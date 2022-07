Keményen beütött az infláció: az élelmes magyarok már így vásárolnak, minden megváltozott

Nagyon sok olcsóbb, saját márkás terméket veszünk, elindult a "lefele vásárlás"

Mint lapunk is többször beszámolt róla, májusban 10,7 százalékkal nőttek a fogyaszói árak az előző év azonos időszakához képest. Ez újra megdobta az élelmiszerek árát, és már most is látható, hogy a magyarok elkezdtek lefelé vásárolni, vagyis a prémium termékek helyett egyre gyakrabban veszik le a polcról az olcsóbb, saját márkás élelmiszereket - írja körképében a Világgazdaság.

A SPAR-nál azt mondják: elképesztően megemelkedett a saját termékek forgalma az üzletekben.

Az eladások a mennyiség szempontjából egyelőre nem mutatnak változást, de a trendek alapján azt látják, hogy elindult az úgynevezett lefelévásárlás, azaz például a drágább brandtermékek helyett sok esetben az olcsóbb, de ugyanolyan jó minőségű saját márkát választják a vásárlók. Ezt támasztja alá, hogy a saját márkás termékek aránya forgalmi szempontból 25 százalék körül mozgott éveken keresztül, ám idén ez az arány már meghaladta a 30 százalékot

- fogalmazott Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs igazgatója a lapnak. De folyamatosan monitoroznak más láncok is: a Lidlnél azt mondják, természetesen figyelik a vásárlói igényeket, és a kínálatot is ennek megfelelően alakítják.

A vásárlási szokásokat vizsgálva azt látjuk, hogy az emberek tudatosabban vásárolnak, és jobban megválogatják, mire adnak ki pénzt. Saját márkás termékeink rendkívül keresettek vásárlóink körében, mivel amellett, hogy olcsóbbak, kiváló minőséget nyújtanak

- mondta az áruházlánc részéről Tőzsér Judit, vállalati kommunikációs cégvezető.

A hipermarketek arról számoltak be, hogy már a magasabb jövedelműek is egyre inkább a saját márkás termékeket keresik, itt is folyamatosan érezhető az eltolódás ebbe az irányba. Az Auchannál pedig azt hőzták alá, hogy az elmúlt időszakban látható a vásárlói kosár termékszám-csökkenése, tehát tudatosan kevesebb dolgot vesznek az emberek. Emellett azt is tapasztalják, hogy a vásárlók szívesebben választják a jó ár-érték arányú saját márkás termékeket.