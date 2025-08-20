Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak.
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
Az Egyesült Királyságban 3,8%-ra emelkedett az infláció júliusban, ami 18 hónapos csúcsot jelent, és továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - jelentette a Reuters.
A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán közzétett adatai szerint az infláció a júniusi 3,6%-ról 3,8%-ra nőtt júliusban. A szolgáltatási szektor inflációja, amelyet a Bank of England (BoE) kiemelten figyel, 4,7%-ról 5,0%-ra gyorsult.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt. A Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége 3,7%-os, illetve 4,8%-os növekedést jósolt.
A Bank of England augusztusban csökkentette a kamatokat, de csak szoros, 5-4 arányú szavazással, és jelezte, hogy a tartós inflációs nyomás miatt lassítani fogja a már amúgy is fokozatos kamatcsökkentési ütemet.
A font árfolyama enyhén erősödött az adatok közzététele után, és a befektetők hosszabb várakozási időre számítanak a következő kamatcsökkentés előtt. A piacok jelenleg csak 2026 márciusára áraznak be egy teljes negyedpontos kamatvágást, míg korábban 2025 vége előtt valószínűsítették a következő lépést.
A júliusi inflációs adatok fő mozgatórugói a szállítási költségek, különösen a repülőjegyárak voltak. Az elektromos áram, az üzemanyagok, az üdítőitalok és a szállodai szobák árai szintén hozzájárultak az éves inflációs ráta júniusról júliusra történő emelkedéséhez.
Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árai 4,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, ami 2024 februárja óta a legnagyobb emelkedés. A jegybank előrejelzése szerint az élelmiszer-infláció az év végére 5,5%-on tetőzhet.
A brit gazdaság továbbra is kettős kihívással néz szembe: magas infláció és gyenge növekedés jellemzi, amely a szakértők szerint várhatóan jövő tavaszig fennmarad. A Bank of England szerint a brit infláció szeptemberben eléri a 4%-ot, ami a 2%-os cél kétszerese, és 2027 közepéig 2% felett maradhat.
A magas inflációhoz hozzájárul a Brexit óta merevebbé vált munkaerőpiac, a munkáltatókat terhelő áprilisi adóemelés és a minimálbér jelentős növekedése is, amelyek áremelésre kényszerítik a vállalkozásokat.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen.
A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
