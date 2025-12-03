2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
távolugrás, atlétika, sport, sportág, rekortán
Sport

Asztalra vágtak az átléták, hallani sem akartak az új szabályról: meghajolt a szövetség

Pénzcentrum
2025. december 3. 20:22

A World Athletics elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen - tudósított a The Guardian.

Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója bejelentette, hogy bár a kísérleti versenyeken jól működött az új rendszer, mégsem vezetik be, mert "nem érdemes háborúba keveredni a legfontosabb érintettekkel".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezett módosítás lényege az volt, hogy a hagyományos, keskeny elugródeszkát egy szélesebb elrugaszkodási zóna váltotta volna fel, csökkentve ezzel az érvénytelen ugrások számát. A javaslat azonban heves ellenállásba ütközött: Miltiadis Tentoglou olimpiai bajnok "kutyaürüléknek" nevezte az ötletet, Carl Lewis pedig "áprilisi tréfának" minősítette, mivel szerintük az új szabály jelentősen csökkentené a sportág technikai követelményeit.

"A valóság az, hogy a sportolók nem akarják elfogadni, ezért nem is vezetjük be" - mondta Ridgeon. Hozzátette, hogy bár azonosítottak egy problémát és találtak rá megoldást, tiszteletben tartják a sportolók álláspontját.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A World Athletics azután kezdett kísérletezni az új formátummal, hogy kutatásaik szerint a bajnokságokon az ugrások mintegy harmada érvénytelen, ami csökkenti a szurkolók érdeklődését. A tesztversenyek során az érvénytelen ugrások aránya 13%-ra csökkent, és a nézők is élvezték az új formátumot.

Ridgeon elmondta, hogy a szövetség nem bánja a próbálkozást, és továbbra is dolgoznak a távolugrás fejlesztésén. Többek között gyorsítani szeretnék a homokgödör gereblyézését, valamint a Seikóval együttműködve olyan technológián dolgoznak, amely az eddigi 20 másodperc helyett kevesebb mint 5 másodperc alatt képes megjeleníteni az eredményeket.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #szabályozás #szabály #technológia #szabályok #tiltakozás #szövetség #módosítás #sportolók #atlétika #távolugrás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:30
20:22
20:13
20:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
2 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
3
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
2 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
5
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 19:01
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Agrárszektor  |  2025. december 3. 18:31
Soha nem látott mélység jöhet a magyar tejiparban