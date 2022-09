Tejföl, sör, tojás: még Németországban is olcsóbb, mint itthon, mi folyik itt?

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adatai szerint Németországban 7,9% volt az augusztusi inflációs ráta, ami azt jelenti, hogy tovább emelkedett a pénzromlás üteme, ami az utóbbi 6 hónap során végig 7% feletti volt. Különösen az energia- és az élelmiszerárak (+16,6%) hajtják a pénzromlást. Anglia és az Egyesült Államok árai után megnéztük, menynibe kerülnek Németországban a mindennapi fogyasztási cikkek a boltokban: az eredmény több, mint meglepő.

Mint azt szombat óta tudjuk, az árstopok velük maradnak október 1-je után is, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón jelentett be, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel december 31-ig meghosszabbítják az élelmiszer- és benzinárstopot, és a kamatstop is legalább fél évvel tovább fog tartani.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is rögzített áron lehet hozzájutni a magyar üzletekben a cukorhoz, a liszthez, az étolajhoz, a 2,8%-os UHT tejhez, a csirkemellhez, a sertéscombhoz és a csirkefarházhoz – már ha éppen kapható az üzletekben. Ezeken kívül azonban az összes élelmiszer ára száguld: bár az éves átlagos infláció mértéke a legfrissebb adatok szerint augusztusban 15,6 százalék volt, ennél bőven akadnak olyan termékek, jobbára élelmiszerek, amiknek az ára ehhez képest valóságos rakétaként lőtt ki. Ilyen például a rétesliszt, a trappista sajt vagy éppen a tejes margarin és a kenyér is.

A magas élelmiszer- és energiaárak, az ellátási lánc problémáinak folyamatos súlyosbodása azt eredményezte, hogy az infláció még a világ legerősebb gazdaságait sem kerülte el. Többek között az Egyesült Királyság is a bőrén érzi a drágulást, a júniusi 9,4%-os érték több évtizedes rekordot döntött meg, igaz, augusztusra 9,9 %-ra lassult. Az Egyesült Államokban augusztusban 8,3% volt a drágulás. Az élelmiszerek esetében pedig még súlyosabb a helyzet mindenhol:

Magyarországon augusztusban a legmeredekebben az élelmiszerek drágultak, ezen belül a KSH szerint leginkább a margarin (66,9 százalékkal), a kenyér (64,3 százalékkal), a sajt (61 százalékkal), a száraztészta (57,9 százalékkal), a tejtermékek (54,7 százalékkal), a vaj és vajkrém (54,5 százalékkal), a péksütemények (45,4 százalékkal), a tojás (42 százalékkal), a rizs (40,9 százalékkal), a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4 százalékkal) drágult. Átlag alatti mértékben, 15,9 százalékkal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára. A csokoládé, kakaó 17,1, a cukor 9,3, az étolaj 5 százalékkal került többe.

Van, azonban, ami nem emelkedett egy forintot sem: hazánkban így alakulnak a rögzített termékeknek árai:

kristálycukor 261 forint/kg

finomliszt 203 forint/kg

sertéscomb 1420 forint/kg

csirkemellfilé 1600 forint/kg

csirkefarhát 293 forint/kg

napraforgó étolaj 713 forint/liter

a 2,8 százalékos UHT tartós tejé pedig 268 forint/liter

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban milyen árakkal találkozhatunk az üzletekben, most egy olvasónk Németországból fotózott nekünk a boltban. Ezek szerint a

tej 1,39€ (mai árfolyamon ez 562 forint)

a cukor 0,79 € (319 forint)

a liszt 0,45€ - 1,29€ (182- 522 forint)

a csirkemellfilé 8,82 € - 9,79€ (3572 – 3964 forint)

napraforgóolaj 3,99 € (1615 forint)

repceolaj 1,99€ (805 forint)

Tej, olaj, hús

Persze szétnéztünk a videómegosztókon is, találtunk is a témába vágó videókat a TikTokon: e szerit az étolaj ára 70 centet emelkedett, a lisztté 60 centet, a cukoré 29 centet, az olíva olaj 30 centtel.

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adatai szerint Németországban 7,9% volt az augusztusi inflációs ráta, ami azt jelenti, hogy a júniusi 7,6% és a júliusi 7,5% után tovább emelkedett a pénzromlás üteme, ami az utóbbi 6 hónap során végig 7% feletti volt. Különösen az energia- és az élelmiszerárak (+16,6%) hajtják a pénzromlást, melyet a nyáron bevezetett üzemanyag-kedvezmény és a 9 eurós jegy tudott mérsékelni valamelyest. A friss gyümölcsök esetében 3,1%-os, míg a zöldségeknél 9,5%-os inflációt mértek, mindkettő jelentősen elmarad az egyéb kategóriákban tapasztalható drágulástól, például az étkezési zsíroknál és olajoknál 44,5%, tejtermékeknél és tojásnál 26,8%, a húsféléknél 18,6%, míg a kenyérféléknél 17,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szinthez képest - írja az Agrárszektor.

De a Youtube-on is találunk rengeteg friss videót a témában. Jól látszik, hogy a német gyártók is rekord ütemben emelik áraikat, azonban viszonylag olcsó az ennivaló akár magyar árakhoz is képest is.