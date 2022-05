Kirakatba rakta mestertervét az eMAG-vezér: 10 éve készülnek az Amazon jöttére, így állítanák meg

"(...) ezekkel a lépésekkel mindig is arra készültünk az elmúlt tíz évben, hogy ha jön az Amazon, akkor mi egy teljesen más jellegű, helyi szolgáltatást tudjunk adni" - fejtette ki a Pénzcentrumnak adott interjújában Várkonyi Balázs. Az eMAG-Extreme Digital ügyvezető igazgatójával beszélgettünk többek között a vállalat terveiről, arról, hogyan "vennék el a kedvét" az Amazonnak az előrenyomulástól. De a szakembert kérdeztük arról is, mennyire hallják meg az úgynevezett piacterüket ért kritikákat, és ezzel kapcsolatban milyen újításokat élesítenek még idén, illetve hogy teljesen meghalt-e Magyarországon az agyonhasznált "Black Friday brand".

Pénzcentrum: Mi vezetett az eMAG és az Extreme Digital végleges egyesüléséhez, és ezt hogyan éltétek meg házon belül?

Várkonyi Balázs: Amiben jelenleg vagyunk, az egy hosszú folyamat utolsó fázisa - persze a vásárlóknak ez a legattraktívabb, de ez a folyamat már 2019-ben elindult. A koncepciónk az volt, hogy realizáltuk, a kelet-európai piacon egy nagyobb tőkével, erővel, platformmal lehet azt a sikert, történetet folytatni, amit régóta magunkénak tudtunk Extreme Digitalként. Ebben lett partnerünk az eMAG, amely a saját piacán Romániában hasonló, még nagyobb sikertörténetet írt, mint mi Magyarországon. Azt látni kell, hogy ez az egész piac a sűrű forintról, a nagyon nagy mennyiségű rendelésszámokról szól, az optimalizálásról, a nagyobb piacméretről, mert így lehet hatékonyan harcolni a vásárlók kegyeiért a jobb szolgáltatásokkal és árakkal, és az Extreme Digital fejlődési sebességében az látszott, hogy jó, ha valakivel összeáll. Az, hogy ez hazánkban épp a két legerősebb elektronikai, online márkának sikerült, ez valóban egy különleges helyzet.

Szakmán belül, és azon kívül is azt hallani, hogy ez a fúzió egyértelműen már az Amazon kelet európai terjeszkedése elleni művelet.

Az összeállás ilyen mértékben nem volt egyszerű, az Extreme Digital 20 éve van jelen Magyarországon. Sok kérdés volt, hogy melyik márka maradjon meg, de végül az eMAG piactér modellje volt a nyerő, hiszen a Marketplace-en már több mint hatezer kereskedőpartner van jelen. És ebben így valóban unikálisak vagyunk Magyarországon és a régióban, de tény, hogy ez a modell valóban nagyon hasonlít az Amazon modelljére. Mostanra tényleg csak egyfajta technikai fázisban járunk, amelynek során az egyik platformot lezárjuk, és a másikban egyesítjük erőinket. Az ügyfeleknek ez az a pont, hogy ha beírják az edigital.hu oldalt, akkor az emag.hu-ra fogjuk őket átirányítani

Természetesen ezt nekem nehéz megélnem, hiszen saját gyermekem az Edigital is, én találtam ki a márkanevet, emocionálisan nagyon erős kötődésem van hozzá. De az elmúlt két évben már az eMAG márkát is kellően a magaménak éreztem, és látom, hogy a beolvadás jelenti az Extreme Digital új jövőjét is az eMAG “véráramban”.

Távol lehet egyáltalán tartani egy Amazon méretű céget? Mit gondolsz erről? Jöhet az Amazon Magyarországra? És ha jönne, annak milyen hatásai lennének?

