Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Soha nem látott fordulat a luxuspiacon: új stratégiát követhetnek a gazdagok
A világjárvány idejét leszámítva több mint egy évtized után először torpant meg a globális luxuspiac növekedése, derül ki a Boston Consulting Group (BCG) és az Altagamma friss kutatásából. Az elemzés szerint eközben a legtehetősebbek mindinkább a wellness/hosszú élettartam (longevity) termékek, a szépségápolás és a lakberendezés felé fordulnak, és egyre nagyobb a Z-generáció súlya a luxuscikkek piacán.
A két cég idén immár a 11. alakalommal vizsgálta a luxuscikkek piacát, ahol a 2023-as 4 százalékról 2024-ben már 12 százalékra emelkedett az 1995-2009 között születettek, vagyis a Z-generáció súlya. Ez 2030-ra várhatóan eléri a 25 százalékot. A Z generáció 70 százaléka érzi úgy, hogy a globális luxusmárkák kifejezik, amit ők képviselnek – ez az arány 3 százalékponttal nagyobb, mint a millenniumiaknál, és 15 százalékponttal nagyobb, mint az idősebbek között. Nem meglepő, hogy a Z-generáció tagjai állítják a legbiztosabban, hogy az elkövetkező 12 hónapban luxuscikkekre is költenek majd.
A márkáknak át kell gondolniuk a stratégiájukat és értékeiket is
A luxus története a XIX. században kezdődött, amikor ez még kizárólag a valóban tehetősek kiváltsága volt. Idővel a piac egyre bővült: megjelent a prêt-à-porter, a luxus szépségápolási termékek, a globális luxusüzletláncok és a közösségi média is szerepet kapott – mindez komoly piaci méretnövekedést tett lehetővé.
A luxus demokratizálódása látványos növekedést hozott és az aspirációs fogyasztók (akik jórészt kisebb jövedelemből évente kevesebb mint 2 ezer eurót költenek luxusra) végül a piac volumenének több mint 70 százalékát adták. Ám a méretre való törekvés során a luxus egy része elvesztette a lényegét: az iparág egy része az exkluzivitást elérhetőségre, a stabilitást pedig kiszámíthatatlanságra cserélte.
Az úgynevezett aspirációs fogyasztói körbe azok tartoznak, akik egy adott életstílust, társadalmi státuszt vagy márkát kívánatosnak tartanak, arra törekednek, hogy azonosuljanak vele – még akkor is, ha anyagilag vagy társadalmilag még nem tartanak ott.
Arányuk a luxuscikkek vevői között 2024-ben 60 százalékra csökkent. Ők 2024-ben 623 milliárd eurót költöttek luxuscikkekre, 2 milliárddal kevesebbet, mint egy évvel korábban – a 35 százalékuk pedig inkább megtakarításra, befektetésre, egészségmegőrzésre és használt termékekre fordította a pénzét.
Ennek eredményeképp azok a márkák tapasztalják a legnagyobb visszaesést, amelyeknek a vásárlói nagyobb részben aspirációs fogyasztók
- míg azok a márkák, amelyek hűek maradtak a legfelső kategóriás ügyfeleikhez, nem csupán átvészelik a nehézségeket – hanem erősödnek is, állapította meg a BCG és az Altagamma.
Vásárlói csoportok
A luxuscikkek piacának nagyobb játékosait az elemzés 3 csoportra osztja, költéseik alapján. Az első csoport tagjai évente minimum 5 ezer eurót, a másodiké legalább 20 ezer eurót költenek luxusra – míg a harmadik csoport tagjai 50 ezer eurónál is többet. Az évi 50 ezer euró felett költők a lélekszám alapján a piac kevesebb, mint 1 százalékát teszik ki, de ők generálják a teljes forgalom 23 százalékát. 2013-ban még csak a teljes költés 12 százalékát, 2023-ban pedig a 21 százalékát adták ők. 2024-ben a kölétseik összege 236 milliárd euróra rúgott az 1022 milliárdos luxus piacon.
Az elemzés szerint a márkáknak újra a legfelső kategóriás ügyfelekre kell összpontosítaniuk, és vissza kell térniük ahhoz, amit a valódi luxus jelent.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mennyit költenek valójában luxusra a leggazdagabbak?
