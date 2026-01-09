Óriási fürdőszobaakciót robbantott a Lidl: indulhat a roham, potom pénzért árulnak szekrényeket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl: magas szekrények, mosdó alá való alsószekrények, fiókos és tükrös megoldások sorakoznak a kínálatban, több darab 20–30 ezer forint alatti áron.

Komoly fürdőszobai bútorkínálattal készül a 2. heti akciójára a Lidl: a katalógusban egymást érik a Livarno márkájú fürdőszobaszekrények, többféle méretben, kivitelben és árkategóriában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kínálatban magas szekrények, mosdószekrények, fiókos és polcos megoldások is szerepelnek január 12-től (hétfőtől). Ezeket a termékeket adja olcsón a Lidl Fürdőszoba magas szekrény Az egyik legnagyobb darab a kínálatban a Livarno fürdőszoba magas szekrény, amely karcsú kialakításával kisebb fürdőkbe is jól illeszkedik.

Méret: kb. 35 × 37 × 188 cm

Kivitel: fehér, matt felület

Jellemzők: állítható polcok, biztonsági üvegajtó, melaminbevonat

Ár: 29 999 Ft Forrás: Lidl akciós újság Fiókos fürdőszobaszekrény Szintén 29 ezres árszint alatt érkezik a fiókos kivitel, amely elsősorban tárolásra optimalizált.

Méret: kb. 35 × 35 × 82 cm

Jellemzők: több fiók, biztonsági üvegfelület

Ár: 24 999 Ft Mosdós alsószekrény A klasszikus mosdó alá való megoldás sem marad ki az akcióból.

Méret: kb. 60 × 35 × 55 cm

Kivitel: fehér, letisztult dizájn

Jellemzők: ajtós tároló, melaminbevonat

Méret: kb. 35 × 35 × 85 cm

Jellemzők: polcos kialakítás, biztonsági üveg

Ár: 19 999 Ft Forrás: Lidl akciós újság Tükrös felsőszekrény A kínálat része egy tükrös fürdőszobaszekrény is, amely felső elemként jól kombinálható az alsószekrényekkel.

Méret: kb. 69,5 × 17 × 67 cm

Jellemzők: tükrös ajtó, belső polcok

Ár: 19 999 Ft Mit érdemes tudni vásárlás előtt? A Livarno fürdőszobabútorok jellemzően lapraszerelt kivitelben érkeznek, a kínálat pedig TV-reklámos, kiemelt akcióként fut. A mennyiség üzletenként korlátozott, a népszerűbb darabok gyorsan elfogyhatnak.

Címlapkép: Getty Images

