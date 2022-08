Megvan a válasz a brutális piadrágulásra? Ez az ital lehet a magyarok új kedvence

Idén már semmi nem állta útját a fesztiváloknak, az éttermek, teraszok nyitva, így nem csoda, a drágulás mellett is sok alkoholos ital fogyott. Az üzletek beszámolói alapján a kereslet elmarad még a járvány előtti időszaktól, azonban a melegnek hála lényegesen több alkoholos ital fogyott, mint az előző évben. Azonban, csak úgy, mint minden mást, az alkoholos italokat is utoléri az infláció. Vegyes kereslet, emelkedő árak, és új italok jellemezték az idei nyarat.

Az idei nyár már sokban hasonlított a járvány előtti időkhöz. Nem maradtak el a fesztiválok, szabadtéri rendezvények, ráadásul iszonyatos kánikula csapott le Európára, ami mind kedvezett az alkoholos italok piacának is. Bár a kereslet volumene még elmaradozott a járvány előtti időktől, vannak olyan üzletek, ahol szép számmal fogyott az alkoholos ital, még a drágaság ellenére is.

A boltok polcain pedig széles a kínálat: az égetett szeszes italok mellett nagyot mennek a sörök, prémium és kézműves sörök, de a borok is. Ráadásul egyre nagyobb teret hódítanak az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, gyümölcsös sörök sőt az alkoholmentes változatok is. A magyarok nyitottak az új italokra, így hiába a drágulás, azért sokan frissültek fel így a nyár során.

Drágul a magyarok kedvence

A drágulás azonban az alkoholos italokat sem kerüli el.Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke korábban arról nyilatkozott, hogy nehézségekkel küszködik a söripar, így a drágulás elkerülhetetlen. Az iparág ugyanis alapanyag- valamint csomagolóanyag-hiányban szenved a háború miatt, így az előállítás is kisebb nehézségekbe ütközhet. A kormány által meghirdetett különadó-rendszer is sújtja az ipart, hiszen a sör jövedéki adóját hektoliterenként 1800 forintra emelték, ami szintén meg fog látszódni a bolit árakon is.

Kántor Sándor azt is kiemelte, hogy a piacot a prémium, valamint az alkoholmentes sörök húzzák majd fel. Ezen kívül pedig egyre nyitottabbak a magyarok is a különböző frissítő, enyhén alkoholos kevert italokra is, amelyekből szintén sok fogyott a nyári kánikula alatt. Megkérdeztük a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnökét, Gyenge Zsoltot, hogy milyenek voltak az ő tapasztalatai a nyárral kapcsolatban. Mint mondta, látni lehetett, főleg a fesztiválok szempontjából, hogy erős volt a szezon, az emberek sokat költöttek a rendezvényeken.

Azonban a boltokban már nem ez volt a tendencia. Ráadásul a gyártóknak is emelnie kell az árakat, hiszen emelkedik a rezsi, az üzemanyag, az alapanyag, minden elszáll, azonban az emberek pénztárcájában kevesebb a pénz. A bolti eladások tavaly ugyanebben az időszakban erősebbek voltak, most, összehasonlítva mintegy 30 százalékos visszaesést látunk. Erre még jönni fog egy 20-25 százalékos áremelkedés, ami komoly visszaesést fog jelenteni

- tette hozzá Gyenge Zsolt. Mint mondta, a kisüzemi sörfőzdéknél, bár nem jellemzőek a gyümölcsös termékek, megjelennek itt is a gyümölcsös választékok, azonban sok kisüzemi sörfőzde ezeket a köztes termékeket nem csinálja.

Bár konkrét adatunk erre nincs, az elmúlt 10 évben folyamatosan növekedett a térnyerése a kézműves söröknek, ami az elmúlt időszakban, főleg a COVID óta kicsit megtorpant

- mondta Gyenge Zsolt arra, hogy mekkora a térnyerése a kézműves italoknak a piacon.

