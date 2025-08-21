A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
Keselyűk köröznek a magyar válogatott meccsén: milliókat kérnek a jegyekért, ez pofátlanság
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Már csak szűk három hetet kell várni, mire a magyar férfi labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőt játszik Budapesten a Cristiano Ronaldoval és Bruno Fernandessel felálló portugál válogatott ellen. Nem csoda, hogy az érdeklődés hatalmas, jó eséllyel ugyanis az utolsó alkalom lesz ez, hogy Cristiano Ronaldo magyar futballpályán szerepel majd.
A jegyeket másfél hete, amikor az értékesítés megkezdődött, szinte percek alatt elkapkodták, így már csak nem hivatalos csatornákon szerezhetők be. A Blikk azonban arról ír, hogy természetesen az üzérkedők is megjelentek: több százezer, nem ritkán több millió (!) forintért árulnak belépőket a meccsre, amire ők még le tudtak csapni.
A lap megkereste a Magyar Labdarúgó Szövetséget arról, hogy tesznek-e valamit az üzérek ellen. A szövetség úgy reagált: elítélik az üzérkedést, és csak a hivatalos csatornákon vásárolt jegyekárt tudnak felelősséget vállalni.
Valamennyi értékesített jegy névre szóló, azokat átírni szabályosan csak a jegyértékesítési szabályokban foglaltak betartásával lehet. Az MLSZ jegyértékesítési és névátírási szabályait betartó vásárlók biztonságosan tudnak hozzájutni a belépőkhöz. Az MLSZ kizárólag a hivatalos jegyértékesítési partnerétől vásárolt jegyekért és a náluk átírt jegyekért vállal garanciát. Azok, akik privát csatornákon keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és nem tudnak belépni a stadionba. Az ilyen jeggyel üzletelő eladók és a belépőket megvásárlók egyaránt felelősek a jelenség létezéséért. A szövetség mélységesen elítéli azokat, akik tisztességtelen haszonszerzésre használják fel a felfokozott érdeklődést
- közölték.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
