A LIDL szupermarket éjszaka világos és hívogató, kiemelve az üveghomlokzatot és a forgalmas vásárlói környezetet az esti órákban.
Vásárlás

Óriási fürdőszobaakciót robbantott a Lidl: indulhat a roham, potom pénzért árulnak szekrényeket

Pénzcentrum
2026. január 9. 06:28

Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl: magas szekrények, mosdó alá való alsószekrények, fiókos és tükrös megoldások sorakoznak a kínálatban, több darab 20–30 ezer forint alatti áron.

Komoly fürdőszobai bútorkínálattal készül a 2. heti akciójára a Lidl: a katalógusban egymást érik a Livarno márkájú fürdőszobaszekrények, többféle méretben, kivitelben és árkategóriában.

A kínálatban magas szekrények, mosdószekrények, fiókos és polcos megoldások is szerepelnek január 12-től (hétfőtől).

Ezeket a termékeket adja olcsón a Lidl

Fürdőszoba magas szekrény

  • Az egyik legnagyobb darab a kínálatban a Livarno fürdőszoba magas szekrény, amely karcsú kialakításával kisebb fürdőkbe is jól illeszkedik.
  • Méret: kb. 35 × 37 × 188 cm
  • Kivitel: fehér, matt felület
  • Jellemzők: állítható polcok, biztonsági üvegajtó, melaminbevonat
  • Ár: 29 999 Ft
Forrás: Lidl akciós újságForrás: Lidl akciós újság

Fiókos fürdőszobaszekrény

  • Szintén 29 ezres árszint alatt érkezik a fiókos kivitel, amely elsősorban tárolásra optimalizált.
  • Méret: kb. 35 × 35 × 82 cm
  • Jellemzők: több fiók, biztonsági üvegfelület
  • Ár: 24 999 Ft

Mosdós alsószekrény

  • A klasszikus mosdó alá való megoldás sem marad ki az akcióból.
  • Méret: kb. 60 × 35 × 55 cm
  • Kivitel: fehér, letisztult dizájn
  • Jellemzők: ajtós tároló, melaminbevonat
  • Ár: 19 999 Ft

Polcos fürdőszobaszekrény

  • Az egyszerűbb, nyitottabb megoldásokat keresőknek is kedvez a Lidl.
  • Méret: kb. 35 × 35 × 85 cm
  • Jellemzők: polcos kialakítás, biztonsági üveg
  • Ár: 19 999 Ft
Forrás: Lidl akciós újságForrás: Lidl akciós újság

Tükrös felsőszekrény

  • A kínálat része egy tükrös fürdőszobaszekrény is, amely felső elemként jól kombinálható az alsószekrényekkel.
  • Méret: kb. 69,5 × 17 × 67 cm
  • Jellemzők: tükrös ajtó, belső polcok
  • Ár: 19 999 Ft

Mit érdemes tudni vásárlás előtt?

A Livarno fürdőszobabútorok jellemzően lapraszerelt kivitelben érkeznek, a kínálat pedig TV-reklámos, kiemelt akcióként fut.

A mennyiség üzletenként korlátozott, a népszerűbb darabok gyorsan elfogyhatnak.
Címlapkép: Getty Images
