Terjeszkedik a lengyel luxusékszer-birodalom: itt nyit legközelebb W.Kruk

A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a budapesti Köki Terminálban is megjelenik.

A krakkói székhelyű W.Kruk újabb magyarországi terjeszkedésre készül. A lengyel ékszerkereskedő a napokban már megnyitotta szombathelyi egységét, következő lépésként pedig a budapesti Köki Terminál bevásárlóközpontban tervez üzletnyitást - írja a Világgazdaság.

A W.Kruk Lengyelország legpatinásabb ékszerkereskedője, amelyet 1840-ben alapítottak Poznańban, kezdetben ékszerkészítő műhelyként. A vállalat 1920-ban kezdte forgalmazni a svájci óramárkákat, 2004 óta a Rolex, 2020 óta pedig a Patek Philippe kizárólagos képviselője Lengyelországban.

A cég a VRG Capital Group részeként működik, és jelenleg Lengyelországban és Magyarországon összesen mintegy 180 üzletből álló hálózatot üzemeltet, amelyből 26 franchise rendszerben működik. A magyarországi leányvállalat a lengyel anyavállalaton keresztül kapcsolódik a vállalatcsoport portfóliójába. Kínálatukban arany- és ezüstékszerek mellett gyémántokból készült különleges darabok is megtalálhatók.

A W.Kruk 2023 júliusában jelentős akvizíciót hajtott végre: felvásárolta a 45 üzletből és online áruházból álló Lilou hálózatot, amelyet az eredeti márkanév alatt működtet tovább.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Köki Terminálban nyíló új üzlet pontos nyitási dátuma egyelőre nem ismert, de a helyszínen elhelyezett molinón már jelzik, hogy munkatársakat keresnek az új egységbe.

A lengyel ékszerkereskedő magyarországi hálózata jelenleg hat budapesti üzletből áll, valamint jelen van Pécsen, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán és a nemrég megnyitott szombathelyi egységgel együtt immár hat vidéki városban is.