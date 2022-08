Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a kisállattartóknak: egyes tápok ára 50 százalékkal emelkedett

Akinek háziállata van jól tudja, hogy egy kutya vagy egy macska tartása igen költséges is lehet, attól függően, hogy milyen fajta állatot tartunk. A HelloVidék most annak járt utána, hogy hogyan változtak a hobbiállat-tartás költségei, mi az pontosan, amivel egy felelős gazdinak számolnia kell.

Júliusban a széleskörű áramemelkedés után az infláció 13,7 százalékra emelkedett, míg a magáninfláció 16,7 százalékra ugrott. Ezzel párhuzamosan az orosz-ukrán háború hatására a gáz-, áram- és az olajárak elszálltak. Emiatt pedig az állattartásnak a költségei is jócskán megemelkedtek az elmúlt hónapokban.

Máté Péter, a debreceni Nyami-Hami kisállat-kereskedés üzletvezető tulajdonosa szerint pedig koránt sem rózsás a helyzet ezen a téren: egyes száraztápok ára márkától függően akár 30-50 százalékkal is megemelkedett, de vannak olyan termékek is, amelyek konkrétan dupla annyiba kerülnek, mint pár hónappal ezelőtt.

Ennek oka pedig az infláció mellett a forint gyengülése, hiszen rengeteg prémium és középkategóriás termék érkezik hazánkba Angliából és Németországból, de azoknak a felszereléseknek az árai is drasztikusan növekedtek, amiknek egyes alapanyagait külföldről kell beszerezni. Éppen ezért a szakértő szerint az emberek elkezdtek lefelé vásárolni:

Akik eddig szuper prémium vagy prémium állateledeleket vásárolta, most áttértek a középkategóriás állateleségre. Hogy egy példát mondjak, most a középkategóriás kutyatáp kerül annyiba, mint egy éve még a szuper prémium került. Az emberek most már megválogatják jobban, mire adnak ki pénzt. A kutya, macska vagy egyéb kisállat fenntartásához elnegedhetetlen élelmet és holmikat megveszik, de a jutalomfalatok vásárlása jelentősen csökkent. A vitaminokat úgy-ahogy megveszik, a bolha- és kullancsirtókat viszont ugyanúgy keresik továbbra is, hisz ezek az élősködők a lakásban is elterjedhetnek, rájuk is veszélyesek lehetnek, arról nem is beszélve, hogy ha az állat megbetegszik, a kezelési költségek kifizetése jóval több, mint amennyibe a megelőzés kerül. A nem vényköteles termékek közül az ugyanolyan jó, helyettesítő termékeket keresik a drágább külföldi szerek helyett

– mondta el Máté Péter, aki szerint mindezek mellett az állatorvosi költségek is jócskán emelkedni fognak:

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is megemelkedett, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent

– mesélte a szakértő.

A drasztikus árnövekedés miatt a szakértők azt tanácsolják, hogy csak az vágjon bele az állattartásba, aki legalább havi 20 ezer forintot tud költeni kiskedvencére, amin felül el tud tenni még legalább 5 ezer forintot minden hónapban, hiszen előbb vagy utóbb szükség lesz orvosi kezelésre.