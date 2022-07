Ezért nincs cukor rengeteg magyar bolt polcán: mi lesz így az idei befőzéssel?

Bár országos és állandó cukorhiányról egyelőre nincs szó Magyarországon a legnagyobb kereskedelmi láncok szerint, sokan valóban jól érzékelik, esetenként, egyedi bolti szinten bizony akadnak gondok manapság a cukorellátással. Ez ráadásul most, a befőzési szezon rajtjánál még szembetűnőbb. A szakmabeliek szerint azonba pánikra nincs ok, sőt, a vásárlóknak meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, hogy a jövőben akár egyre több termék kapcsán hozzá kell majd szokniuk a készletezési gondokhoz.

Egyre többen, egyre több helyről számoltak be a Pénzcentrumnak arról, hogy a boltokban egész egyszerűen nem tudtak cukrot vásárolni. Volt, aki csak a 3-4. boltban talált magának árut, de kisebb településekről kaptunk olyan beszámolókat is, hogy a településhatárt átlépve, csak más falvakban találtak cukrot a vásárlók. A probléma azonban a fővárosban, sőt megyeszékhelyeken is megfigyelhető. Ha van is cukor, gyorsan elkapkodják, ezért könnyen előfordulhat az, hogy ha valaki éppen cukrot vásárolna, már csak üres polcokat talál.

A probléma országos kiterjedtsége miatt annak jártunk utána, valóban lehet-e országos cukorhiányról beszélni, vagy csak eseti jellegű problémáról van szó. Mint ismeretes, a cukor hatósági áras termék, ami azt is jelenti, hogy az üzleteknek megadott készletezési mennyiséggel is rendelkezniük kell a termékből. Erre azért van szükség, hogy a cukor mindig elérhető legyen a vásárlóknak.

Ennyi cukrot vásárolhatsz a boltokban

Azért hogy ezt a boltok biztosítani tudják, kivétel nélküli vásárlási korlátozásokat vezettek be többek között a cukorra is. Ez a szabály éppen azt hivatott szolgálni, hogy a vásárlók ne tapasztaljanak olyat, mint amit a bevezetőben írtunk, nevezetesen hogy nincs cukor. De először lássuk, mekkora mennyiségi korlátok vannak most érvényben az egyes boltláncoknál cukor-fronton:

a legtöbb áruház, úgy mint például a Spar, Lidl, Tesco, Penny, Auchan 5 kg-ban határozta meg a maximálisan egy vásárlással vásárolható cukor mennyiségét.

Érdekesség viszont, hogy kutatásaink során, például a Príma online felületén házhoz rendelés esetén csupán egyetlen kilogramm cukrot lehet berakni a bevásárlókosarunkba. A másik "véglet" viszont az Aldi, ahol május óta 10 kg-ben van maximalizálva az egy személy által megvásárolható cukormennyiség. Ettől függetlenül, ha maradunk az általánosnak mondható 5 kilós maxnál, akkor kijelenthetjük, ez nem annyira kevés. Most viszont mégis úgy látszik, a magyarok nagyon hamar elkapkodják a cukrot.

Indul a befőzés, kell a cukor

A vásárlók panaszait összegyűjtve megkerestük a legnagyobb magyarországi láncokat, hogy kiderüljön, lehet-e valamiféle országos cukorhiányról beszélni vagy egészen másról van szó.

A befőzési szezon miatt a fogyasztás ugyan jelentősen megnövekedett, de termékhiányról nem tudunk beszámolni, az ellátásbiztonság minden tekintetben garantált a Spar Magyarországnál

- mondta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője. A Lidl ehhez képest már azt mondta, hogy

az utóbbi hónapokban az tapasztalható, hogy többszörös az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek iránt.

