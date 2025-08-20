2025. augusztus 20. szerda István
Woman drinking schnaps lies with her head on the table with bottle half empty and a glass in her hand.
Egészség

Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar

Jeki Gabriella
2025. augusztus 20. 18:58

Magyarországon minden ötödik felnőtt problémás alkoholfogyasztónak számít, ami súlyos népegészségügyi kihívást jelent. Bár nem fogyasztunk kiugróan sok alkoholt nemzetközi szinten, a következmények mégis rendkívül súlyosak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése bemutatja a jelenség társadalmi és egészségügyi vonatkozásait.

Magyarországon a felnőtt lakosság mintegy 20 százaléka számít problémás alkoholfogyasztónak – ez azt jelenti, hogy minden ötödik embernél fennáll az alkoholfüggőség kockázata, vagy már kialakult a szenvedélybetegség. Ez a jelenség nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is súlyos következményekkel jár. A túlzott alkoholfogyasztás hozzájárul a krónikus betegségek – például májkárosodás, szív- és érrendszeri problémák, mentális zavarok – kialakulásához, és közvetve rontja a lakosság életminőségét, valamint növeli az egészségügyi ellátórendszer terheit.

Fontos azonban kiemelni, hogy az alkoholfüggőség diagnózisa nem kizárólag az elfogyasztott mennyiségtől függ. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a függőséghez hozzátartozik a kontrollvesztés, a testi és pszichés elvonási tünetek jelenléte, valamint az, hogy az alkoholfogyasztás negatív hatással van a munkavégzésre, a családi kapcsolatokra vagy a társadalmi beilleszkedésre. A WHO legfrissebb adatai szerint világszerte több mint 280 millió ember küzd alkoholproblémákkal, ami alátámasztja, hogy ez valóban globális méretű probléma. Magyarország ebben a tekintetben sem kivétel – a problémás ivók aránya társadalmi szinten is aggasztó.

Annak ellenére, hogy hazánk nem tartozik a legmagasabb alkoholfogyasztással rendelkező országok közé, az ebből eredő egészségügyi károk kiemelkedően súlyosak. A CHART by Pénzcentrum kutatása rámutatott, hogy Magyarország vezeti az európai rangsort a májbetegségek miatti halálozások tekintetében. Ez azt jelzi, hogy a hazai fogyasztási minták – például a mértéktelen ivás rövid idő alatt – különösen destruktívak. Az alkoholizmus társadalmi hatása túlmutat az egyénen: romboló hatással van családokra, munkahelyi közösségekre és a gazdaságra egyaránt.

A World Population Review 2023-as statisztikái szerint a magyar felnőttek 21,5 százaléka volt problémás alkoholfogyasztó, amellyel világelsők voltunk ebben a kategóriában. A társadalmi érintettség tehát nem elhanyagolható: becslések szerint körülbelül 400 ezer gyermek élhet olyan családi környezetben, ahol legalább az egyik szülő alkoholproblémával küzd. Emellett több százezer felnőtt él olyan múltbeli terhekkel, amelyek egy alkoholbeteg környezethez köthetők. Ezért elengedhetetlen a megelőzés, a korai felismerés és a közösségi szintű támogatás erősítése – szakmai, oktatási és egészségpolitikai eszközökkel egyaránt.

Címlapkép: Getty Images
