2025. augusztus 15. péntek Mária
36 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyümölcsök és zöldségek a piacon
Vásárlás

Milliós bírságokkal fenyeget a NAV: most unták meg, véget vetnek ennek a helyzetnek

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 09:28

Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.

Péntektől a Nagybani Piac környéki parkolókban a NAV munkatársai revíziókat tartanak annak érdekében, hogy az engedéllyel nem rendelkező árusok ne tudják itt árulni portékáikat - erről a NAV kommunikációs vezetője számolt be az Infostartnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Linczmayer Szilvia szavai szerint mostanra a Nagybani parkolóit teljesen elözönlötték az árusok, és ennek a helyzetnek szeretne a NAV véget vetni. Az árusoknak nincs engedélyük erre a tevékenységre, ráadásul a legritkább esetben adnak nyugtát, számlát a megvásárolt árúról.

Ez utóbbit is figyelni fogják a revizorok, és komoly büntetésre számíthat, aki elmulasztja: a nyugtaadás elmulasztása miatt 2 millió forint, az adószám nélkül árusítás esetében 1 millió forint is lehet a helyszíni bírság - tette még hozzá a NAV munkatársa.

 
Címlapkép: Getty Images
#NAV #forint #engedély #nagybani #számlázás #millió #számlák #nav szégyenlista

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:29
10:15
10:01
09:38
09:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 15.
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 hónapja
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
3
2 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
4
1 hónapja
Máris eljött a könyörtelen dinnye sokk a magyar boltokban: ezt bizony nem teszik zsebre a vásárlók
5
3 hete
Legendás termékcsalád tér vissza a Lidl polcaira: megrohanhatják a boltokat, ilyen akció ritkán van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetési megbízás (payment message/ instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 10:01
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 08:57
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 09:01
Ellenőrzést indít a NAV: sok magyart érinthet, súlyos bírság lehet a vége