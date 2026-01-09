2026. január 9. péntek Marcell
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Gazdaság

Rossz hír érkezett estére: lefelé csúszott a forint árfolyama

Pénzcentrum
2026. január 9. 19:19

Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után, a dollárt este 331,47 forinton jegyezték a reggeli 330,77 forint után, a svájci frank jegyzése pedig gyakorlatilag stagnált, este 413,62 forinton állt, 413,57 forintos kezdés után.

A forint a héten gyengült, az euró ellenében 0,6 százalékkal, 1,4 százalékkal a dollárral és 0,2 százalékkal a svájci frankkal szemben.

A januári kezdésnél 0,3 százalékkal áll gyengébben a forint az euróval, 1,2 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,1 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.
