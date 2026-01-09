Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik

2025 novemberében tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal, havi alapon 0,1 százalékkal emelkedett a naptárhatástól és szezonális hatásoktól megtisztított adatok szerint. Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.

A friss adatok alapján az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,6 százalékkal nőtt novemberben. Ezen belül a szektor nagy részét adó vegyes boltok értékesítési volumene 4,4 százalékkal emelkedett, miközben az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben 3,4 százalékos visszaesés történt.

A nem élelmiszer kiskereskedelem ennél jóval erősebb teljesítményt mutatott. A forgalom volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.

Kiemelkedő volt a növekedés a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletekben 5,4 százalékkal,

valamint az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5 százalékkal.

A bútor és műszaki cikk üzletekben 2,1 százalékos növekedést mértek,

míg a használtcikk üzletekben 1,4 százalékos bővülést.

Ezzel szemben a textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalma 0,8 százalékkal,

a könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk üzleteké 2,5 százalékkal csökkent.

Az online és csomagküldő kiskereskedelem továbbra is kiemelkedően teljesít. A szegmens volumene 12 százalékkal nőtt, miközben a teljes kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedik. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma mérsékelten, 0,7 százalékkal emelkedett.

A gépjármű és gépjárműalkatrész üzletek, amelyek nem részei a kiskereskedelmi statisztikának, 4,0 százalékos volumencsökkenést mutattak novemberben. Folyó áron az országos kiskereskedelmi forgalom novemberben 1747 milliárd forintot tett ki. Ennek 47 százaléka az élelmiszer és vegyes üzletekhez, 39 százaléka a nem élelmiszer kiskereskedelemhez, 14 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokhoz kapcsolódott.

A január és november közötti időszak egészét nézve a növekedés szerkezete hasonló képet mutat. Az élelmiszer és vegyes kiskereskedelem volumene 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer kiskereskedelemé 4,4 százalékkal, az üzemanyag kiskereskedelemé pedig 0,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.