Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Brutális bírságot kapott a Vodafone jogutódja: nem volt kegyelem a szabálytalanság miatt
A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 2022 októbere és 2024 májusa között nem adott egyértelmű, a fogyasztók számára jól értelmezhető tájékoztatást az inflációkövető díjkorrekció feltételeiről. A vizsgálat szerint a szolgáltató úgy népszerűsítette hűségidős csomagjait és azok havidíját, hogy közben nem tette kellően láthatóvá: a szerződés időtartama alatt évente egyszer automatikus díjemelésre kerülhet sor - írja közleményében a hatóság.
Az eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, megfelelt-e a Vodafone kereskedelmi kommunikációja a fogyasztóvédelmi előírásoknak.
A GVH arra jutott, hogy a 2022 augusztusában módosított általános szerződési feltételek alapján bevezetett, és 2023 januárjától alkalmazott inflációs díjkorrekcióról szóló kommunikáció megtévesztő volt. A reklámokból a fogyasztók nem kaphattak valós képet arról, mekkora összeget kell ténylegesen fizetniük a hűségidő teljes időtartama alatt, mivel az éves díjemelés lehetősége nem jelent meg észlelhető módon.
A hatóság hangsúlyozta, hogy bár a hírközlési jogszabályok lehetővé tették az automatikus inflációs díjkorrekció alkalmazását, ez nem mentesítette a szolgáltatót az alól, hogy erről világosan és időben tájékoztassa az előfizetőket. A Vodafone gyakorlata miatt a fogyasztók abban a hitben köthettek hűségszerződést, hogy a havidíjuk változatlan marad, miközben ez nem felelt meg a valóságnak.
Az eljárás során a jogutód One Magyarország Zrt. végig együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot. Mindezek figyelembevételével a GVH Versenytanácsa 352 millió forintos bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra - írták a közleményben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.