Vizsgálat indul az Aldi ellen: megtéveszthették a vásárlókat, ez lehet a bűnük

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben. A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak. A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
Az Aldi Magyarország egyik legkiterjedtebb bolthálózattal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozása. A GVH észlelte, hogy a cég 2025. március 19-től a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában, amely állítások valószínűsíthetően valótlan tartalmúak.
A vállalkozás a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton a Legjobb akciók! és Legszélesebb választék! alkategóriákban több hónappal korábban elnyert 1. helyezésére alapozta, az azonban valószínűsíthetően nem elegendő a piacelsőség objektív, tényszerű igazolására, figyelembe véve többek között, hogy az egy szubjektív közönségszavazáson alapult, illetve a marketing-kommunikáció időzítését is.
A vállalkozás pályázati nyertességét olyan módon jelenítette meg, hogy az valószínűsíthetően alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére,
mely által olyan ügyleti döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket egyébként nem hoztak volna meg.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
A GVH felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy piacelsőségi állításokat csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív adatokkal, melyek ezt egyértelműen alátámasztják.
A nemzeti versenyhatóság 2024 elején szintén piacelsőségi állítások alkalmazása miatt szabott ki 90 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a Lidl-re. A versenyhivatal továbbra is kiemelt figyelemmel követi a kiskereskedelmi piacot mind fogyasztóvédelmi, mind antitröszt szempontból; zajlanak eljárásai jelenleg többek között teljes kiőrlésű termékek, kuponakciók és egy valószínűsíthető viszonteladói ármeghatározás miatt is.