Amióta ezzel az e-kereskedelemmel foglalkozom, gyakorlatilag azóta lehet hallani, hogy jön az Amazon. Tény persze, hogy mindennap egyre közelebb kerülünk ehhez, hiszen már most is a magyar vásárlók jelentős része ismeri úgy is, hogy nincs magyar weboldala. A lokális jelenléte tehát ha kissé láthatatlanul is, de jelen van. Sőt, magyar partnerek kapcsolódnak már az Amazon piacteréhez, van tehát egy széles hálozata Kelet-Európában is a cégnek. A vevők felé tehát direkt formában nincs jelen Magyarországon, és ebben valóban egy nagy változást jelenthet, ha a magyar garanciális, jogi feltételeknek megfelelően, a magyar szállítási időknek megfelelően kezd itt működni, ami biztosan fel fogja forgatni az egész piacot, de mindez az Amazon számára sem lenne egyszerű lépés. Felforgatna mindent, a beszállítókat, a crossboardereket, az országok közti kereskedelmeket. Attól nem félek, hogy az a piac, amit itt építünk, jelentősen veszélybe kerül, mert az egy teljesen más szolgáltatási szint a csomagautomata-hálózattal, az akár aznapi szállítással, az üzlethálózattal.

Ezek azok a lépések, amikkel mindig is arra készültünk az elmúlt tíz évben, hogy ha jön az Amazon, akkor mi egy teljesen más jellegű, helyi szolgáltatást tudjunk adni, ami nem összehasonlítható egy vásárló szempontjából.

Azért a piacteres megoldásotok nagyon hasonló.

Nézd, ha akarsz venni egy mobiltelefont, és az 8 nap alatt ér ide Svédországból, vagy bemész egy üzletünkbe az egyik plázába, és megveszed ezt a telefont, az egészen más vásárlóélmény. De a Marketplace valóban nagyon hasonlít az Amazon modelljére, amit az eMAG Magyarországon egyedülállóan tud pillanatnyilag, hogy partnerek által forgalmazott termékeket közvetít. Ezáltal az eMAGon több mint 4 millió termék érhető el, ebből pár százezer a saját forgalmazás, amit mi szerzünk be, mi raktározunk, mi árazunk, és teljes mértékben mi alakítjuk ki a kommunikációs és kereskedelmi stratégiáját.

A többi több mint 3 millió termék a több mint 6 000, főképp magyar partnerünk portékája. Ők úgy használják a mi oldalunkat, mint egy piacot, odahozza a termékét, ő árazza, ő szerzi be, és fizikailag is ő az értékesítője. Tőle kapod a számlát is. Az eMAG pedig ezért a platformért, illetve hogy vállalja a garanciát a vásárlók felé, hogy a partnerek betartják az összes jogi követelményt, ellenőrizzük őket, ügyfélszolgálatot biztosítunk, a csomagautomatáinkat lehet használni, mi reklámozzuk ezt a platformot, építjük a márkát, az applikációt stb., ezért cserébe egy költséget kérünk el a partnertől az eladások után. Ez az, amiben nagyon egyediek vagyunk, és ez egy nagy lehetőség az eMAGnak is, illetve a magyarországi kkv-knak, hogy mi Magyarországról gyűjtjük ezeket a partnereket. Ha az Amazon jön, az nagyobb veszélyt fog okozni a kis- és közepes méretű cégeknek, amelyek Magyarországon működnek, és nem tudnak elég hangosak lenni az interneten.

Az eMAG jelen van olyan országban, ahol az Amazon?

Nincs. Az Amazon valóban trendfordító a kiterjedt beszerzési láncától, máshogy működik, mint a más klasszikus konkurenciánk. Ez nagyon nagy piacméretet tud neki biztosítani bizonyos országokban. Ebben tehát egyelőre nincs összetűzésünk, azt látjuk, hogy ha az Amazon valóban megérkezik, akkor nekünk egy olyan kiterjedt magyarországi bázisra épülő partnerhálózatunk lesz, ami egy nagyon jó versenyhelyzetet fog teremteni az általa hozott külföldi partnerekkel szemben. Az Amazon nem a magyar Marketplace-partnerekre fog fókuszálni, ő hozza a lengyel partnerét, a német partnerét stb. Azt a rengeteg céget, aki az Amazonon keresztül Magyarországon is tud majd értékesíteni. Az eMAG azért, mert itt ülünk egy magyarországi irodában, és mert egyesült az ED-vel, aki 100 százalékban magyar cég volt, az eMAG is ha kisebbségben is, de magyar tulajdonú cég, ezért a magyar partnereket részesíti előnyben. Ez egy nagyon különleges jövőbeli lehetőség a magyar online piacnak.

