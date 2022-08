Súlyos válság sújtja a vidéki éttermeket: sorra zárnak be a legendás helyek, ez az oka

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint több üdülőhelyen is nehezen indult be a szezon, és a szokottnál nagyobb a visszaesés

Nagyon nagy bajban vannak az éveken, évtizedeken át jólteljesítő, legendás üdülőhelyek Magyarországon - írja cikkében a HelloVidék. Bár a járvány utáni turisztikai visszarendeződésben a Balaton járt megint a legjobban, a szakértő szerint vannak olyan helyek, ahol nagyon nehéz volt beindítani a szezont.

A kiemelt nyári időszak a vendéglátásban jellemzően júliustól augusztus 20-ig tart. Ilyenkor Budapesten mindig csökkent a forgalom, mert az emberek elmennek nyaralni, a rendezvényeket visszafogják, a magánrendezvények száma is csökken, a cégeseké meg különösen, hiszen a programok látogatottsága lenne alacsony, ha nincs elég látogató. Idén a budapesti vendéglátóhelyeken júliustól a szokottnál is nagyobb visszaesést tapasztalhattunk. De például a Tisza-tónál július közepéig alig volt vendég, és utána sem volt teljesen teltház

- mondta a HelloVidéknek Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Hozzátette azt is, hogy bár a Balaton jó évkezdetet mondhat magáénak, a hétköznapi forgalom sajnos keményen visszaesett, ami hozzú távon negatív kihatással lehet a vendléglátóipar teljesítményére és bevételére is. Az emberek már nagyon meggondolják, hogyan és mennyire költsék el a pénzüket, és ez is jól látszik a számokon.

A háborútól való félelem és bizonytalanság miatt, az emberek érezhetően megfontoltabbak lettek, elindult a takarékosság, csökkent a költési hajlandóság. Pedig a pandémia miatt több megtakarítás maradhatott a zsebekben, sok pénz maradt a Szép-kártyákon is. A nyár 2020-21-ben nagy forgalmat hozott, ’21 nyarán már lehetett külföldre is utazni, de nagyon óvatosan indultak meg az emberek, mert jöttek a hírek, hogy könnyen meg lehet fertőződni. Sokan, mivel a vakcinák egyfajta védettséget és biztonságérzetet adtak, azért útnak indultak, de nem olyan nagy számban, mint például 2019-ben

- mondta Kovács László. Elmondta azt is, hogy bár a Balaton valóban tele van, ez sem minden szálláshelyre igaz, ugyanis igen magasak a szállásárak, és akadt a magyar tengernél olyan hely is, ahol nem alakult túl jól a foglalás.