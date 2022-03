Literszámra veszik a britek, németek, csehek ezeket a minőségi magyar borokat: mit tudhatnak?

Nemcsak a Tokaji népszerű a magyar borok közül külföldön, hazánkból jelentős kivitel. A magyar borok közül nemcsak a Tokaji népszerű külföldön. Az ország jelentős borexportőre, a Lidl összesen 6,3 milliárd forint értékben juttatott el magyar palackos borokat a külpiacokra, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi kivitelt. a Pénzcentrum megkérdezte az áruházláncot, hogy melyek a legkedveltebb magyar borfajták külföldön. Arra is kíváncsiak voltunk: mit szeretnek a leginkább a magyar vásárlók?

A teljes magyar palackos borexport 36 százalékát a Lidl Magyarország bonyolítja, mely 2021-ben 7,8 milliárd forint értékben exportált magyar palackos bort külföldre. A diszkontlánc közlése szerint Európa-szerte 15 országba 184 féle hazai bort exportált, amelyek közül a legnagyobb felvevőpiacot az Egyesült Királyság jelentette. Mindemellett Csehország, Németország és Lengyelország tartozik még a vállalat top felvevő piacai közé. A diszkontlánc tapasztalatai alapján a legnépszerűbb borfajtáknak továbbra is a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér bizonyultak. Viszont nem csak ezekbe az országokba exportál Magyarország jelentős mennyiségű bort. Mutatjuk, hol isszák a világon a legtöbb magyar bort.

Míg a magyarországi palackozott borokat elsősorban a britek, szlovákok, csehek, németek, lengyelek vásárolják, addig a hordós boraink elsősorban a szlovák, a német, a brit, a cseh, a francia és a spanyol piacon népszerűek. Érdemes megfigyelni a változásokat is: a palackozott bor exportja nőtt a tavalyi évben Lengyelország, Spanyolország, Franciaország, az Egyesült Államok, Románia felé, viszont sok más fő exportpartner esetében némiképpen csökkent a 2020-as adatokhoz mérten.

Az is megfigyelhető, hogy a hordós borexport célországait tekintve Szlovákia továbbra is első, viszont 2020-hoz képest nagyot esett az értékesített termékek értéke. A német, brit, cseh piacon is hasonló visszaesést látunk. Franciaország és Spanyolország irányába viszont jelentős emelkedés mutatkozott 2021-ben. Ezek a változások a magyar borok exportpiacán több együttes hatás eredményei lehetnek. Ne felejtsük el, hogy a koronavírus járvány nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon változtatott a (bor)fogyasztási szokásokon. A magyar borászati szektor sem állt még helyre, ahogy a turizmus és vendéglátás ágazat is még nyögi a válság következményeit.

Hiszek abban, hogy a magyar bor sokkal több egy exportcikknél. Az ugyanis a helyi hagyományokból táplálkozva a gazdák történeteivel együtt születik. A bort meg kell ízlelni, illatolni, sőt nézni is. Szerintem igazán sikeresek a nagyvilág előtt akkor lehetünk, ha hazai környezetben, a magyar gasztronómiára, a hagyományainkra és a borvidékeink szépségére támaszkodva mutatkozunk be. Szerintünk a magyar borok helye a prémium kategóriában, a legjobbak között van, a hosszú távú célunk az, hogy oda is kerüljenek

- mondta el Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója a Hungarian Wine Summit rendezvénysorozatot megelőzően. Arra is kitért, hogy a magyar borra exportnyomás nehezedik. Minden harmadik palack bor a külpiacon kerül értékesítésre, ezért kell törekedni az exportpiacok stabilan tartására. Arról is beszámolt, hogy a palackos borok arányának a növelése a cél az export terén, mivel az magasabb hozzáadott értéket képvisel, ezáltal pedig a magyar borászatok is fejlődhetnek. "Emellett presztízsben is egészen mást jelent a palackos bor" - mondta a szakértő.

Itthon az olasz, német, francia bor a népszerű

A magyar piacon palackozott borok tekintetében leginkább az olasz, német, francia és szlovák borok kelendők. A hordós borok esetében is szinte azonos a rangsor. Azt is ki kell emelni, hogy Franciaországból jelentősen emelkedett mind a palackozott, mind a hordós borok behozatali értéke:

A külföldi borok kedveltsége Magyarországon a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a témában legfrissebb, 2017-es felmérése szerint nem számottevő, fogyasztásuk az elfogyasztott mennyiségnek csak csekély, mintegy 6 százalékát teszi ki. A fogyasztott külföldi borok eredetét tekintve a felmérés alapján a hagyományos európai bortermelő országok, Olaszország, Franciaország és Spanyolország dominanciája egyértelmű volt, illetve az olasz borok súlya számottevően növekedett a régebbi – ugyanezen országok meghatározó szerepét mutató – felmérések eredményeihez képest (HNT, 2016). A borfogyasztók között a jobb anyagi helyzetűek fogyasztásában

haladja meg egyedül a 10 százalékot a külföldi borok aránya.