Ha ez eMAG oldaláról nézzük, számukra azért volt hasznos ez a fúzió, hogy egy kicsit lelassítsa az Amazon előrenyomulását?

Részben igen. Mi azt mondjuk, hogy bármilyen hihetetlen is, az online műfaj egy lokális üzlet. Azt gondolnánk, hogy Tahitiből is tudom csinálni a dél-koreai üzletemet, de pont az a lényeg, hogy ennek a piacnak egyéni adottságai vannak, egy márkának itt más a helyzete, mint a többi országban. Magyarország esetében a beszállítók többsége helyben jelen van, kifejezetten máshogy kell kezelni, a vásárlók kultúrája más, hiába hasonlít sok mindenben. Úgyhogy ezt akkor lehet jól csinálni, ha valaki fizikailag is jelen van Magyarországon. Az Amazon vagy más nagy nemzetköti cég is akkor fogja tudni jól csinálni, ha nemcsak lefordítja az oldalát, hanem létrehoz egy magyar irodát, raktárt. Mi most elég sok raktárral rendelkezünk Magyarországon a fúzió miatt, öt raktárral szolgáljuk ki a vásárlóinkat, és Magyarország bármely részét 24 órán belül elérjük. Ahhoz, hogy ezt egy versenytárs is tudja, neki is kell csinálni ilyen lokális raktárakat. Ha lokális raktárakat csinál, akkor lokális cégek kellenek.

Ha itt van, akkor szép lassan egy helyi jogi környezetben, helyi garanciális feltételeknek kell megfelelnie. Az a versenyelőny, amit abból tud kovácsolni valaki, hogy nem kell a magyar feltételeknek megfelelnie, elveszik, ha a cég valóban komolyan veszi a bizniszt. Azok a cégek, amelyek elérnek egy bizonyos méretet, és már nem az Amazonról beszélek, ha helyben nem nyit valamit, akkor nem tud versenyképes lenni. Viszont ha mindent megcsinál helyben, elveszti pont azt az előnyét, amitől különleges volt a piacon. Nem azt mondom, hogy már lekéstek a versenytársak, mert sosem késő, és a következő években még robbanás is lesz abban, hogy milyen cégek fognak Magyarországra jönni. Ne felejtsük el, itthon pillanatnyilag a teljes kereskedelemből még a 10 százalékot se éri el az online, miközben vannak olyan fejlett országok, ahol ez 20 százalék, tehát óriási potenciál van még abban, hogy ez a piac egyre nagyobb szeletet hasítson ki abból a bizonyos tortából.

Ha idejön az Amazon, akkor ennek a tortának a növekedését fogja serkenteni, tehát nemhogy nem lesz negatív hatással az itt lévő online cégekre, hanem pozitív hatása is simán lehet.

Kerülgettük a forró kását a piacteretek kapcsán, elég sok kritikát kaptok emiatt. Lehet olvasni kommentekben, ti is beszéltetek róla korábban. Egyszerűen a magyar vásárlóknak nagyon új ez, hogy egy helyről rendelnek, de három különböző szállítási időpontot, szállítási díjat látnak, van hogy az automatátokban nem is lehet partner terméket rendelni. Nagy a kavar a fejekben, mennyiben halljátok meg ezeket a kritikákat, mi lesz a megoldás?

Valóban vannak kritikák, de külföldön például mindenki elfogadja, hogy ha rendel valahonnan, azokat különböző partnerek küldik, különböző időben, feltételekkel, áron. Mivel itt a partnereket az eMAG-ernyő alá tesszük, ezért ez nem ennyire látható. Ezt persze mutatjuk is rendeléskor, de idő kell, amíg az emberek ezt megértik. Májusban viszont nagy változásra készülünk, akkor fog megtörténni, hogy egyesítjük a szállítási költségeket, egyelőre csak az easyboxba, de itt minden partnerünk terméke, ami ezzel kompatibilis, elérhető lesz easyboxba, és egységes áron is lesz kiszállítva. Ezzel ki fogjuk húzni az első méregfogát annak, hogy különböző feltételekkel szállítunk. Ezen felül az is elindul, hogy konszolidáljuk a rendeléseket, ami azt jelenti, hogy ha több partnertől rendelsz egyszerre, akkor megpróbáljuk neked egy időben kiszállítani, egy szállítási díjjal. Első körben ez a csomagautomatákkal fog működni, de később a házhoz szállításnál is bevezetjük.

