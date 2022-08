Bespájzoltak a magyarok instant levesből: döbbenet, mennyi fogy a boltokban

Évről évre egyre több instant tésztaleves fogy a világon, 2020-ban pedig drasztikusan emelkedett az eladott adagok száma. Bár főként az ázsiai országok számítanak nagy fogyasztónak, rengeteg európai is bekerült a TOP50 legnagyobb keresletű ország közé: köztük Magyarország is. Éves szinten fejenként 4,1 adag zacsis leves jut a magyarokra, ezzel a vizsgált országok közül a 38. helyet szereztük meg a világban. Természetesen meg sem közelítjük ezzel Vietnámot, Dél-Koreát, Nepált, Thaiföldet, Indonéziát, Malajziát vagy Japánt, ahol 10-szer, vagy akár 20-szor annyi adag instant tészta is elfogy évente, mint hazánkban.

Az instant leveseket több mint 60 éve, 1958-ban találták fel Japánban. Az eredetit a japán rámen leves inspirálta, az arra jellemző hullámos tojásos levestészta szárított formában még ma is az instant levesek sajátja. Nem sokkal feltalálása után robbanásszerűen kezdett terjedni a világban, és azóta is folyamatosan nő a kereslet a zacskós levesek iránt. Időközben a tésztalevesek kis zacskós fűszerkeverékkel, zsiradékkal egészültek ki, majd egyes változatokban szárított zöldségdarabok is megjelentek. A 70-es évektől vált elterjedtté a poharas változat is, amihez tényleg csak forró víz és kanál szükséges. Az ízesítésben szintén már rengetegféle variáció található a kínálatban.

Amíg 2015-ben még 97,49 milliárd adagot adtak el világszerte, addig a járványt megelőző 2019-es évben már 106,42 milliárdot a World Instant Noodles Association (Instant Tésztaleves Világszövetség) adatai szerint. A tavalyi évben már 118,18 milliárd adag fogyott, vagyis csaknem 324 millió instant naponta! Úgy tűnik a koronavírus járvány közvetlen és közvetett hatásai jelentősen megemelték az instant tésztalevesek fogyasztását a világban, ugyanis 2020-ban 116,56 milliárd adag leves fogyott világszerte, amely 1,4 százalékkal volt kevesebb, mint a tavalyi fogyasztás, viszont 9,5 százalékkal több, mint a 2019-es évi.

A világszerte megvásárolt 118,18 milliárd adag leves 37,2 százalékát Kínában vették, és a top5 legnagyobb fogyasztó a világon szintén ázsiai: Kínán után Indonézia, Vietnám, India és Japán vezetik a listát. Érdekesség, hogy amíg Kínában 2019-ről 2020-ra 4,91 milliárd adaggal nőtt a fogyasztás, 2021-re 2,37 milliárddal csökkent egy év alatt. Eközben Vietnám a 2019-es ötödik helyéről a másodikra küzdötte fel magát 2021-re 57,4 százalékos fogyasztás növekedéssel!

Fogyasztás tekintetében az ázsiai országokon túl az élen jár az Egyesült Államok, Brazília, Nigéria, Oroszország és Mexikó is. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ezek az országok egyben a legnépesebbek közé is tartoznak a világon. A TOP50-be sok európai ország is helyet kapott, közöttünk Magyarország a 40 milliós fogyasztásunkkal 2021-ben, a 48. helyen.

2019-ben még 30 millió adaggal jutottunk a top50-be a World Instant Noodles Association statisztikái szerint, bár az igen valószínű, hogy az adatokat tízmilliónyi adagra kerekítik. A fogyasztás növekedése így is számottevő lehet. Ha pedig a lakosságszámhoz viszonyítjuk az egyes országban elfogyasztott adagok számát, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarország még előrébb sorolódik a rangsorban: így már a 38. helyet foglaljuk el:

A világon évente átlagosan 15 adag tésztaleves jut egy emberre. Érdekes viszont, hogy így már egyértelműen Vietnám kerül az élre, és Kína visszacsúszik a 10. helyre, hiszen a vietnámiak fejenként átlagosan 88 adag levest fogyasztanak évente, addig egy kínaira csupán 31 adag jut. A magyarok átlagos fogyasztása a németek és a törökök között helyezkedik el évi 4 adaggal átlagban.

Mi lesz 2022-ben?

Ahogy 2020-ban valószínűleg a járvány miatt bevezetett korlátozások, a "karanténhatás" válthatta ki a magasabb keresletet az instant levesek, és általában a készételek, konzervek iránt, úgy 2022-ben az olcsóbb ételek iránti kereslet hajthatja majd fel az eladott adagok számát világszerte. Azt konkrétan nem lehet megjósolni, hogy a világon számottevően több tésztaleves fogy-e majd, hiszen sokféle gazdasági hatás érvényesül ebben az évben egy időben.

Magyarországon azonban a boltok arról számoltak be, hogy a kereslet a olcsóbb, sajátmárkás, vagy kevésbé minőségi termékek iránt növekszik, a prémium iránt csökken. A csaknem 30 százalékos élelmiszerinfláció - mely szakértők szerint ősszel tovább emelkedhet - így várhatóan az olcsóbb készételek iránti kereslet is fokozódni fog. A rezsiemelés sem segíti elő, hogy többen főzzenek otthon, hiszen azzal még több gázt és áramot fogyasztanak, míg az instant ételek gyorsabban készen vannak.