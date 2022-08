Érik az összeomlás a sörpiacon: áremelés jön, visszatérnek az alsópolcos termékek

Nincs egyszerű dolga azoknak, akik ma itthon a kézműves sör-bizniszben szeretnének boldogulni: két éve a pandémia kitörése és a lezárások tették szinte lehetetlenné a hazai mikrofőzdék fennmaradását, most pedig az energiaválság és a drágulás jelent problémát. Ugyan a forgalom terén növekedés tapasztalható, azonban a magas infláció, az energia- és az alapanyagok drágulása, a gyenge forint és az Ukrajnában zajló háború egyszerre olyan nyomást helyeznek a magyar főzdékre, amivel nem biztos, hogy mindegyikük meg tud birkózni. Következzék a Pénzcentrum körképe a kézműves sörfőzdékről és arról, mire számíthatunk a kraftsörök piacán a közeljövőben.

A pandémia két éve legsúlyosabban a turizmus-vendéglátást érintette, az utóbbitól pedig szorosan függnek az itthon működő kézműves sörfőzdék. A járványhelyzet javulásával és a korlátozások megszűnése után az idei szezonban egészen visszaállt a kereslet a járvány előtti szintre, illetve van olyan főzde is, aki idén elmondása szerint a nehézségek ellenére növelni tudta a forgalmát. Azonban a 2022-es év sem ígérkezik könnyűnek az iparban: a sörfőzés egy magas energiaIgényű folyamat, a főzdékre pedig nem vonatkozott a rezsicsökkentés. Nem csak az áram és a gáz kerül most jóval többe, hanem a komló és a maláta is, melyek itthon kevéssé elérhetőek, így szintén külföldről szerzik be őket.

Külföldön a nyersanyagok ára jelentősen emelkedett, erre viszont rátesz egy lapáttal a forint. Az alapanyagok beszerzésekor a magyar főzdéknek is ugyanazt az árat kell megfizetni, a gyenge forint miatt viszont most ez jóval többe kerül a magyar főzdéknek, mint év elején. A kraftsörök esetében ráadásul nem mindegy, milyen árpa, maláta és komló kerül a keserű nedűbe, hiszen a kézműves főzdék termékei pont a magas minőségük miatt nyertek teret a piacon. „Az alapanyagköltségek euróban vannak, és alapvetően drága anyagokról van szó – ez pedig egyértelműen a sörökre rá lett terhelve” nyilatkozta a Pénzcentrumnak Ali Rawech Szami a HopToptól a drágulást hajtó tényezőkkel kapcsolatban.

Ilyen körülmények között elkerülhetetlen tűnik az áremelés, azonban az nem csak a főzdéktől függ, ezt mikor tudják végrehajtani. Aki gyakran fogyaszt hazai kézműves söröket, annak már feltűnhetett, hogy a legtöbb helyen már voltak emelések: általában 15%-kal drágultak a kisüzemi a sörök. A főzdék elmondása alapján ez viszont közel sem elég ahhoz, hogy a megemelkedett gyártási költségeket fedezze, ráadásul a piaci benzinár hatása még csak most fogja elérni őket. Így további drágulásra kell számolni, a hazai kézműves sörfőzdék pedig a járvány után újra szorult helyzetben vannak. Kérdés, ezzel a problémával hogy tudnak megbirkózni a sörkészítők. Ugyan a legtöbb főzde úgy látja, a kézműves sörök iránti érdeklődés meg fog maradni, azonban mindenképpen szűkülni fog az a réteg, akinek anyagilag belefér, hogy ilyen minőségű terméket válasszon.

Gyenge Zsolt, a Fóti Kézműves Sörfőzde tulajdonosa és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke elég borúlátó azzal kapcsolatban, hogy mennyi esélye van megmaradni a kisebb főzdéknek a jelenlegi helyzetben. Szerinte nem lesznek hajlandóak az emberek magasabb áron megvenni a sörfőzdék termékeit. Ugyan lesz egy réteg, aki ezt megengedheti magának, de a fogyasztóközönség jelentős része el fog menni az alsópolcos termékek irányába.

Növekedés biztos nem lesz, hanem inkább összeomlás: sorban zárnak be a főzdék. Azok szerencsések, akik csapházakat építettek, és költséghatékonyan tudják kimérni flakonokba a söröket, vagy akinek vendéglátó üzlethálózata van, ők élnek túl. A fesztiválok is segítenek, de nem tudni, mi lesz télen. A sörre mindig lesz igény, az viszont változni fog, milyen minőséget vásárolnak az emberek

– számolt be Gyenge Zsolt, Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke a kisüzemi főzdék helyzetéről a Pénzcentrumnak. Gyenge egyébként kiemelte, hogy a háború miatt per pillanat komoly üveghiány van, ugyanis a nagy üveggyárak Ukrajnában, Beloruszban és Oroszországban vannak.

