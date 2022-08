Aranyáron lesz az étolaj literje október 1-től: 1400 forintot is kérhetnek egy flakonért

A február 1-től bevezetett élelmiszerárstop október 1-jén ér véget. Az árszabályozás a kristálycukor, a búzafinomliszt, a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát árait is korlátozta. Raskó György agrárközgazdász szerint az élelmiszerárstop fokozatosan szűnhet meg, de így is hatalmas terhet fog jelenteni az áremelkedés - írja az rtl.hu.

Lényegében mindennek az ára emelkedni fog. Jelen pillanatban olyan élelmiszerek vannak az ársapka alatt, amelyek ára a szomszédos országokban 40-50 százalékkal magasabb – mondta Raskó György agrárközgazdász. Valószínűleg az étolaj drágul majd a legjobban, akár 70-80 százalékkal, de egyéb termékeknél is 20-30 százalékos drágulás jöhet.

A filézett csirkemell biztosan drasztikusan emelkedik majd, a liszt viszont már most is olyan drága, hogy annak ára nem nagyon fog emelkedni a szakember szerint. De a sertéscombért is 30-40 százalékkal kell majd többet fizetnünk.

A helyzet egyelőre csak rosszabb lesz, mert a különböző gabonafélék ára emelkedik a nemzetközi tőzsdéken. A sertéshús drágulása eddig visszafogott volt, de most meglódult, behozza a lemaradását. A német mintát követi ebben Magyarország

– mondja Raskó György. A lakosság láthatóan készül a magasabb rezsidíjakra, ez abból is látszik, hogy kevesebbet vásárolnak, és ez csak fokozódni fog az ársapka megszűnésével. Nálunk csaknem 30 százalékos az átlagos élelmiszer-áremelkedés, míg a környező országokban, például Horvátországban vagy Szlovákiában csak 14-15 százalékos. Így most ugyanaz az élelmiszer ugyanannyiba kerül itthon is és külföldön is.