Mindegy, csak hideg legyen

Nem csak a kézműves söröket keresték a magyarok, a klasszikusokat is sokan vásárolták a nyár során, sőt, a keresletből az látható, hogy mindegy az ár, csak hideg legyen, frissítő és lehetőleg alkoholos. Megkérdeztünk pár nagyobb üzletláncot arról, hogy mi fogyott náluk a legjobban az idei nyári szezonban. A kérdéseinkre a Spar elmondta, hogy összességében sikerült idén az alkoholos italok fogyasztását illetően a tavalyi számokat hozni az eladási oldalon, az alkoholos termékek fogyasztása azonban nem érte el az egyéb élelmiszerek forgalmi növekedési dinamikáját. Az idei szezon fogyasztási szintje forgalomban ugyan eléri a 2019-es évit, azonban ez csak az inflációs hatásnak köszönhető, volumenben jelentős, kétszámjegyű az elmaradás.

A borok tekintetében a könnyen fogyasztható fehér- és rozéborok igen népszerűek. Szesz esetén a gin, whiskey, rum hármas emelkedik ki a sorból, mint trendi italok. A sörök esetében a minőségi/prémium világos sörök népszerűsége emelkedik ki a szezonban a kategóriából

- mondta az üzletlánc, akinek szóvívője hozzátette, hogy volumenben az idei eladási számok nem érték el a tavalyi év azonos időszakában tapasztalt értékeket.

Önmagában megfigyelhető az alacsony alkoholtartalmú, vagy alkoholt nem tartalmazó szeszes italok, sörök fogyasztásának a térnyerése. Ez viszont inkább a következő 3-5 évben fog jelentősebb változásokat hozni a piacra, jelenleg inkább addicionális forgalomról beszélhetünk

- tették hozzá. A PENNY is válaszolt kérdéseinkre, elmondták, hogy üzleteikben, vegyesek az értékesítési tapasztalatok. A pandémiás időszak bő két éve alatt, a lockdown időszakok idején inkább az égetett szeszek forgalma volt magasabb, ám mióta újra nyitva vannak a vendéglátó egységek, azóta ez a növekedés megállt, sőt kicsit vissza is esett.

Az alkoholos italok kategóriát a sör, valamint a fehér-, illetve rozé borok húzzák fel. Mivel szinte egész nyáron tartós időszakokban volt kánikula, ezért utóbbiakra is folyamatos volt az igény

- tették hozzá. Érdekességként említették meg, hogy bár az ízesített sörök is szép számban fogytak, ezek a termékek a korábbi évek nyári szezonjaihoz képest jelentősen vesztettek a népszerűségükből, viszont ez a változás a 0%-os, azaz alkoholmentes sörök javára történt. A nyár abszolút slágere idén részükről egyértelműen kijelenthető, hogy a sör volt, ezen belül is az akciós, és saját márkás termékek.

A 4,5%-os, fél literes, dobozos Königsbrauból hetente közel 1,3 millió darabot értékesítettünk. A nem sajátmárkás termékek közül a lager és a pilzeni típusú, valamint a búza sörök teljesítettek a legjobban, de meg kell jegyezni, hogy a kicsit magasabb árkategóriás sörök is szépen fogytak

- tették hozzá. Kiemelték, ebben a szezonban körülbelül 57 millió darab sört adtak el. Megkérdeztük azt is, hogy a PENNY keresletében mekkora a kereslet az enyhén alkoholos gyümölcsös italok iránt. Mint mondták ezek a termékek nem annyira specifikusak náluk.

Bár voltak értékesítési próbálkozásaink, de a forgalmuk nem éri el a teljes alkoholos italok 5%-át se. Viszont, ahogy arról fentebb már esett szó, a gyümölcsös alkoholos sörök a korábbi évek nyári szezonjaihoz képest jelentősen vesztettek a népszerűségükből, viszont ez a változás a 0%-os, azaz alkoholmentes sörök javára történt

- tudhattuk meg a szóvivőtől. A Lidl is válaszolt kérdéseinkre, mint mondták, tapasztalataik alapján elmondható, hogy a szezonalitásnak köszönhetően megnőtt a kereslet mind az alkoholos, mind pedig az alkoholmentes italkategóriákban a nyári időszakban. Az alkoholos italokat tekintve a forgalom alakulása meghaladja a járvány előtti időszakra jellemző mértéket.