Az 50 ezer euró feletti éves költés a gyakorlatban átlagosan mintegy évi 360 ezer eurót jelent – de ez az összeg az autókkal, wellness/hosszú élettartam programokkal együtt eléri akár a fél millió eurót. Ezt a kiadási szintet 2024-ben 940 ezren engedték meg maguknak. A szinte határok nélkül költők közel fele Észak-Amerikában él, majd a sorban Európa következik, de egyre több az ilyen fogyasztó Kínában, Indiában és Délkelet-Ázsiában is.
Az elemzés szerint ennek a globális csoportnak a vagyona évi 8, létszáma pedig 9 százalékkal nő. 2030-ra több mint 1,4 millió ilyen fogyasztó lesz – 100 ezer milliárd eurónyi befektethető vagyonnal. Ez a réteg biztosítja a luxusipar legstabilabb szegmensének az alapját.
Ráadásul nemcsak a számuk nő, hanem az önbizalmuk is: e befolyásos csoport minden második tagja azt állítja, hogy 5–25 százalékkal növeli luxuskiadásait a következő másfél évben. Ugyanakkor az elemzés szerint Kínában – elsősorban a makrogazdasági környezet miatt –
2025-ben 5 százalékos visszaesés várható a luxusköltésekben miközben a luxus Kínában (is) továbbra is mélyen beágyazott eszköz a siker kifejezésére.
A felsőkategóriás ügyfelek igényei látszólag egyszerűek: kapcsolódást, különleges elbánást és kiváló minőséget várnak. Ehelyett azonban a visszajelzéseik szerint gyakran iparosított és túlzsúfolt vásárlási élményt kapnak, ami túl kevés személyes élményt kínál. Azoknak a cégeknek, amelyek őket akarják kiszolgálni, a markenting üzenetek helyett a diszkrét és személyere szóló kiszolgálásra és természetesen a termékek kiválóságára kellene figyelniük – a tömeggyártás helyett a mesteri, sokszor kézműves kidolgozásra.
Az „egészség, mint vagyon” szemlélet térnyerése
A legtöbbet költők kiadásaiban jelentős átrendeződés figyelhető meg. Az „egészség mint vagyon” új szemlélete kezd meghonosodni. A hosszú távú személyes fejlődést és jólétet szolgáló kategóriák – mint a wellness/hosszú élettartam (longevity), szépségápolás és lakberendezés – a leggyorsabban növekvő szegmensek közé tartoznak. Az előrejelzések szerint ezek a költések további 10 százalékkal növekednek a következő másfél évben.
Szintén erősödik az érdeklődés a dizájner és képzőművészeti termékek iránt, míg az olyan kategóriák, mint a ruházat és a borok, stabilizálódnak.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. Ez csak a kezdet?
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.
Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti.
Honnan érkeznek hamisított és csempészett dohánytermékek hazánkba? És vajon hogyan váltunk egyszerre cél-, forrás- és tranzitországgá az európai feketepiacon? Mutatjuk!
2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés.
A fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3, a júniusit 0,4%-kal haladták meg.
A McDonald's eladásai végre növekedésnek indultak, részben a "Minecraft Movie" akciójának köszönhetően, amely a gyorsétterem-lánc eddigi legnagyobb marketingkampánya volt.
A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért.
Vitamint áruló cégre csaptak le a magyar hatóságok: erős dolgokat állítanak, nem javasolják a vásárlást
Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
A hipermarketlánc ezzel a diszkontok, mint a Lidl, Aldi vagy Penny modellje felé mozdul el, miközben a piacot kormányzati megszorítások is nehezítik.
Gyászos képet festenek a magyar boltok: rengeteg vásárló szenved a drágulástól, messze még a fellendülés
Bár júniusban éves alapon 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a szektor szereplői szerint messze nem egyértelmű a fellendülés.
A brit reklámfelügyeleti hatóság betiltott két Zara-reklámot, mert a bennük szereplő modellek túlságosan soványnak tűntek.
Drágább, mint valaha: egyes helyeken már közel 1 000 forintba is kerül egy kiló alma Magyarországon
Akadozik a palackvisszaváltási rendszer: az automaták túlterheltek, gyakran leállnak, mindig nagy a sor
Egy évvel a palackvisszaváltási rendszer bevezetése után továbbra is jelentős problémák tapasztalhatók.
A kutatás rávilágít, hogy a vásárlói döntéseket ma már egyértelműen a közösségi tapasztalatok határozzák meg.
A vállalat statisztikái szerint a programban részt vevő vásárlók körülbelül fele az ingyenes próbaidőszak után fizetős előfizetésre vált.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.