Óriási energiaital-bomba robbant Magyarországon: sokan nem is azt isszák, amire számítottak?

A Magyar Energiaital Szövetség friss közleménye szerint, ha a dolgok így mennek tovább, akkor "kiherélik az energiaitalokat" - legalább a szövetség így fogalmaz.

Mint az közelményükben írják, minden fogyasztó két fő dolgot vár el az energiaitaloktól:

adjanak energiát, (ami főleg a bennük lévő szénhidrátoknak (cukor) köszönhető) és

éberséget (amit a magas koffeintartalom biztosít).

Belátható, ha egy italnak a cukortartalma nulla, akkor az energiatartalma is (szinte) nulla, így logikátlan és akár fogyasztói megtévesztés is lehet, az ilyen italt energiaitalnak nevezni. Igaz, az energiaitalok tartalmazhatnak a szénhidrátokon kívül egyéb energiát biztosító összetevőket is, de ezek energetizáló hatása elenyésző a szénhidrátokéhoz képest - áll a közleményben.

A szövetség kitér arra is, hogy igazolható az is, hogy amely ital koffeintartalma csak egy kóla szintjével egyenlő, (10-15mg/100ml) akkor az nevezhető kólának, azaz üdítőitalnak, de semmi képen nem energiaitalnak. Ezt erősíti a 2011. évi. CIII törvény is, amely a Népegészségügyi Termékadó vonatkozásában határozza meg az energiaital fogalmát: "energiaital az a termék, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15 milligramm/ 100 milliliter mennyiséget".

Amikor tehát energiát és éberséget várunk egy energiaitaltól, akkor érdemes megnézni az összetevőket is, mert könnyen belefuthatunk olyan energia mentes, avagy csökkentett koffeintartalmú változatba, amely már csak nevében energiaital, amelytől hiába várjuk a kívánt hatást

- zárják közleményüket.