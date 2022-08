Kegyetlen kávéválság sújt le hamarosan a világra: igazi luxus lesz meginni egy csésze feketét?

Emelkedésnek indult az arabica kávéfajta ára, ugyanis az aszályos időjárás miatt szűkült a kínálat Brazíliában ebből a kávéfajtából. A világ kávétermelésének nagyjából 70 százalékát adó arabica fő termőterülete Brazília. Az aszállyal összefüggő terméskiesés akár évekre is visszavetheti a hozamokat ezeken a területeken.

Az országot is érintő aszály és a szállítási nehézségek miatt számíthatunk a jövőben áremelkedésre – mondta el az InfoRádiónak Nezvál Máté, a 42 Coffee tulajdonosa, kávépörkölő-mester, kávészakértő, aki szerint ez feltehetőleg nálunk is érezhető lesz, hiszen hazánkba is rengeteg brazil kávé érkezik.

Az aszály mellett a másik gondot a globális szállítási és az ellátási láncok fennakadásai jelentik, mert a kávét konténerekben szállítják Európába, és az ehhez rendelkezésre álló konténerek és hajók száma korlátozottá vált az utóbbi időben – mondta Nezvál Máté. A logisztikai kihívások miatt is valószínűleg növekedés várható az árakban. A szakértő ugyanakkor kiemelte: a tőzsdén a világ kávétermelésének a tízszerese fordul meg, és sokszor előfordul, hogy a kikötőben állnak a szállítmányok, és várják, hogy adják-vegyék őket. Így az, hogy idén kevesebb lesz a termés, sokszor inkább csak ürügy az áremelésre, mert amit a tőzsdei ármozgásokon látunk, az nem biztos, hogy tükröződik a valós mennyiségben – mondta a kávépörkölő-mester.