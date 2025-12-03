Asztalra vágtak az átléták, hallani sem akartak az új szabályról: meghajolt a szövetség

A World Athletics elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen - tudósított a The Guardian.

Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója bejelentette, hogy bár a kísérleti versenyeken jól működött az új rendszer, mégsem vezetik be, mert "nem érdemes háborúba keveredni a legfontosabb érintettekkel".

A tervezett módosítás lényege az volt, hogy a hagyományos, keskeny elugródeszkát egy szélesebb elrugaszkodási zóna váltotta volna fel, csökkentve ezzel az érvénytelen ugrások számát. A javaslat azonban heves ellenállásba ütközött: Miltiadis Tentoglou olimpiai bajnok "kutyaürüléknek" nevezte az ötletet, Carl Lewis pedig "áprilisi tréfának" minősítette, mivel szerintük az új szabály jelentősen csökkentené a sportág technikai követelményeit.

"A valóság az, hogy a sportolók nem akarják elfogadni, ezért nem is vezetjük be" - mondta Ridgeon. Hozzátette, hogy bár azonosítottak egy problémát és találtak rá megoldást, tiszteletben tartják a sportolók álláspontját.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A World Athletics azután kezdett kísérletezni az új formátummal, hogy kutatásaik szerint a bajnokságokon az ugrások mintegy harmada érvénytelen, ami csökkenti a szurkolók érdeklődését. A tesztversenyek során az érvénytelen ugrások aránya 13%-ra csökkent, és a nézők is élvezték az új formátumot.

Ridgeon elmondta, hogy a szövetség nem bánja a próbálkozást, és továbbra is dolgoznak a távolugrás fejlesztésén. Többek között gyorsítani szeretnék a homokgödör gereblyézését, valamint a Seikóval együttműködve olyan technológián dolgoznak, amely az eddigi 20 másodperc helyett kevesebb mint 5 másodperc alatt képes megjeleníteni az eredményeket.