Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Világ

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 20:01

Az Egyesült Királyságban 3,8%-ra emelkedett az infláció júliusban, ami 18 hónapos csúcsot jelent, és továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - jelentette a Reuters.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán közzétett adatai szerint az infláció a júniusi 3,6%-ról 3,8%-ra nőtt júliusban. A szolgáltatási szektor inflációja, amelyet a Bank of England (BoE) kiemelten figyel, 4,7%-ról 5,0%-ra gyorsult.

A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt. A Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége 3,7%-os, illetve 4,8%-os növekedést jósolt.

A Bank of England augusztusban csökkentette a kamatokat, de csak szoros, 5-4 arányú szavazással, és jelezte, hogy a tartós inflációs nyomás miatt lassítani fogja a már amúgy is fokozatos kamatcsökkentési ütemet.

A font árfolyama enyhén erősödött az adatok közzététele után, és a befektetők hosszabb várakozási időre számítanak a következő kamatcsökkentés előtt. A piacok jelenleg csak 2026 márciusára áraznak be egy teljes negyedpontos kamatvágást, míg korábban 2025 vége előtt valószínűsítették a következő lépést.

A júliusi inflációs adatok fő mozgatórugói a szállítási költségek, különösen a repülőjegyárak voltak. Az elektromos áram, az üzemanyagok, az üdítőitalok és a szállodai szobák árai szintén hozzájárultak az éves inflációs ráta júniusról júliusra történő emelkedéséhez.

Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árai 4,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, ami 2024 februárja óta a legnagyobb emelkedés. A jegybank előrejelzése szerint az élelmiszer-infláció az év végére 5,5%-on tetőzhet.

A brit gazdaság továbbra is kettős kihívással néz szembe: magas infláció és gyenge növekedés jellemzi, amely a szakértők szerint várhatóan jövő tavaszig fennmarad. A Bank of England szerint a brit infláció szeptemberben eléri a 4%-ot, ami a 2%-os cél kétszerese, és 2027 közepéig 2% felett maradhat.

A magas inflációhoz hozzájárul a Brexit óta merevebbé vált munkaerőpiac, a munkáltatókat terhelő áprilisi adóemelés és a minimálbér jelentős növekedése is, amelyek áremelésre kényszerítik a vállalkozásokat.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #válság #anglia #nagy-britannia