A végleges megoldás pedig az lesz, ha a raktárunkban tudjuk a partnereink áruit is tárolni. A partner szerzi be, de a logisztikai folyamatokat teljesen mi végezzük akár. Pillanatnyilag ebben ez a fejlődési út van, kicsit már jobb a helyzet, a partnereinket jobban edukáljuk, mert voltak olyan dolgok, hogy amit tőlünk rendeltél, azt beletettük egy gyönyörű dobozba, amit meg egy partnertől, azt egy összecelluxozott nejlonban kaptad meg. Egyre több olyan rendeletünk van, hogy a partnerektől megköveteljük a csomagolás módját, a házhoz szállítási feltételeket jobban tudjuk ellenőrizni, de ez a partnerek érdeke is hosszú távon.

Ebbe sok energiát fektetünk, mert ebben valóban van még hova fejlődni. A vásárló szava dönt, ha érti, ha nem érti ezt a piactér rendszert, nekünk ennek kell megfelelni.

Az utóbbi időben a kommunikációtok főleg a csomagautomatáktól hangos, most is sokat beszélsz róla. Miért lett hirtelen ennyire fontos ez?

Nagyon sokat várunk a csomagautomaták konszolidálásától. A hálózatunkat 700-ra növeljük idén, pillanatnyilag 450 van országszerte. Most a rendeléseink 21 százaléka csomagautomatákba megy, és ha megcsináljuk ezt a konszolidációt a partnereknél, akkor ez 10-15 százalékkal nőni fog. Idén szeretnénk elérni a 35 százalékot a teljes rendelési bázison. Csupán kmásfél éve indult a csomagautomata szolgáltatásunk, tehát ez egy óriási ugrás lesz. Azt is látjuk a környező országokban, ahol a csomagautomaták már magasabb elfogadási meg használati szinten vannak, hogy ez akár a teljes online rendelések 60-70 százalékát át tudja venni, jelentősen vissza tudja szorítani a házhoz szállítást.

Ezek nyugat- vagy kelet-európai példák?

Amerika nagyon jó példa, Közép-Európában Lengyelország sokkal jobban előttünk jár, ott már egy cég kezében 15 ezer automata működik, és Németországban az Amazon is hasonló számokat tud produkálni. A csomagautomatáról azt kell tudni, hogy ez nem csupán egy átvételi pont. Egyelőre az van a köztudatban, hogy ez egy átvételi pont, mert a konkurencia ezt szoktatta meg Magyarországon. A mi elméletünk és ez az óriási szám arról szól, hogy Budapesten 500 méterenként legyen egy ilyen automata. A lényeg, hogy a te életteredben legyen benne ez az eszköz, kvázi a házhoz szállítással egyenértékű, nem kell érte autóba ülni. Egy ilyen automata kiváltja azt, hogy nem kell otthon ülni, várni a futárt, nem kell találkozni senkivel. Ami még a pozitívuma, hogy ugyanilyen egyszerűen vissza is tudod küldeni vele a csomagot. Az applikációban azt mondod, hogy köszi, mégsem jó ez a rendelés, elállok tőle, mi már 30 napot biztosítunk erre, és ingyenesen tudsz elállni. Beállítod, hogy ezt a terméket nem kéred, kiteszed az automatába, rányomsz az applikációban, kinyitod az automata ajtaját, beteszed a terméket.

Szintén idei fejlesztésünk lesz, amikor megkötjük a banki szerződéseket, hogy az azonnali visszautalás is meg fog történni. A rendszeres vásárlóinknak, az ellenőrzött vevőinknek (és a 80 százalék ebbe a kategóriába tartozik) meg sem nézzük, hogy mit küldött vissza, hanem becsukod az ajtót, és abban a másodpercben a számládon van a pénz vissza. Ezek olyan extra szolgáltatások, amelyektől extrán fog növekedni a csomagautomaták terjedése és használata.