Tehát nem feltétlenül csak a cukor, de a többi árstoppos termék iránt is. Ez persze logikus abból a szempontból, hogy miközben rengeteg élelmiszer évtizedek óta nem látott mértékben drágul, a hat kiválasztott terméknek tavaly október óta be van fagyasztva az ára. A diszkontlánc ezen felül elmondta azt is:

Bár sok esetben jelentősen nagyobb mennyiségű termék rendelkezésreállásáról gondoskodunk, a megnövekedett kereslet okán van, hogy ez is kevésnek bizonyul.

Hasonló információkat osztott meg a Pénzcentrummal a Tesco is, ők azt mondták, mindent megtesznek azért, hogy stabil ellátást biztosítsanak, de előfordulhat az, hogy egy-egy áruházban átmenetileg (napon belül) nem a megszokott polcképpel találkoznak a vásárlók. Ergo, hogy valahol nincs elegendő termék. A hiper hozzátette azt is, bár a vásárlók valóban tapasztalhatnak átmeneti gondokat, jelenleg az ellátás folyamatos, illetve a közép-európi jelenlétük segítségével arra törekszenek, hogy az esetleges piaci zavarokat ellensúlyozzák.

Cukorkérdéseinkre az Aldi is válaszolt. A diszkont állíása szerint, az áruházlánc egyelőre nem tapasztal készlethiányt kristálycukorból. Azt ugyanakkor ők is elismerik, esetenként előfordulnak ugyan szállítási nehézségek, illetve egy-két napos késések a beszállításban. Emiatt pedig a vállalat arra törekszik, hogy a keresettnél nagyobb mennyiséget rendeljen be biatorbágyi raktárába és így biztosítsa ez ellátás folyamatosságát.

A korábbi évek tapasztalata alapján az utóbbi napokban megnövekedett cukor iránti keresletet a befőzési szezon is indokolja

- tette hozzá válaszaihoz a diszkont.

Mi derül ki a boltok válaszaiból?

Ha az üzletek szűkszavúan is, de arról számoltak be a különböző cukorhiány észlelések valóban némi akadozásnak a jelei a rendszerben. DE országos hiányról azért nem beszélhetünk. Inkább arról van szó, hogy egy-egy boltban, egy-egy periódusban később kerülhetnek ki bizonyos termékek a polcokra.

Ezt a gondolatot erősítette meg egyébként lapunknak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára is. A szakember elmondása szerint ugyanis jelenleg igencsak sajátos állapotok uralkodnak mind a világban, mind a kiskereskedelemben. Emiatt pedig a főtitkár szerint könnyen előfordulhat, hogy 1-1 cikkelemből átmeneti hiány alakul ki.

Vámos György ugyanakkor kiemelte, nincs tudomása arról, hogy bármilyen termékből országos hiány lenne jelenleg. Azt azonban a főtitkár elismerte, a vásárlóknak érdemes a jövőben is arra készülniük, hogy 1-1 termék esetében kialakulhatnak átmeneti hiányok. És bár most a cikkben a cukorról van legfőképp szó, a főtitkár szerint ez nem biztos, hogy termékspecifikus probléma.

Általánosságban ugyanis inkább arról van szó, hogy például a gyártásban bármilyen hiány, legyen szó csomagolóanyagról, kupakról vagy bármiről, ha nem áll rendelkezésre, akkor bizony a szállítás is csúszhat. Ez pedig a fogyasztási út legvégén a vásárlónak úgy válik láthatóvá, hogy bizonyos termékek esetében üresek a polcok.

Én azt mondom, hogy esetenként egyes cikkelemek hiányozhatnak az egyes boltok polcairól például különböző ellátási láncbéli nehézség miatt. És ha valaki például úgy tapasztalja, hogy nincs egy adott boltban cukor, akkor az valószínűleg éppen egy ilyen hullámnak köszönhető. Úgy gondolom azonban, hogyha az egyik boltban nincs is cukor, akkor a vásárló a bolt környékén biztosan fog találni olyan másik boltot, ahol tud majd vásárolni a szóban forgó termékből

- hívta fel a vásárlók figyelmét az OKSZ főtitkára.