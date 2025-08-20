Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Az Egyesült Királyságban 3,8%-ra emelkedett az infláció júliusban, ami 18 hónapos csúcsot jelent, és továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - jelentette a Reuters.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán közzétett adatai szerint az infláció a júniusi 3,6%-ról 3,8%-ra nőtt júliusban. A szolgáltatási szektor inflációja, amelyet a Bank of England (BoE) kiemelten figyel, 4,7%-ról 5,0%-ra gyorsult.

A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt. A Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége 3,7%-os, illetve 4,8%-os növekedést jósolt.

A Bank of England augusztusban csökkentette a kamatokat, de csak szoros, 5-4 arányú szavazással, és jelezte, hogy a tartós inflációs nyomás miatt lassítani fogja a már amúgy is fokozatos kamatcsökkentési ütemet.

A font árfolyama enyhén erősödött az adatok közzététele után, és a befektetők hosszabb várakozási időre számítanak a következő kamatcsökkentés előtt. A piacok jelenleg csak 2026 márciusára áraznak be egy teljes negyedpontos kamatvágást, míg korábban 2025 vége előtt valószínűsítették a következő lépést.

A júliusi inflációs adatok fő mozgatórugói a szállítási költségek, különösen a repülőjegyárak voltak. Az elektromos áram, az üzemanyagok, az üdítőitalok és a szállodai szobák árai szintén hozzájárultak az éves inflációs ráta júniusról júliusra történő emelkedéséhez.

Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árai 4,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, ami 2024 februárja óta a legnagyobb emelkedés. A jegybank előrejelzése szerint az élelmiszer-infláció az év végére 5,5%-on tetőzhet.

A brit gazdaság továbbra is kettős kihívással néz szembe: magas infláció és gyenge növekedés jellemzi, amely a szakértők szerint várhatóan jövő tavaszig fennmarad. A Bank of England szerint a brit infláció szeptemberben eléri a 4%-ot, ami a 2%-os cél kétszerese, és 2027 közepéig 2% felett maradhat.

A magas inflációhoz hozzájárul a Brexit óta merevebbé vált munkaerőpiac, a munkáltatókat terhelő áprilisi adóemelés és a minimálbér jelentős növekedése is, amelyek áremelésre kényszerítik a vállalkozásokat.