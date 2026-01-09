A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik
2025 novemberében tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal, havi alapon 0,1 százalékkal emelkedett a naptárhatástól és szezonális hatásoktól megtisztított adatok szerint. Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
A friss adatok alapján az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,6 százalékkal nőtt novemberben. Ezen belül a szektor nagy részét adó vegyes boltok értékesítési volumene 4,4 százalékkal emelkedett, miközben az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben 3,4 százalékos visszaesés történt.
A nem élelmiszer kiskereskedelem ennél jóval erősebb teljesítményt mutatott. A forgalom volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.
- Kiemelkedő volt a növekedés a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletekben 5,4 százalékkal,
- valamint az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5 százalékkal.
- A bútor és műszaki cikk üzletekben 2,1 százalékos növekedést mértek,
- míg a használtcikk üzletekben 1,4 százalékos bővülést.
- Ezzel szemben a textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalma 0,8 százalékkal,
- a könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk üzleteké 2,5 százalékkal csökkent.
Az online és csomagküldő kiskereskedelem továbbra is kiemelkedően teljesít. A szegmens volumene 12 százalékkal nőtt, miközben a teljes kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedik. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma mérsékelten, 0,7 százalékkal emelkedett.
A gépjármű és gépjárműalkatrész üzletek, amelyek nem részei a kiskereskedelmi statisztikának, 4,0 százalékos volumencsökkenést mutattak novemberben. Folyó áron az országos kiskereskedelmi forgalom novemberben 1747 milliárd forintot tett ki. Ennek 47 százaléka az élelmiszer és vegyes üzletekhez, 39 százaléka a nem élelmiszer kiskereskedelemhez, 14 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokhoz kapcsolódott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A január és november közötti időszak egészét nézve a növekedés szerkezete hasonló képet mutat. Az élelmiszer és vegyes kiskereskedelem volumene 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer kiskereskedelemé 4,4 százalékkal, az üzemanyag kiskereskedelemé pedig 0,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.