23-an éltek a segítség lehetőségével. A XIII. kerületből egy embert éjszakai menedékhelyre, a XVIII. kerületből egyet nappali melegedőbe szállítottak. Többen tűzifát, élelmiszert vagy takarót kértek, ezekről a rendőrök értesítették a segélyszervezeteket és az illetékes önkormányzatokat.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha az utcán segítségre szoruló vagy magatehetetlennek tűnő embert látnak, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót. Arra is kérik az embereket, figyeljenek idős, egyedül élő vagy nehezen ellátható hozzátartozóikra, ismerőseikre és szomszédaikra, és tegyenek bejelentést, ha nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett fenyők ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Czepek Gábor: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni.
Látványos élénkülés jöhet a magyar lakásoknál 2026-ban: ezt hozza az Otthon Start, erre kell készülni
A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése.
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is.
A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.
A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Ha magunk égetnénk el a karácsonyfát, több százezres bünti is lehet a vége: ha viszont kitesszük a kijelölt gyűjtőpontra, még el is viszik helyettünk.
Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.