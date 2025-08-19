2025. augusztus 19. kedd Huba
Közelkép a gyönyörű nő sötét hosszú hajjal, ezüst trendi ékszereket visel. Különböző divatos ezüst divatos ékszerek - fülbevalók, karkötők, nyakláncok és gyűrűk.
Vásárlás

Terjeszkedik a lengyel luxusékszer-birodalom: itt nyit legközelebb W.Kruk

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 09:24

A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a budapesti Köki Terminálban is megjelenik.  

A krakkói székhelyű W.Kruk újabb magyarországi terjeszkedésre készül. A lengyel ékszerkereskedő a napokban már megnyitotta szombathelyi egységét, következő lépésként pedig a budapesti Köki Terminál bevásárlóközpontban tervez üzletnyitást - írja a Világgazdaság. 

A W.Kruk Lengyelország legpatinásabb ékszerkereskedője, amelyet 1840-ben alapítottak Poznańban, kezdetben ékszerkészítő műhelyként. A vállalat 1920-ban kezdte forgalmazni a svájci óramárkákat, 2004 óta a Rolex, 2020 óta pedig a Patek Philippe kizárólagos képviselője Lengyelországban.

A cég a VRG Capital Group részeként működik, és jelenleg Lengyelországban és Magyarországon összesen mintegy 180 üzletből álló hálózatot üzemeltet, amelyből 26 franchise rendszerben működik. A magyarországi leányvállalat a lengyel anyavállalaton keresztül kapcsolódik a vállalatcsoport portfóliójába. Kínálatukban arany- és ezüstékszerek mellett gyémántokból készült különleges darabok is megtalálhatók.

A W.Kruk 2023 júliusában jelentős akvizíciót hajtott végre: felvásárolta a 45 üzletből és online áruházból álló Lilou hálózatot, amelyet az eredeti márkanév alatt működtet tovább.

A Köki Terminálban nyíló új üzlet pontos nyitási dátuma egyelőre nem ismert, de a helyszínen elhelyezett molinón már jelzik, hogy munkatársakat keresnek az új egységbe.

A lengyel ékszerkereskedő magyarországi hálózata jelenleg hat budapesti üzletből áll, valamint jelen van Pécsen, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán és a nemrég megnyitott szombathelyi egységgel együtt immár hat vidéki városban is.
Címlapkép: Getty Images
