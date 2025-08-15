Milliós bírságokkal fenyeget a NAV: most unták meg, véget vetnek ennek a helyzetnek

Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.

Péntektől a Nagybani Piac környéki parkolókban a NAV munkatársai revíziókat tartanak annak érdekében, hogy az engedéllyel nem rendelkező árusok ne tudják itt árulni portékáikat - erről a NAV kommunikációs vezetője számolt be az Infostartnak.

Linczmayer Szilvia szavai szerint mostanra a Nagybani parkolóit teljesen elözönlötték az árusok, és ennek a helyzetnek szeretne a NAV véget vetni. Az árusoknak nincs engedélyük erre a tevékenységre, ráadásul a legritkább esetben adnak nyugtát, számlát a megvásárolt árúról.

Ez utóbbit is figyelni fogják a revizorok, és komoly büntetésre számíthat, aki elmulasztja: a nyugtaadás elmulasztása miatt 2 millió forint, az adószám nélkül árusítás esetében 1 millió forint is lehet a helyszíni bírság - tette még hozzá a NAV munkatársa.