Stuttgart, 2024. június 24.Szoboszlai Dominik a mérkõzésen megsérült Varga Barnabás mezében ünnepli a csapat gyõzelmét a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkõzés
Sport

Keselyűk köröznek a magyar válogatott meccsén: milliókat kérnek a jegyekért, ez pofátlanság

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 11:14

Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.

Már csak szűk három hetet kell várni, mire a magyar férfi labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőt játszik Budapesten a Cristiano Ronaldoval és Bruno Fernandessel felálló portugál válogatott ellen. Nem csoda, hogy az érdeklődés hatalmas, jó eséllyel ugyanis az utolsó alkalom lesz ez, hogy Cristiano Ronaldo magyar futballpályán szerepel majd.

A jegyeket másfél hete, amikor az értékesítés megkezdődött, szinte percek alatt elkapkodták, így már csak nem hivatalos csatornákon szerezhetők be. A Blikk azonban arról ír, hogy természetesen az üzérkedők is megjelentek: több százezer, nem ritkán több millió (!) forintért árulnak belépőket a meccsre, amire ők még le tudtak csapni.

fotó: jófogás

A lap megkereste a Magyar Labdarúgó Szövetséget arról, hogy tesznek-e valamit az üzérek ellen. A szövetség úgy reagált: elítélik az üzérkedést, és csak a hivatalos csatornákon vásárolt jegyekárt tudnak felelősséget vállalni.

Valamennyi értékesített jegy névre szóló, azokat átírni szabályosan csak a jegyértékesítési szabályokban foglaltak betartásával lehet. Az MLSZ jegyértékesítési és névátírási szabályait betartó vásárlók biztonságosan tudnak hozzájutni a belépőkhöz. Az MLSZ kizárólag a hivatalos jegyértékesítési partnerétől vásárolt jegyekért és a náluk átírt jegyekért vállal garanciát. Azok, akik privát csatornákon keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és nem tudnak belépni a stadionba. Az ilyen jeggyel üzletelő eladók és a belépőket megvásárlók egyaránt felelősek a jelenség létezéséért. A szövetség mélységesen elítéli azokat, akik tisztességtelen haszonszerzésre használják fel a felfokozott érdeklődést

- közölték.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