Tavaly az Etele plázában tartott boltmegnyitón azt mondtátok nekem, hogy egy év múlva tervezitek, hogy felálljon az eMAG saját csomagszállító brigádja. Hogy áll most ez a vállalás?

A csomagautomaták megkövetelték, hogy egy eMAG saját flottájával induljunk, aztán az eMAG-cégcsoport segítségével Magyarországra hoztunk egy márkát, aminek az a neve, hogy Sameday, ez egy új futárszolgálat, tavaly óta működik hivatalosan idehaza. Ők szolgálják ki a teljes csomagautomata-hálózatunkat, de már a piacra is elkezdtek dolgozni, országos lefedettséggel -amarabb beüzemeltük tehát, mint ahogy ígértük. Ez a cég független az eMAGtól, és a teljes piacra is dolgozik. Erre azért volt szükségünk, mert a vásárló azt az élményt is velünk társítja, amit az utolsó kilométeren kap meg. Azt a vásárlói útvonalat szeretné bejárni, hogy egyvalakivel álljon kapcsolatban, egy rendelésben ugyanattól kapjon e-mailt, egy helyen lehessen érdeklődni vagy akár reklamálni is. Egykapus rendszer az igénye a vásárlóknak.

Az idehaza működő futárszolgálatok viszont nagyon nem minden esetben tudták ezt az igényt kiszolgálni, voltak megszűnések is múlt év végén, a benzinár alakulása egy óriási kihívás , nagy a a munkaerőhiány is, tehát a kiszámíthatóságuk főleg a nagy csomagok esetében sokszor nem volt elegendő, a háztartási gépekben, amiben mi elég erősek vagyunk, ott nagyon korlátozott, hogy milyen futárszolgálatokkal tudunk dolgozni. Ebben volt egy kis kényszer is, egy kis piaci lehetőség is, illetve a csomagautomaták kiszolgálása miatt volt egy helyzetünk, amit meg kellett lépnünk. De természetesen megtartottuk a nagy futárszolgálatokat is, mert ebben az üzletben több lábon kell állni és sokakkal nagyon jó kapcsolatban és minőségben tudunk együtt dolgozni.

Akkor eMAG logós saját futárcég azért mégsem lesz, erről letettek.

Az nem lesz, de itt van helyette a Sameday.

2020-21 hogyan alakult a korábbi, világjárvány előtti évekhez képest, és mik voltak a pandémia legnagyobb kihívásai?

Az idei lesz talán az első „pandémiamentes” év, bár most meg bejött a háborús fenyegetettség. Visszakanyarodva, a piac szépen nőtt, 2021-ben már nem nőtt akkorát, mint 2020-ban, de azért jelentősen tudott bővülni. Ez főképp annak köszönhető, hogy nem új vásárlók jönnek a piacra, hanem a meglévő vásárlók frekvenciája nő. Akik alkalomszerűen, hobbiszerűen vásároltak csak az interneten, azok most a napi életükbe sokkal jobban beépítik ezt. Illetve megjelent nagyon sok olyan termék, ami eddig nem képviseltette magát annyira az online kereskedelemben, például az élelmiszer, a divat, az FMCG termékek. Főleg ez okozza a teljes internetes piac növekedését, amit a GfK is kimutatott.

Nálatok hogyan csapódott ez le?

