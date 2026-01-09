2026. január 9. péntek Marcell
Budapest, 2025. január 6.A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone
Tech

Brutális bírságot kapott a Vodafone jogutódja: nem volt kegyelem a szabálytalanság miatt

Pénzcentrum
2026. január 9. 17:33

A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 2022 októbere és 2024 májusa között nem adott egyértelmű, a fogyasztók számára jól értelmezhető tájékoztatást az inflációkövető díjkorrekció feltételeiről. A vizsgálat szerint a szolgáltató úgy népszerűsítette hűségidős csomagjait és azok havidíját, hogy közben nem tette kellően láthatóvá: a szerződés időtartama alatt évente egyszer automatikus díjemelésre kerülhet sor - írja közleményében a hatóság.

Az eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, megfelelt-e a Vodafone kereskedelmi kommunikációja a fogyasztóvédelmi előírásoknak.

A GVH arra jutott, hogy a 2022 augusztusában módosított általános szerződési feltételek alapján bevezetett, és 2023 januárjától alkalmazott inflációs díjkorrekcióról szóló kommunikáció megtévesztő volt. A reklámokból a fogyasztók nem kaphattak valós képet arról, mekkora összeget kell ténylegesen fizetniük a hűségidő teljes időtartama alatt, mivel az éves díjemelés lehetősége nem jelent meg észlelhető módon.

A hatóság hangsúlyozta, hogy bár a hírközlési jogszabályok lehetővé tették az automatikus inflációs díjkorrekció alkalmazását, ez nem mentesítette a szolgáltatót az alól, hogy erről világosan és időben tájékoztassa az előfizetőket. A Vodafone gyakorlata miatt a fogyasztók abban a hitben köthettek hűségszerződést, hogy a havidíjuk változatlan marad, miközben ez nem felelt meg a valóságnak.

Az eljárás során a jogutód One Magyarország Zrt. végig együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot. Mindezek figyelembevételével a GVH Versenytanácsa 352 millió forintos bírságot szabott ki a jogutód vállalkozásra - írták a közleményben.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
