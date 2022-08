A fizetések helyett az árak lettek nyugatiak itthon: ezek a termékek még az USA-ban is olcsóbbbak

Nem csak hazánkban szabadultak el az árak, hanem szinte mindehol a világon - bár tény, élelmiszer áremelkedés tekintetében az élmezőnyben vagyunk az OECD adatai alapján. Míg itthon 23,1 százalékkal nőttek meg a mindennapi bevásárlás költségei, addig az Egyesült Államokban például 12,2 százalékkal. Így azonban mostanra már nem kerül sokkal többe egy nagybevásárlás a tengerentúlon, mint itthon.

Mindenki a saját bőrén érzi, egekbe szökött az infláció: az átlagos éves drágulás mértéke Magyarországon 13,7 százalékra emelkedett 2022. júliusára. A legdurvábban dráguló termék a 200-250 grammos tejes margarin, melynek az átlagos ára 81 százalékkal lett magasabb idénre, mint az volt 2021 júliusában. A csúcsdrágulás második helyezettje egyetlen százalékkal maradt le az éllovas margarintól: a rétesliszt kilója ugyanis 80 százalékkal drágább most átlagosan, mint volt tavaly.

Persze nem csak itthon okoz ez gondot: a magas élelmiszer- és energiaárak, az ellátási lánc problémáinak folyamatos súlyosbodása azt eredményezte, hogy az infláció az egész világon folyamatosan emelkedik, és még a világ legerősebb gazdaságai sem kerülték el a komoly pénzromlást. Többek között az Egyesült Államok is a bőrén érzi a drágulást, a júliusi 8,5%-os érték több évtizedes rekordot döntött meg. Az élelmiszerek esetében pedig még súlyosabb a helyzet mindenhol:

Ahogy a grafikonon is látszik az élelmiszerek drágulása tekintetében Magyarország az élmezőnyben van: hazánkban a júniusban az OECD számításai szerint 23,1 százalékot emelkedtek az élelmiszerek árai az előző év azonos időszakához képest. Németországban ez az arány 11,9%, az Egyesül Királyságban 9,8%, Svédorszégban 11,2%, az USA-ban pedig 12,2%.

Máshol sem könnyű

Sok külföldön élő magyar szívesen beszámol az életéről, költéseiről, a kinti árszínvonalakról a közösségi oldalakon, most a TikTokon találtunk egy videót az amerikai árakról. Brigipolya, aki Charlotte-ban, Észak-Karolinában él, négy videót is készített, melyek megmutatják, milyen árakon tud bevásárolni augusztus végén az USA-ban:

A videók (itt, itt és itt érhető el a többi) tanúsága szerint tehát:

egy üveg ketchup: 1900 forint (907 g)

szeletelt gomba 770 forint (227 g)

feta sajt: 2300 forint (170 g)

magvas kenyér: 2500 forint (1kg)

jázminrizs: 1350 forint (nem egészen egy kg)

10 db tojás: 1500 forint

dobozos sütemény: 2500 forint (383 g)

24 db Corona sör: 11 600 forint (483 forint/üveg – 3,5dl)

Kinder bueno: 577 forint

Pisztácia: 3490 forint (454g)

Nutella: 3490 (1 kg)

Snickers: 580 forint

tejföl: 1150 (454g)

tej: 847 forint (1,89 l – kb, 450 forint egy liter)

organikus tej: 1652 forint (kb 1 liter)

majonéz: 2422 forint (591 ml)

spagetti tészta: 880 (454 g)

felvágottak: 218 forint (85g)

csirkemell: 1700 forint (349 g)

darált marhahús: 1500 forint (469 g)

zöldbabkonzerv: 389 forint (2db, 400 g/konzerv)

alma: 766 forint (2 db)

Ha összevetjük ezeket a jelenlegi magyar árakkal, olyan őrült nagy kilengést nem tapasztalunk. Talán a tojás, a tejföl, a csokoládészeletek, a majonéz és a felvágottak kerülnek látványosan többe kint, mint itthon, de a többi ár nagyjából összhangban van.

A közel kilós Heinz ketchup olcsóbb, mint itthon, ahol a 800 ml-es kerül 2100 forintba kerül. A 770 forintos, negyed kilós gomba elég húzós, itthon a KSH szerint 1270 forint, de az amerikai szeletelve, csomagolva van. 20 dkg feta sajt itthon nagyjából fele annyiba kerül, és a 2500 forintos magvas kenyér is soknak tűnik, de a sokmagvas rozskenyér kilójáért itthon is elkérnek akár 1700 forintot is. A tojás viszont már sokkal többe kerül: 150 forint darabja, míg itthon a hivatalos adatok szerint 64,1 forint.

A közepes minőségű jázminrizs itthon kb. 1200 forintba kerül, ez nagyjából megegyezik a kinti árakkal. A Corona mexikói sör itthon bőven 500 forint fölött van az üzletekben, kint alatta – de nyilván hozzánk többet kell utaznia. A Kinder Bueno csokoládé viszont sokkal olcsóbb itthon: 249 forint, kevesebb mint a fele. A pisztácia kilója kint 7687 forint, itthon azért bőven találunk olcsóbbat is: a tescós kimért például 5790 forint, csomagoltak átlagára 6 ezer és 7 ezer forint között van. A kilós Nutelláért Magyarországon 3 ezer forint körüli összeget kell fizetni, kint ugyanez a kiszerelés 3490 forintnak megfelelő dollár. A Snickers is sokkal olcsóbb, a hazai boltokban 250-300 forint közötti összegért szerezhetjük be, szemben az 580 forintos árral.

A tejfölök árát viszont már nehezebb összehasonlítani, a KSH szerint a 325-450g-os. 12%-os kiszerelés 440 forintban kerül - ebből az következik, hogy kint azért jóval drágább, nagyjából a kétszerese a hazainak. Mivel a tej itthon árstoppos termék, nem is érdemes összehasonlítani a kintivel, ami amúgy nem sokkal drágább a hazai rögzített áras termékeknél (380 forint vs. 450 forint)

Szintén sokkal drágább az Egyesült Államokban a majonéz: kb. a kétszerese a hazainak, a Barilla spagetti tészta viszont valamennyivel olcsóbb, mint nálunk: 880 forint. Magyarországon ez a termék nagyon megdrágult mostanában, ezer forint körüli összegbe kerül a félkilós kiszerelés.

A felvágott jóval olcsóbbnak tűnik itthon, bár ezt tényleg lehetetlen összehasonlítani, hiszen szinte bármennyiért vehetünk ilyen szeletelt, csomagolt termékeket: 600 forinttól 2000 forintig. A csirkemell itthon szintén hatósági áras termék, 1600 forint, így felesleges hasonlítgatni a kinti 4800 forintos kilónkénti árral. A darált marhahús ára gyakorlatilag megegyezik a hazaival: 3 ezer forint környékén mozog – ez persze függ a minőségtől és a zsírtartalomtól is, de nem lepődünk meg ezen az áron egy hazai üzletben. A két darab zöldalma árán (776 forint) azonban meglepődhetnénk, ám itthon sem olcsóbb, sőt: ha darabra vesszük az ilyen fajtát, akkor pontosan 400 forintot fogunk fizetni egyért.

Átlagkereset

Persze ezek az árak sokkal többet mondanak, ha mellétesszük az országban elérhető átlagkereseteket is. Az Egyesült államokban Numbeo adatai szerint a havi nettó átlagkereset 3 736 dollár havonta, azaz 1 millió 520 ezer forint. Ugyanezen adatsor szerint Magyarországon 751 dollár, azaz 305 ezer forint. Pont az ötöde.