Az eMAG-Extreme Digital páros érdekes évet zárt ebből a szempontból, hiszen az eMAG márkánk nagyon jelentős, piac feletti növekedést produkált, az Edigital márka beolvasztása révén pedig csökkenést mutattunk fel, hiszen az eMAG ernyője alá helyezzük be. Azt céloztuk meg, hogy kb. meg tudjuk tartani a pandémiaméretünket, és ezzel a fúzióval. Ezt sikerül is elérnünk, az eMAG márka pedig 30 százalék feletti növekedést is produkált. Persze ez az év nagyon sok kérdőjelet is hoz magával, nem is a háború közvetlen hatása, hanem az áremelkedések, nagyon érdekesek lesznek a szankciók feloldása, hogy ezek hogy fognak alakulni, a hitelmoratórium, a fix áras termékek, hol, mikor és ki fogja majd ezt egyszer csak kompenzálni vagy megfizetni. A piac ettől bizonytalan, hogy ez a kérdés hogyan fog megoldódni. Az internetes vásárlásra még ez sem feltétlenül hat rosszul, mert az emberek nem a napi rendszeres vásárlásokat kezdik el leállítani, ha esetleg meg kell húzni a nadrágszíjat, hanem mondjuk kevesebbet utaznak. Így az utazásokat forgalmazók bevétele csökkenhet, másé viszont nőhet, mert az emberek valamivel azért megajándékozzák magukat, ha például utazni már nem utaznak annyit, mint pár éve.

A háborúnak lehet akkora hatása az eMAG-ra, mint a pandémiának volt?

Abból a szempontból lehet hasonló, hogy a pandémia alatt az elektronikai cikkek piaca nem nőtt. Viszont az online tortaszelet folyamatosan nőtt. Valakitől valahonnan elvette a piac, de nem mindenki fejlődött. Ilyen szempontból nagyon hasonló lesz a helyzet, hogy a piac a háború hatására biztos, hogy nem fog nőni, sőt csökkenhet is. Főképp az áremelkedésekre gondolok, az elektronikai termékek globális piaca stagnál, 1-2 százalékos növekedést becsülünk, de ha az online részre fókuszálok, az viszont továbbra is fog tudni növekedni 10-20 százalékkal. Tehát az offline rész fog csökkenést elszenvedni.

Az is érdekes, hogy milyen hatást fogunk tudni kimutatni, mert a vásárlások száma vélhetőleg csökkenni fog, de az áremelkedések miatt a vásárlások értéke lehet, hogy növekedni fog. A piacot nagyon érdekesen kell majd vizsgálni. Ha értékalapon vizsgálom, lehet, hogy egy érdekes növekedést fogunk tudni kimutatni, ami az áremelkedések hatása, nem a valós piaci igények vagy a mennyiségek növekedése.

Az értékesítésetek mekkora részét adják még az elektronikai termékek?

Az eMAG egy lifestyle márka, az élet miden területét kiszolgálja. A kínálatban elérhető 4 millió termék egy olyan felfoghatatlan szám, amivel próbálom azt is mutatni, hogy mindent, amire bárhol, bármikor szükséged van, meg tudod itt vásárolni. Az Edigital 100 százalékban az elektronikából érkezik, az eMAG is nagyrészt innen, de ez főként azért van, mert az online vásárlás kezdetén, az első 10 évben az elektronika irányába volt eltolva. 80 százalékban felülreprezentált volt az elektronikai vásárlások aránya a teljes online piacon, miközben a nagy kereskedelmi tortában alig 10 százalék az elektronika. Ezért az eMAG is innen tudott nagy ismertséget meg forgalmat szerezni. De a cég 3-4 éve átirányította a forgalmát, ezért is tud hasznos lenni az Extreme Digital, mert ez viszont mint elektronikai almárka erősíti tovább.

Viszont az eMAG mostmár a mindennapos bevásárlásoktól mindenféle termékre fókuszál. Idén nagyon sokat fejlődött a divat kategóriában, több százezer divatterméket lehet megtalálni, nagyon jelentős számokat tudunk az FMCG-ben, a játékokban. De tavaly azért még az elektronika volt a 70 százalék. Értékről beszélek, nem darabszámról, mert míg egy telefon 200 ezer forint, addig egy mosópor 2 000 forint.

Ha eljönnél a raktárunkba, azt látnád, hogy az egy mosóporraktár - ezzel arra utalok, hogy tele van fogyasztási cikkekkel, nem csak műszaki eszközök tornyosulnak benne.

Mi a helyzet a magyar vásárlási szokásokkal, itt látsz nagy változásokat az elmúlt 2 év hatására?

