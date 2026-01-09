2026. január 9. péntek Marcell
-9 °C Budapest
Egy nő tolja a bevásárlókocsit, hogy termékeket válasszon egy szupermarketben.
Gazdaság

Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik

Pénzcentrum
2026. január 9. 08:31

2025 novemberében tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal, havi alapon 0,1 százalékkal emelkedett a naptárhatástól és szezonális hatásoktól megtisztított adatok szerint. Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.

A friss adatok alapján az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,6 százalékkal nőtt novemberben. Ezen belül a szektor nagy részét adó vegyes boltok értékesítési volumene 4,4 százalékkal emelkedett, miközben az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben 3,4 százalékos visszaesés történt.

A nem élelmiszer kiskereskedelem ennél jóval erősebb teljesítményt mutatott. A forgalom volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.

  • Kiemelkedő volt a növekedés a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletekben 5,4 százalékkal,
  • valamint az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5 százalékkal.
  • A bútor és műszaki cikk üzletekben 2,1 százalékos növekedést mértek,
  • míg a használtcikk üzletekben 1,4 százalékos bővülést.
  • Ezzel szemben a textil, ruházati és lábbeli üzletek forgalma 0,8 százalékkal,
  • a könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk üzleteké 2,5 százalékkal csökkent.

Az online és csomagküldő kiskereskedelem továbbra is kiemelkedően teljesít. A szegmens volumene 12 százalékkal nőtt, miközben a teljes kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedik. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma mérsékelten, 0,7 százalékkal emelkedett.

A gépjármű és gépjárműalkatrész üzletek, amelyek nem részei a kiskereskedelmi statisztikának, 4,0 százalékos volumencsökkenést mutattak novemberben. Folyó áron az országos kiskereskedelmi forgalom novemberben 1747 milliárd forintot tett ki. Ennek 47 százaléka az élelmiszer és vegyes üzletekhez, 39 százaléka a nem élelmiszer kiskereskedelemhez, 14 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokhoz kapcsolódott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A január és november közötti időszak egészét nézve a növekedés szerkezete hasonló képet mutat. Az élelmiszer és vegyes kiskereskedelem volumene 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer kiskereskedelemé 4,4 százalékkal, az üzemanyag kiskereskedelemé pedig 0,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #magyarország #kiskereskedelem #gazdaság #online kereskedelem #fogyasztás #online vásárlás #töltőállomás #kiskereskedelmi forgalom #2025