Így állnak most a leghíresebb magyar főzdék

HopTop

Ali Rawech Szami, a HopTop sörfőzde egyik alapítója szerint jelen pillanatban egy kisüzemneknél nem az alapanyagra megy el a legtöbb pénz, hanem az állandó költségekre, ráadásul ezeknek február óta a négy-ötszörösét kell fizetni minden telephelyen működő főzdének. Szintén nagyot emel a sörök árán az áram és a gáz drágulása, azonban ezt nem tudják a fogyasztókra terhelni, ugyanis az éttermekkel és a viszonteladókkal már nyár elején megállapodtak az árakban, amin nem tudnak változtatni. Ugyan a főzdéjük forgalma nőtt, de a túl alacsony árak miatt kevesebb nyereséget termelnek.

Míg a multik 30-40-50%os áremelést végrehajtottak, ezt ők nem tudják megtenni. A kraftsörpiac egy drasztikus áremelést nem bírna el, de valamilyen drágulásra szükség lesz az évben.

A HopTopnál egyébként többlépcsős emelést hajtottak végre, ráadásul a gyártás és a növekedés is nőtt tavaly óta, de ennek ellenére is csökkent a nyereségük. Az ellátás terén a HopTop igyekszik partneri kooperációt folytatni, így a jó üzleti kapcsolatokon keresztül előbb le tudnak kötni nagyobb mennyiséget a szükséges alapanyagokból és termékekből. Az ellátásban szintén gond, hogy a nagykereskedők sem mernek sok árut rendelni, azt pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben előre ki kell fizetni, euróban. A forint volatilitása miatt pedig már itthon is sok esetben euróban van az elszámolás.

Nem átlátható és kiszámítható a piac, hogy lesz-e hiány, beszállítók emelnek-e árat: nem lehet tervezni. A bizonytalanság a legnagyobb probléma, a piaci környezetben és az alapanyagoknál is

– foglalta össze a kisüzemi sörfőzdék előtt álló nehézségeket Ali Rawech Szami, a HopTop egyik alapítója.

Monyó

Egyes alapanyagoknál akár 50%-os drágulás is tapasztalható (pl. maláta), de szinte minden alapanyag és csomagolóanyag folyamatosan drágul. Nem segíti a helyzetet az euró árfolyam, és a dráguló szállítás, ez a plusz költség pedig rátevődik az anyagköltségekre. Alapvetően nagy az eurós kitettségünk, de az utóbbi hónapokban még egyes magyar beszállítóink is átálltak eurós számlázásra.A piac visszajelzése alapján az üvegpalackból van hiány, mi szerencsére az elmúlt egy évben álltunk át az aludobozos kiszerelésre. Illetve a KeyKeg-ből van hiány a piacon, ami az egyutas hordót jelenti, és az exportra használják leginkább a sörfőzdék. Az utóbbi időben készlethiány van belőle a piacon. A Monyónál egyébként igyekeznek tartani az éves áremelést, a legutóbbi 5%-os volt, januárban pedig kénytelenek lesznek újra árat emelni, de ennek egyelőre nem látják a mértékét.

Alapvetően “luxusterméket” készítünk, amire recesszióban csökken a kereslet, az emberek kevésbé rakják a kosarukba nehezebb gazdasági helyzetben ezeket a prémium söröket. Tartunk tőle, hogy éreztetni fogja a hatását a csökkenő vásárlóerő, és arra számítunk, hogy nehéz időszak következik a kisüzemek számára, amit igyekszünk átvészelni

– mondta el Kelemen Balázs, a MONYO Brewing gazdasági vezetője a Pénzcentrum megkeresésére

Horizont

A kisüzemi főzdéket a termelési költségek már említett növekedése mellett a munkaerőhiány is sújtja. Sok új főzde kezdte meg működését az elmúlt években, rendkívül nagy lett a verseny. Azonban azok a főzdék, akik nem tudtak számottevő piacot szerezni, nehéz helyzetben lesznek, a stabil vevőkör hiánya miatt. Emellett sok főzdénél még az útkeresés zajlik, próbálják meghatározni magukat, megtalálni helyüket a piacon. Egy ilyen útkeresés, egy többszörösen nehezített pályán komoly kihívás lesz számukra.

Véleményem szerint azok a főzdék lesznek sikeresek, akik egy kevésbé árérzékeny célcsoportot szolgálnak ki. Ehhez azonban a folyamatos innováció mellett, stabil, megbízható magas minőséget kell nyújtani. Erre még kevesen képesek a hazai piacon

– foglalta össze a kisüzemi sörfőzdék jövőjét Ottó Gábor, a Horizont ügyvezetője.

A Horizontnál is drasztikusan emelkedtek termelési költségek az elmúlt évben, ennek jelentős részét teszi ki az energiaárak, melyek most 2,5-szeresébe kerülnek, mint 2021-ben. 2022-ben átlagosan 18%-os emelés volt a Horizont söröknél, de Gábor Ottó elmondása szerint ez messze elmarad a költségek növekedési ütemétől. Nyitva hagyják a lehetőséget a további áremelésre, ha a drágulás az alapanyagok és az energia esetében tovább folytatódik.

