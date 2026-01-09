Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
Óriási fürdőszobaakciót robbantott a Lidl: indulhat a roham, potom pénzért árulnak szekrényeket
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl: magas szekrények, mosdó alá való alsószekrények, fiókos és tükrös megoldások sorakoznak a kínálatban, több darab 20–30 ezer forint alatti áron.
Komoly fürdőszobai bútorkínálattal készül a 2. heti akciójára a Lidl: a katalógusban egymást érik a Livarno márkájú fürdőszobaszekrények, többféle méretben, kivitelben és árkategóriában.
A kínálatban magas szekrények, mosdószekrények, fiókos és polcos megoldások is szerepelnek január 12-től (hétfőtől).
Ezeket a termékeket adja olcsón a Lidl
Fürdőszoba magas szekrény
- Az egyik legnagyobb darab a kínálatban a Livarno fürdőszoba magas szekrény, amely karcsú kialakításával kisebb fürdőkbe is jól illeszkedik.
- Méret: kb. 35 × 37 × 188 cm
- Kivitel: fehér, matt felület
- Jellemzők: állítható polcok, biztonsági üvegajtó, melaminbevonat
- Ár: 29 999 Ft
Fiókos fürdőszobaszekrény
- Szintén 29 ezres árszint alatt érkezik a fiókos kivitel, amely elsősorban tárolásra optimalizált.
- Méret: kb. 35 × 35 × 82 cm
- Jellemzők: több fiók, biztonsági üvegfelület
- Ár: 24 999 Ft
Mosdós alsószekrény
- A klasszikus mosdó alá való megoldás sem marad ki az akcióból.
- Méret: kb. 60 × 35 × 55 cm
- Kivitel: fehér, letisztult dizájn
- Jellemzők: ajtós tároló, melaminbevonat
- Ár: 19 999 Ft
Polcos fürdőszobaszekrény
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Az egyszerűbb, nyitottabb megoldásokat keresőknek is kedvez a Lidl.
- Méret: kb. 35 × 35 × 85 cm
- Jellemzők: polcos kialakítás, biztonsági üveg
- Ár: 19 999 Ft
Tükrös felsőszekrény
- A kínálat része egy tükrös fürdőszobaszekrény is, amely felső elemként jól kombinálható az alsószekrényekkel.
- Méret: kb. 69,5 × 17 × 67 cm
- Jellemzők: tükrös ajtó, belső polcok
- Ár: 19 999 Ft
Mit érdemes tudni vásárlás előtt?
A Livarno fürdőszobabútorok jellemzően lapraszerelt kivitelben érkeznek, a kínálat pedig TV-reklámos, kiemelt akcióként fut.
A mennyiség üzletenként korlátozott, a népszerűbb darabok gyorsan elfogyhatnak.
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.
Így alakul a boltok nyitvatartása újévkor: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.
A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.
Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz
A karácsony utáni leárazások sokak számára az év legizgalmasabb időszakát jelentik, ám nem árt résen lenni.
Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár két‑háromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
A december 27-e sokak számára régóta várt dátum, ekkor indulnak ugyanis a karácsony utáni nagy leárazások a boltokban.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán.
A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt.
Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.