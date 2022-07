Eladó nélküli bolt nyílt Magyarországon: ekkor van nyitva, így lehet itt vásárolni

A Mastercard szerda délután interaktív sajtóesemény keretében mutatta be a támogatásával megépült, a hazai piacon újdonságnak számító mesterséges intelligenciával felszerelt, pénztármentes üzletet.

Van, akinek a vásárlás élmény, van, akinek inkább a szükséges rossz. Legyen az egy hagyományos vagy önkiszolgáló kassza, a megvásárolni kívánt termékeket ki kell pakolni a kosárból a pultra vagy szalagra, egyesével be kell olvasni és végül kifizetni. A legújabb kutatások és szakértői vélemények megerősítik, hogy a vásárlók számára egyre fontosabb a gyors és hatékony vásárlási élmény, minimális várakozási idővel. Az új mobil, pénztárgép nélküli, a legmodernebb mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerekkel felszerelt konténer-áruház erre próbál megoldást kínálni

Az üzletben történő vásárláshoz a vásárlóknak egy applikációt kell használniuk. A vásárlótérben ezután a polcokról szabadon lehet összegyűjteni a termékeket, majd bármi egyéb teendő nélkül távozni. A Kende Retail Operation Kft. kizárólagos most forgalmazóként mutatta be az üzletet, amelyet július 10-ig a Budapest Parknál is kipróbálhatnak az érdeklődők.

A Mastercardnál folyamatosan azon dolgozunk, hogy a vásárlók számára a fizetés minden helyzetben a lehető legegyszerűbb legyen. Fizetni senki nem szeret, így mindannyian a lehető legkevesebb időt szeretnénk a kasszánál eltölteni. A technológia ma már lehetővé teszi, hogy várakozás nélkül fejezhessük be a vásárlást, hiszen minden szükséges folyamat a háttérben történik a már megszokott biztonság mellett. Ez az, amikor a check-in a check-out is egyben

-mondta Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. A kassza nélküli vásárlásról a már említett applikáció gondoskodik. Ehhez azonban tudnia kell, hogy milyen termékeket választottunk, amit mesterséges intelligenciával vezérelt kamerák és súlyérzékelők segítségével határoz meg. Mindezt adatvédelmi szempontból - GDPR-nak megfelelő - módon teszi, a kamerák arcot nem rögzítenek. A Pénzcentrum kérdésére Kende Gábor tulajdonos azt is elárulta, a végösszeget is csak a vásárlás után kiállított digitális nyugtából tudjuk meg.

A későbbiekben a Mastercard céljai között szerepel, hogy az alkalmazás használata nélkül bankkártyával is vásárolhassunk a pénztármentes üzletekben. A jelenlegi innováció lényege azonban éppen a "mindenmentes" digitális vásárlási élmény, melyben az üzlet teljes egészében csak az eladótérből áll, teljesen kassza nélkül. A tervek szerint a különleges mobil konténerüzlettel a Mastercard saját rendezvényei mellett az őszi Business Days konferencián lehet majd találkozni.