Szent András Sörfőzde

Megkeresésünkre Bukovinszky Béla ügyvezető úgy válaszolt, hogy a Szent András sörfőzdét is komolyan érinti az áremelkedés: "a sörfőzés nagyon energiaigényes iparág, a főzéstől a tartályok hűtéséig áramot és gázt egyaránt nagymértékben felhasznál, a Szent Andrást még egy ideig védik a hosszútávú szerződéseik, de ezt csak energiatakarékos megoldásokra való legalább részbeni áttéréssel lehet tartósan költséghatékony szinten tartani, melyek hamarosan meg is kezdődnek az üzemben. Az alapanyagok áraiban is drasztikus a növekedés." Azonban nem csak a különböző drágulást jelent gondot, hanem az aszály is:

Vannak termények, amiből gyakorlatilag megsemmisült a teljes idei termés, más alapanyagokból pedig a várt felét tudták betakarítani. Ennek hozadéka is természetesen a nagymértékű drágulás. A gyümölcsök esetében is hajmeresztőek a számok. Mi, a Szent András Sörfőzdénél több mint tízféle gyümölcsös sört készítünk, melyek mind valódi gyümölcsből készülnek

– nyilatkozta Bukovinszky Béla ügyvezető a Pénzcentrumnak a Szent András Sörfőzdét is érintő drágulásról.

Az látszik, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben a fogyasztók kevéssé választanak új, még nem ismert márkákat, ami a régebbi főzdéknek kedvezhet. Azonban az árak tekintetében létezik egy tűrésküszöb, amit lassan elérni látszik a piac. Az esetleges jövőbeni visszaesés a technológiailag nem elég fejlett szereplőket jobban sújthatja mivel most nem olyan időket élünk, hogy fejlesztésre költhessenek. Ezt persze a fogyasztókkal nem lehet teljes egészében megfizettetni, nem is fogadná el a piac, igy egyes termékeket lassan nullszaldósan tartanak piacon várva a konszolidáltabb időkre. Idén nyáron kényszerűen 9-12%-al emelkedtek a Szent András termékek árai.

Brew Your Mind

A termelésben talán a legrosszabb hosszú távú változás az energiaárak növekedése. Ugyan a szekszárdi Brew Your Mind főzdének 2023-ig fix áras szerződései vannak, azonban úgy számolnak, a jelenleg 2-300 ezres gáz és villanyköltségek jövőre milliós tételekké válhatnak. Az alapanyagoknál egyelőre a beszerzés lassúsága jelent gondot: a maláta szállítása most 2-3 hét helyett 8-10 hétig tart. Elmondásuk szerint a megemelkedett költségek miatt 20-30% közötti áremelést hajtottak végre, de még biztosan lesz drágulás legalább 10%-os, amint realizálódnak az energiaköltségek, és a beszállítóktól is megkapják 2023-as árakat.

Nem tudjuk igazából mit várhatunk, mire tervezzünk és ez a kiszámíthatatlanság az egyik legnagyobb nehézség. A kisüzemi sörfőzdék nagy része az utóbbi öt–tíz évben kezdte el működését. Szerintem ez egy olyan fiatal iparág, ahol a legtöbben még nem tudtak komolyabb tartalékokat felhalmozni. Ha nem vagy nyereséges, nagyon gyorsan be kell zárni. Már most is jelentős drágulásokat láthatunk, de egyelőre a fogyasztók még tartják a lépést.

– nyilatkozta lapunknak Himmel Olivér, a Brew Your Mind sörfőzde társalapítója.

Fehér Nyúl

A Fehér Nyúl főzdénél egyelőre a forintárfolyam jelenti a legnagyobb problémát, ugyanis a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően még fix áron kapják az energiát. Eddig 15-18%-os áremelés történt idén, de terveznek további drágítást is, szintén differenciálva a terméktípusok között, minimum további 10%-ot. Ezen felül problémát jelent a kapacitáshiány: többször is előfordult, hogy nem tudtak megfelelő mennyiséget legyártani egy adott termékből.

A fogyasztói bázis folyamatosan növekedik, egyre többen ismerik meg ezeket a minőségi termékeket. Azok a főzdék, akik termékfejlesztésben elég kreatívak, és kimagasló minőséget gyártanak, a jelenlegi felfutásban komoly fogyasztói bázist tudnak kiépíteni. A kisüzemi sörök piacán magas minőségű, szerethető brandek jöttek létre, a fogyasztók láthatólag kitartanak és visszatérnek, így mindezek alapján ennek a trendnek a folytatását várjuk. Kockázatként említhető valamilyen extrém, a lakosságot érintő energiaár alakulás, ami befolyásolhatja a fogyasztói keresletet

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Szuda János, a Fehér Nyúl főzde ügyvezetője azzal kapcsolatban, hogyan alakul a kisüzemi sörfőzdék piaca itthon.