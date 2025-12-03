Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
Asztalra vágtak az átléták, hallani sem akartak az új szabályról: meghajolt a szövetség
A World Athletics elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen - tudósított a The Guardian.
Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója bejelentette, hogy bár a kísérleti versenyeken jól működött az új rendszer, mégsem vezetik be, mert "nem érdemes háborúba keveredni a legfontosabb érintettekkel".
A tervezett módosítás lényege az volt, hogy a hagyományos, keskeny elugródeszkát egy szélesebb elrugaszkodási zóna váltotta volna fel, csökkentve ezzel az érvénytelen ugrások számát. A javaslat azonban heves ellenállásba ütközött: Miltiadis Tentoglou olimpiai bajnok "kutyaürüléknek" nevezte az ötletet, Carl Lewis pedig "áprilisi tréfának" minősítette, mivel szerintük az új szabály jelentősen csökkentené a sportág technikai követelményeit.
"A valóság az, hogy a sportolók nem akarják elfogadni, ezért nem is vezetjük be" - mondta Ridgeon. Hozzátette, hogy bár azonosítottak egy problémát és találtak rá megoldást, tiszteletben tartják a sportolók álláspontját.
A World Athletics azután kezdett kísérletezni az új formátummal, hogy kutatásaik szerint a bajnokságokon az ugrások mintegy harmada érvénytelen, ami csökkenti a szurkolók érdeklődését. A tesztversenyek során az érvénytelen ugrások aránya 13%-ra csökkent, és a nézők is élvezték az új formátumot.
Ridgeon elmondta, hogy a szövetség nem bánja a próbálkozást, és továbbra is dolgoznak a távolugrás fejlesztésén. Többek között gyorsítani szeretnék a homokgödör gereblyézését, valamint a Seikóval együttműködve olyan technológián dolgoznak, amely az eddigi 20 másodperc helyett kevesebb mint 5 másodperc alatt képes megjeleníteni az eredményeket.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
-