Évről évre egyre nagyobb a bizalom a kártyás fizetés iránt. Ez nemcsak az online kereskedők és a bankok, de a szokások, a kitisztult gazdaság érdeme is. A fogyasztói szokásokról azt kell látni, hogy míg korábban a fiatalabb kereső korosztály területe volt az online, ez elég jól kibővült, pl. a covidnak köszönhető az idősebb, 65 év feletti korosztály is abszolút képviselteti magát. Ez a korcsoport számít új belépőnek, a többi csoport körében csak a vásárlási frekvencia változott. Jelentősen változik Budapest/vidék aránya, a nagyvárosok, középvárosok jönnek föl, érdekes módon a kisvárosok, falvak továbbra is gyerekcipőben járnak. Nagyon sok célcsoportnak az online vásárlás mindig is kedvezett, például a kismamák mindig élen jártak, akik otthon vannak, de ezért tudnak rendelgetni. A home office szintén nagyon erősen tovább tudta erősíteni az online-t.

Azt mondod tehát, hogy nő a kártyás bizalom, ennek ellenére még mindig nagyon sokan félnek például az előrefizetéstől?

A sztereotípiák azonban továbbra is megvannak, sokan úgy akarnak első körben vásárolni, hogy nem akarják megadni az adataimat, a kártyahasználat már egy extrának számít. De mindez nagyon sokat változott:emlékszem, hogy nem olyan régen még arról számoltam be, hogy 2-3 százalék a kártyás fizetések aránya online, ez most már bőven megközelíti a 30 százalékot. Az üzletek közül pedig van, ahol ez eléri az 50 százalékot. A vásárlási szokásokban kimutatható, hogy a hibrid modell, amit az Extreme Digitalnak köszönhet a közös márka, működik, főképp a nagyvárosokban, hiszen ott vannak az üzletek, szeretik azt, hogy bemegyek és átveszem személyesen. Ezek kezdenek átmenni főképp a nagyobb értékű termékekre. A magyar vásárlók még inkább megnéznek személyesen egy drágább telefont, mielőtt megveszik, mert aggódnak amiatt, hogy az például megsérül kiszállítás közben.

Magyarországon ez nagyon érdekesen alakult ki, mert az omnichanel egyértelműen térhódító. Romániában, ahol az eMAG piacvezető online szereplő, még sokkal nagyobb méretben, mint Magyarországon, érdekes módon nem az omnichannel modell működik, hanem vannak a boltba járók, meg vannak az online térben vásárlók, és ezek jelentősen elválnak egymástól.

Itthon hogyan alakulnak az arányok?

A két cég együttes életében a saját megoldásaink kb. 60 százalékot vesznek ki a tortából, a csomagautomata és a bolt, és nagyjából 40 százalék a házhoz szállítás részaránya.

Mennyire kiélezett most a verseny a magyar piacon? Hogyan tekintek az inkább offline-ban erős versenytársakra, mint a Media Marktra és az Euronicsra, és hogy például a szintén online erős Alzára és a többiekre? Egyáltalán mennyiben már csak a klasszikus elektronikai boltok a versenytársaitok?

Azt szoktam mondani, hogy mi mindenkinek a versenytársai vagyunk, de nekünk meg senki. Persze ez nagyképűen hangzik, és nem is teljesen igaz.

Az elektronikai területen továbbra is azok a nagy szereplők fontosak, de az FMCG és egyéb háztartási területeken, ahol erősödünk, teljesen új szereplők az izgalmasak. Elég komoly BI és kontrollrendszerünk van, egy csapat foglalkozik a versenytársak analizálásával. De összességében az eMAG is mindig azt csinálta, hogy magunkra koncentrálunk, magunkkal foglalkozunk, hogy mi hogyan fejlődünk, és ez általában meghozza a gyümölcsét. Nem abba teszünk energiát, hogy a versenytársainkat figyeljük meg minden szinten. Figyeljük például az új szereplőket, a nagy nemzetközi szereplőket, a távol-keleti cégeket, például a Wish márkaismertsége nagyon erős, de most már valóban, akár egy szupermarketlánc is lehet a versenytársunk.

Azt lehet tudni, hogy az online piacon milyen a részesedésetek?

Az online piac több mint 20 százalékát birtokoljuk, ezzel abszolút piacvezetők vagyunk. Romániában viszont a vállalat részesedése 50 százalék.

Mit vársz a következő évektől, mire számíthatunk az online térben, elektronikai piacon?

