2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma.
Rossz hír érkezett estére: lefelé csúszott a forint árfolyama
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után, a dollárt este 331,47 forinton jegyezték a reggeli 330,77 forint után, a svájci frank jegyzése pedig gyakorlatilag stagnált, este 413,62 forinton állt, 413,57 forintos kezdés után.
A forint a héten gyengült, az euró ellenében 0,6 százalékkal, 1,4 százalékkal a dollárral és 0,2 százalékkal a svájci frankkal szemben.
A januári kezdésnél 0,3 százalékkal áll gyengébben a forint az euróval, 1,2 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,1 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.