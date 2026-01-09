2026. január 9. péntek Marcell
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Vásárlás

Kongatják a vészharangot a magyar boltok: ha nem vezetik ki az árrésstopot, óriási baj lesz

Pénzcentrum
2026. január 9. 13:27

Ahogy reggel beszámoltunk róla, a KSH legfrissebb adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal, havi alapon 0,1 százalékkal emelkedett a naptárhatástól és szezonális hatásoktól megtisztított adatok szerint.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) Pénzcentrumhoz eljuttatott közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.

Mint írták, a kiskereskedelmi forgalom bővülése novemberben továbbra sem tartott lépést a reálkeresetek növekedésével, ami azt jelzi, hogy a várt gazdasági és jóléti fordulat egyelőre elmarad. Mindez úgy történik, hogy a fogyasztói árindex a következő hónapokban tartósan 3 százalék alá csökkenhet, miközben a hideg élelmiszerek árindexe 2 százalék alatt maradhat.

Ebben a környezetben az árrésstop február végi kivezetése kulcsfontosságú lehet, mivel ez teremtheti meg a feltételeit azoknak az üzleti és infrastrukturális fejlesztéseknek, amelyek nélkülözhetetlenek a lakossági fogyasztás élénküléséhez.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ksh #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #fogyasztás #kiskereskedelmi forgalom #inflációs adat #Országos Kereskedelmi Szövetség #árrésstop