Ez az év mindenképpen a kihívások éve lesz. A sportesemények például tudnak lökni az elektronikai termékek piacán, év végén pedig futball világbajnokság is lesz. Nagyon sok állami támogatás volt az elmúlt években, különböző háztartási gépekre csereprogramok, ezek nagyon pozitív irányba viszik a piacot. A fejlődés viszont stagnálni fog a teljes piacon, nem várok gazdasági növekedést és kereskedelmi növekedést sem, de az online szegmensre ez továbbra is csak részben van hatással, mert az online növekedése továbbra is várható. A verseny fokozódik, az invesztícióknak meg kell maradni, ezért is jó, hogy ez egy tőkeerős csoport. A beruházásoknak folytatódniuk kell, a piacba invesztálni logisztikai oldalról, márkaépítés oldalról feltétlenül kell. A legfontosabb, hogy eddig árakkal versenyzett mindenki, ebben azonban jelentős átalakulás várható.

Inkább a szolgáltatások minőségében kell hogy versenyezzen mindenki. Gyorsabban szállítsunk házhoz, pontosabban tájékoztassuk az ügyfelet, az ügyfélszolgálatunk úgy álljon rendelkezésre, hogy minden ügyet nagyon gyorsan megoldjanak, és új, innovatív szolgáltatásokkal jöjjünk elő, amik segítik a vásárlást. Például vedd meg most, fizess később, fizess három részletben a következő x hónapban, ezt egy nagyon gyors online elbírálás után egy félperces momentummal le tudd zárni, és egyszerűen tudd követni a csomagod, egyszerűen tudj reklamálni, visszaküldeni, ezek elkezdtek sokkal fontosabbak lenni, mint az ár. Talán ez az az év, amikor a súly átkerül az árról a szolgáltatásra. Érdekes azonban ez a rohanás a logisztikával is, eddig Magyarországon az volt az elvárt, hogy 2-4 nap alatt megkapom a terméket, az egy jó szolgáltatás, aztán az lett az igény, hogy jó, hogy 4 nap múlva kapom meg, csak mondd meg most, hogy mikor fogom megkapni. Mostanra már az aznapi, és a hétvégi kiszállítás iránt kezd itthon is egyre nagyobb igény mutatkozni.

Ezek mind jól hangzó szolgáltatások tudnak lenni, de ha mögé komplett technológiát is épít az ember, azok nagyon költséges beruházások. És mi ebbe az irányba megyünk. A következő évünk még az invesztícióról fog szólni, a logisztikába és a technológiába való befektetésről.

Arra kérlek, mond még el, mi történt a Black Friday-jel Magyarországon? Nem használták el teljesen ezt a formátumok a magyar cégek a fekete napokkal, sőt fekete hónappal? Sokan elég sok bírságot is kaptak már, köztük ti is. Nem lett halott teljesen ez a formátum?

A Black Friday egy klasszikus magyar példája egy-egy trend túlhasználatának: a piaci szereplők egy egész hónapot csináltak belőle - igaz, ami igaz, az Edigitallal mi is partnerek voltunk ebben. Az eMAG viszont azt mondja, hogy egy nap van, amikor ilyen kedvezményes árakat lehet kínálni, ezt tavaly nagyon jól meglovagoltuk, és az Edigital is feladta korábbi koncepcióját, és arra az egy napra beköltözött az eMAG-ra. Ez már igazából a főpróbája volt a mostani beköltözésnek. Ezért egy nagyon erős Black Friday-t tudtunk felmutatni, meg tudtuk hazudtolni azt az elméletet, hogy az egész hónap Black Friday a jó. De valóban erre kellett felkészülnünk, hogy nagyon sok cégnek jobb az, hogy nem egy nagy kilengés van az értékesítésében, hanem sok kicsi. Mi fél évvel előtte kezdjük el a felkészülést, a beszállítókkal való tárgyalást, a raktározást, a marketingmunkát.

Tehát számunkra a Black Friday nem halt meg, számíthatnak rá a fogyasztók idén is. Tehát mindenki megnyugodhat, idén is lesz, és csak egy igazi Fekete Péntek lesz.

