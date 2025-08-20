2025. augusztus 20. szerda István
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. augusztus 19.Lángosok a Csárdafesztiválon a Szent István-napi programsorozaton a fõvárosi Vörösmarty téren 2022. augusztus 19-én.MTI/Kovács Anikó
Vásárlás

Brutális árak a 2025-ös Szent István-napon: ennyibe kerül a sör, lángos, sütemény a rendezvényen

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 13:30

Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok. A rendezvény árusító standjain ugyanis szinte minden étel és ital aranyárban kapható volt.

A Szent István-nap hagyományosan az ünneplésről, a tűzijátékról és a vásári hangulatról szól, ám idén sokakat nem a programok, hanem az árak döbbentettek meg. A rendezvényen kapható jóárasított termékek áráról már korábban írtunk ebben a cikkben. Most azonban saját szemünkkel is meggyőződtünk róla: aki nem ilyen helyen vásárol, és enni-inni szeretne a rendezvényen, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sör és üdítő horroráron

Egy korsó csapolt sör (0,4 l) 380 forintért, a fél literes dobozos pedig 420 forintért kapható – ami első hallásra nem tűnik soknak, de a helyszíni körülményeket és a minőséget nézve sokak szerint borsos. Ennél is meglepőbb volt az ásványvíz ára: 0,5 literért 250 forintot kértek, a kóla és a zero változat 420 forintba került. Aki pedig röviditalra vágyott, annak egy feles pálinkáért 850 forintot kellett kifizetnie.

Italok árai a Szent István Napon 2025-ben.Italok árai a Szent István Napon 2025-ben.

Sós és édes falatok aranyáron

Az édesszájúak sem jártak jobban: a házi jellegű piték 2000 forintba kerültek, a sajtos sós perecért pedig 2500 forintot kellett leszurkolni. A képeken jól látható, hogy a klasszikus, vastag tésztás süteményekből hatalmas tálcák sorakoztak, de az áruk inkább egy belvárosi cukrászdához hasonlított, mint egy vásári hangulathoz.

Lepények, sütemények árai a Szent István Napon 2025-benLepények, sütemények árai a Szent István Napon 2025-ben

A lángos sem maradt ki

Természetesen a „nemzeti kedvenc”, a lángos sem hiányozhatott. Az idei kínálatban többféle feltéttel árulták, ám az alapár 3990 forint körül mozgott – tehát egy négytagú család könnyen tízezer forint felett költhetett csak lángosra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lángos árai a Szent István Napon 2025-benLángos árai a Szent István Napon 2025-ben

A 2025-ös Szent István-napi rendezvény árlistája tehát nem csoda, sokaknál kiverte a biztosítékot. A turisták számára talán elfogadható lehet, de a hazai látogatók többsége úgy érezhette: ezek az árak messze túlmutatnak egy népünnepély barátságos hangulatán.

Címlapfotó: Kovács Anikó, MTI/MTVA 
 
#árak #üdítő #vásár #sör #augusztus 20 #ünnep #lángos #drágaság #szent istván

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:15
13:02
12:30
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 20.
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
2025. augusztus 20.
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 20.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
4 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
3
3 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
4
5 napja
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
5
4 hete
Legendás termékcsalád tér vissza a Lidl polcaira: megrohanhatják a boltokat, ilyen akció ritkán van
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 13:02
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 12:30
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 13:02
Új korszak kezdődik a borászatban, ezek a szőlőfajták lehetnek a befutók