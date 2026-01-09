Így vágja tönkre a mobilod a brutális hideg: egyetlen kütyü sincs biztonságban a kegyetlen télben

A napok óta tartó kemény tél, a mínusz 10 fok körüli hőmérséklet és a havazás nemcsak a közlekedést terheli, hanem az elektronikai eszközöket is. Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik. A MediaMarkt szakértői szerint néhány alapvető szabály betartásával elkerülhető a hideg okozta technológiai problémák nagy része.

A tartós mínuszok hatására a felhasználói szokások is megváltoztak. Több időt töltünk otthon, magasabb fokozaton működik a fűtés, miközben a kültéren használt mobiltelefonok és okoseszközök extrém körülményekkel szembesülnek. A technológia képes kezelni ezt a helyzetet, de csak tudatos használat mellett.

Hidegben sokan tapasztalják, hogy a reggel feltöltött telefon már délelőtt lemerül, vagy egy kint tárolt elektromos roller, akkumulátoros szerszám nem indul el. Ennek oka a lítium ion akkumulátorok működésében keresendő. Alacsony hőmérsékleten a kémiai folyamatok lelassulnak, az ellenállás nő, az elérhető kapacitás pedig jelentősen csökken. A készüléket érdemes testközelben, belső zsebben tartani, telefonáláshoz pedig headsetet használni, így nem kell hosszabb ideig a hideg levegőn lennie.

Erős fagy esetén a külső akkumulátor nem kényelmi eszköz, hanem biztonsági tartalék. Autós utazásnál különösen fontos, hogy legyen nálunk feltöltött powerbank, mert egy elakadás esetén ez biztosíthatja a kapcsolatot a külvilággal.

A hideg és meleg közötti gyors váltás nagyobb kockázatot jelent, mint maga az alacsony hőmérséklet. Amikor a kinti mínuszokból belépünk egy fűtött helyiségbe, a hideg felületeken pára csapódhat ki. Ez a nedvesség rövidzárlatot vagy korróziót okozhat az eszközök belsejében. A kintről bevitt laptopot, telefont vagy fényképezőgépet nem szabad azonnal bekapcsolni vagy tölteni. Érdemes legalább húsz harminc percet várni, amíg felveszi a szobahőmérsékletet.

A fűtés terén is sok a félreértés. A modern, inverteres klímák nemcsak hűtésre alkalmasak, hanem akár mínusz 15 vagy mínusz 20 fokig is hatékonyan fűtenek. Mivel a külső levegő hőtartalmát hasznosítják, energiahatékonyabbak lehetnek több hagyományos megoldásnál. A készüléket nem érdemes gyakran ki és bekapcsolni, a folyamatos hőmérséklettartás a leggazdaságosabb üzemmód. A kültéri egység időszakos megállása és zúgása a leolvasztási folyamat része, nem hiba.

Kiegészítő fűtésként a ventilátoros hősugárzók gyors megoldást adnak rövid időre, például fürdőszobában. Az olajradiátorok és elektromos konvektorok hosszabb távon biztosítanak egyenletes meleget.

A fűtési szezon másik következménye a száraz levegő. A tartósan 40 százalék alatti páratartalom nemcsak az egészséget terheli, hanem növeli az elektrosztatikus feltöltődés kockázatát is, ami károsíthatja az érzékeny elektronikát. Ilyenkor a párásító készülékek használata egyszerre szolgál egészségügyi és technológiai célt.

A megnövekedett energiaigény az elektromos hálózatot is jobban igénybe veszi. A nagy értékű elektronikai eszközöket, például a televíziókat, játékkonzolokat és számítógépeket érdemes túlfeszültség védő elosztóval használni, amely megóvhatja őket az esetleges hálózati ingadozásoktól.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója szerint sokan csak akkor szembesülnek az extrém időjárás technológiai hatásaival, amikor a telefonjuk a legrosszabb pillanatban merül le, vagy az otthoni hálózat nem bírja a terhelést. Tapasztalataik alapján a hideg időszakban jelentősen nő a kereslet a speciális fűtőtestek, a párásítók és a biztonsági kiegészítők iránt, mert a vásárlók egyre inkább a komfort mellett a biztonságot is szem előtt tartják.