A vásárlók körében a nyári időszakot tekintve a könnyedebb illatos fehér, és a rozé borok, a prosecco, valamint a habzó bor alapú alkoholos italok és koktélok a legkeresettebbek. A nemzetközi trendeknek megfelelően itthon is egyre népszerűbbek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, például a hard seltzer az áruházlánc kínálatában is megtalálható. A gin és tonic iránt is megnövekedett a kereslet, mely hiszen egyrészt tökéletes nyárhűsítő ital, másrészt egyre trendibb a termék fogyasztása a vásárlók körében

- tudhattuk meg az áruháztól. Mint mondták, a fogyasztók a hagyományos sörök mellett, a jó ár-érték arányú söröket részesítik előnyben, a keresletnövekedés elsősorban a szezonális jelleggel elérhető, ismertebb márkasörök és kézműves sörök iránt figyelhető meg.

Teljesen új italokat is keresnek a magyarok

Az idei nyár szenzációja, amely a Brancs közösségi piacon is befutott, az enyhén alkoholos, gyümölcsös Cseles felnőtt szörp. Varga Dávid, az egyik ötletgazda elmondta, hogy a sikeres projekt után valóban berobbant a Cseles felnőtt szörp kereslete.

Az emberek nyitottságának köszönhetően júliusban sikeresen lezárult a Brancs kampányunk, ahol el tudtunk kezdeni direktben értékesíteni, otthoni felhasználásra. A sikerre való tekintettel elindítottuk saját webshopunkat. A nyár abszolút pörgéssel telt és növeltük az eladásaink számát is.Február óta 2800 üveg fogyott el a 3 ízből összesen, ennek jórésze a nyár folyamán egyre növekvő ütemben. Szemléltetésképp ez szódával hígítva kb. 70 000 pohár italt jelent

- emelte ki Varga Dávid. Mint mondta, a weboldalon a vásárlási lehetőséget pár hete indították el, így erről még nincsenek régre visszanyúló számaik, de az látszik, hogy egyre többen rendelnek otthonra is.Ezen kívül 4 kisebb rendezvényre, és új helyekre is eljuttatták terméküket.

A Balatonparton 12 db, Miskolcon és környékén 31 db, Debrecenben pedig 10 db új hely van, ahol már készítenek felnőtt szörpöt is. Jelenleg 120 vendéglátó partnernél és 4 nagykereskedelmi partnernél kaphatóak a Cseles szörpök

- emelte ki. Elmondta, hogy az idei nyáron eljutottak a Cselessel a Balaton-partra, azon belül is a déli parton Fenyvestől Szántódig találkozhattak már a felnőtt szörppel vásárlók. Vidéki nagyvárosokba is eljutottak, ahol rengeteg nyitott és pozitív vendéglátóssal találkozott a csapat, de kisebb fesztiválokon is jelen voltak. Az új ízekkel is haladnak, mint mondták az áfonya-kardamom remekül debütált. Eddigi tapasztalataik alapján azt látják, hogy jóval kevésbé megosztó, mint a meggy és a bodza.

A három ízzel az volt a célunk, hogy egy széles spektrumot lefedjünk, mivel a meggy-szegfűszeg-fahéj egy eléggé karakteres, fűszeres ízvilágot képvisel, ellentétben a bodza-citrommal, ami egy jóval könnyedebb ital. Az áfonya-kardamommal az volt a célunk, hogy a kettő között helyezkedjen el

- fejtette ki az egyik ötletgazda. Kiemelték, hogy mivel elkezdtek a vidéki vendéglátóhelyek felé is nyitni, így a kínálat bővülésével egyre többen találkoznak a Cselessel, ennek következményeként növekszik a fogyasztóbázisuk is.